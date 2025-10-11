Battlefield 6 çıkış yaptığı gibi rekor kırdı: Oyuncu sayısı Call of Duty’yi geçti

Battlefield 6 çıkış yaptığı ilk gün Steam'de 747 binden fazla anlık oyuncuya ulaşarak Call of Duty'nin rekorunu kırdı.

Oyunun yoğun ilgiden dolayı sunucu sorunları yaşadığı, ancak çoklu oyuncu modlarının büyük beğeni topladığı belirtiliyor.

Eleştirmenler tarafından 84 Metacritic puanı alan yapımın tek oyunculu modu ise zayıf bulundu.

Electronic Arts’ın (EA) büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü nişancı oyunu Battlefield 6, lansman gününde rekor bir başlangıca imza attı. Açık beta sürecinde bile ne kadar popüler olacağının sinyallerini veren yapım, çıkışıyla birlikte 747 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak en büyük rakibi Call of Duty’nin rekorunu kırmayı başardı.

Oyuncu sayısının, yaşanan uzun sunucu sıraları ve giriş sorunları aşıldıktan sonra daha da artması bekleniyor. Battlefield 6’nın çıkış gününde böylesine bir ilgiyle karşılaşması sürpriz olmadı. Oyun henüz açık beta aşamasındayken Steam’de 520 binden fazla anlık oyuncu tarafından test edilmişti. Ancak ücretli tam sürümün performansı, EA’in beklentilerini dahi aşmış olabilir.

Battlefield 6, serinin önceki oyunlarını da geride bıraktı

Piyasaya çıktıktan yalnızca birkaç saat sonra 747 bin 700’den fazla oyuncu sunuculara akın etti ve hem Call of Duty’nin hem de geçmiş Battlefield oyunlarının rekorlarını tarihe gömdü.

Anlık oyuncu sayılarına bakıldığında Battlefield 6, şu anda Steam’de yalnızca Counter-Strike 2’nin gerisinde yer alıyor. Serinin önceki oyunlarıyla ise arasında devasa bir fark bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Battlefield 2042 en yüksek 107 bin 376 oyuncuya ulaşabilirken, Battlefield 5 ise 116 bin 104 oyuncuyla sınırlı kalmıştı. Görünen o ki, geliştirici DICE’ın gözü doğrudan rakip serinin en popüler oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7’de.

SteamDB verilerine göre, birden fazla Call of Duty oyununun verilerini birleştiren serinin anlık oyuncu rekoru, Kasım 2022’de ücretsiz Warzone 2’nin çıkışıyla birlikte 491 bin 670 olarak kaydedilmişti. Black Ops 7’nin beta performansı ise 14 Kasım’daki çıkışında Battlefield 6 ile rekabet etmekte zorlanabileceğini gösteriyor. Rakip oyun, test sürecinde en fazla 100 bin civarında oyuncu çekebilmişti.

Pek çok oyuncu, Black Ops 7’nin seriye yeterince yenilik getirmediğini ve kayda değer geliştirmeler sunmadığını düşünüyor. Yine de Steam oyuncu sayıları, çok platformlu bir oyunun popülerliğine dair yalnızca kısmi bir bakış açısı sunuyor. Activision’ın, Black Ops 7’nin açık beta süresini uzatma kararı alması ise zorlu bir rekabetle karşı karşıya olduğunu bildiği şeklinde yorumlanıyor.

Battlefield 6 ile ilgili, geliştirici ekibin sunucuların hazır olacağına dair açıklamalarına rağmen, oyuncular devasa giriş kuyrukları ve bağlantı sorunları rapor ediyor. Hatta bazı oyuncular, ilk maçlarına giremeden önce zaten sahip oldukları içerikleri yeniden satın almaları istendiğini belirterek hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Eleştirmenlerden genel olarak geçer not alan Battlefield 6, 83 Metacritic puanıyla Battlefield 2042’nin üzerine çıkmayı başardı. Ancak oyunun tek oyunculu senaryo modunun ilham vermeyen yapısı, bir hayal kırıklığı olarak görülüyor. Yaşanan olumsuzluklar, çoklu oyuncu modlarına odaklanan Steam kullanıcılarının coşkusunu şimdilik azaltmış gibi görünmüyor.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri tablosu