    Battlefield 6 çıkış yaptığı gibi rekor kırdı: Oyuncu sayısı Call of Duty’yi geçti

    Battlefield 6, daha ilk saatlerden rakibinin en yüksek anlık oyuncu rekorunu geride bırakarak yıla damgasını vurdu.
    Battlefield 6
    • Battlefield 6 çıkış yaptığı ilk gün Steam'de 747 binden fazla anlık oyuncuya ulaşarak Call of Duty'nin rekorunu kırdı.
    • Oyunun yoğun ilgiden dolayı sunucu sorunları yaşadığı, ancak çoklu oyuncu modlarının büyük beğeni topladığı belirtiliyor.
    • Eleştirmenler tarafından 84 Metacritic puanı alan yapımın tek oyunculu modu ise zayıf bulundu.

    Electronic Arts’ın (EA) büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü nişancı oyunu Battlefield 6, lansman gününde rekor bir başlangıca imza attı. Açık beta sürecinde bile ne kadar popüler olacağının sinyallerini veren yapım, çıkışıyla birlikte 747 bin anlık oyuncu sayısına ulaşarak en büyük rakibi Call of Duty’nin rekorunu kırmayı başardı.

    Oyuncu sayısının, yaşanan uzun sunucu sıraları ve giriş sorunları aşıldıktan sonra daha da artması bekleniyor. Battlefield 6’nın çıkış gününde böylesine bir ilgiyle karşılaşması sürpriz olmadı. Oyun henüz açık beta aşamasındayken Steam’de 520 binden fazla anlık oyuncu tarafından test edilmişti. Ancak ücretli tam sürümün performansı, EA’in beklentilerini dahi aşmış olabilir.

    Battlefield 6, serinin önceki oyunlarını da geride bıraktı

    Piyasaya çıktıktan yalnızca birkaç saat sonra 747 bin 700’den fazla oyuncu sunuculara akın etti ve hem Call of Duty’nin hem de geçmiş Battlefield oyunlarının rekorlarını tarihe gömdü.

    battlefield 6 steam oyuncu sayısı
    Battlefield 6 Steam oyuncu sayısı / Kaynak: SteamDB

    Anlık oyuncu sayılarına bakıldığında Battlefield 6, şu anda Steam’de yalnızca Counter-Strike 2’nin gerisinde yer alıyor. Serinin önceki oyunlarıyla ise arasında devasa bir fark bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Battlefield 2042 en yüksek 107 bin 376 oyuncuya ulaşabilirken, Battlefield 5 ise 116 bin 104 oyuncuyla sınırlı kalmıştı. Görünen o ki, geliştirici DICE’ın gözü doğrudan rakip serinin en popüler oyunlarından Call of Duty: Black Ops 7’de.

    SteamDB verilerine göre, birden fazla Call of Duty oyununun verilerini birleştiren serinin anlık oyuncu rekoru, Kasım 2022’de ücretsiz Warzone 2’nin çıkışıyla birlikte 491 bin 670 olarak kaydedilmişti. Black Ops 7’nin beta performansı ise 14 Kasım’daki çıkışında Battlefield 6 ile rekabet etmekte zorlanabileceğini gösteriyor. Rakip oyun, test sürecinde en fazla 100 bin civarında oyuncu çekebilmişti.

    Pek çok oyuncu, Black Ops 7’nin seriye yeterince yenilik getirmediğini ve kayda değer geliştirmeler sunmadığını düşünüyor. Yine de Steam oyuncu sayıları, çok platformlu bir oyunun popülerliğine dair yalnızca kısmi bir bakış açısı sunuyor. Activision’ın, Black Ops 7’nin açık beta süresini uzatma kararı alması ise zorlu bir rekabetle karşı karşıya olduğunu bildiği şeklinde yorumlanıyor.

    Battlefield 6 ile ilgili, geliştirici ekibin sunucuların hazır olacağına dair açıklamalarına rağmen, oyuncular devasa giriş kuyrukları ve bağlantı sorunları rapor ediyor. Hatta bazı oyuncular, ilk maçlarına giremeden önce zaten sahip oldukları içerikleri yeniden satın almaları istendiğini belirterek hayal kırıklıklarını dile getirdi.

    Eleştirmenlerden genel olarak geçer not alan Battlefield 6, 83 Metacritic puanıyla Battlefield 2042’nin üzerine çıkmayı başardı. Ancak oyunun tek oyunculu senaryo modunun ilham vermeyen yapısı, bir hayal kırıklığı olarak görülüyor. Yaşanan olumsuzluklar, çoklu oyuncu modlarına odaklanan Steam kullanıcılarının coşkusunu şimdilik azaltmış gibi görünmüyor.

    Battlefield 6 sistem gereksinimleri tablosu

    MİNİMUM ÖNERİLEN ULTRA ULTRA++
    GRAFİK AYARLARI 1080p @ 30 FPS
    Düşük Ayarlar    		 Dengeli: 1440p @ 60FPS
    Yüksek Ayarlar
    Performans: 1080p @ 120FPS
    Düşük Ayarlar    		 Dengeli: 2160p(4K) @ 60FPS
    Ultra Ayarlar
    Performans: 1440p @ 120FPS
    Orta Ayarlar    		 Dengeli: 4K @ 120FPS
    Ultra Ayarlar
    Performans: 4K @ 240FPS
    Ultra Ayarlar
    YÜKSELTİCİ Doğal Doğal Doğal DLSS Süper Çözünürlük
    Çoklu Kare Oluşturma
    EKRAN KARTI (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060
    AMD Radeon RX 5600 XT
    Intel Arc A380    		 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
    AMD Radeon RX 6700 XT
    Intel Arc B580    		 NVIDIA GeForce RTX 4080
    AMD Radeon RX 7900 XTX    		 NVIDIA GeForce RTX 5080
    VİDEO BELLEĞİ 6GB 8GB 16GB 16GB
    İŞLEMCİ (CPU) Intel Core i5-9400
    AMD Ryzen 5 2600    		 Intel Core i7-10700
    AMD Ryzen 7 3700X    		 Intel Core i9-12900K
    AMD Ryzen 7 7800X3D    		 Intel Core 9 Ultra 285K
    AMD Ryzen 7 9800X3D
    RAM 16GB
    (Çift kanal 2133mhz)    		 16GB
    (Çift kanal 3200mhz)    		 32GB
    (Çift kanal 4800mhz)    		 32GB
    (Çift kanal 4800mhz)
    İŞLETİM SİSTEMİ Windows 10** Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit
    DIRECTX DirectX12 DirectX12 DirectX12 DirectX12
    DEPOLAMA 55GB* HDD
    (Çıkışta)    		 90GB* SSD
    (Çıkışta)    		 98GB* SSD
    (Çıkışta)    		 98GB* SSD
    (Çıkışta)
    TPM 2.0 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    UEFI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    HVCI Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
    VBS Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor.

