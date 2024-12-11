Bakan Uraloğlu duyurdu: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi yolda

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesinin yolda olduğunu dile getirdi.

Bu düzenleme ile birlikte çocukların, sosyal medya ve online oyunlarda karşılaşabileceği tehlikelerden korunacağı ifade ediliyor.

Son dönemlerde 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi getirileceği iddiaları gündemde dolaşıyor. Konuya ilişkin resmi makamlardan da yeni açıklamalar geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı son açıklamada, beklenen düzenlemenin yolda olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu’nun açıkladığı detaylara göre 16 yaşından küçük çocukları sosyal medyadaki tehlikelere karşı korumak için yasal düzenlemeler gelecek. Bu düzenlemelerin artık “zorunlu” bir hal aldığını söyleyen Bakan, konuyla ilgili önemli detaylar paylaştı.

16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi “zorunluluk” haline geldi

HaberTürk’ün paylaştığı detaylara göre Bakan Uraloğlu bugün TMBB Genel Kurulunda yapmış olduğu 2025 yılı bütçe sunumunda önemli detaylarla karşımıza çıktı.

16 yaşından küçükler için getirilecek sosyal medya düzenlemesi hakkında Bakan, çocukların sosyal medya ve online oyunların zararlarından korunmasını sağlayacaklarını, bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için ise yasal düzenlemelerin artık bir zorunlu ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin şu ifadelerle karşımıza çıktı:

“İnsanların bilgiye erişimi, bunları ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından kıymetlidir. Ancak dijital dünya, özellikle çocuklarımızı ‘popülerlik, ‘beğeni’ ve ‘izlenme-görüntülenme sayısı’ faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla ‘sosyal bir tehdit’ bulunmaktadır. Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak. Kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. Yüce Meclisimizden yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Birlikte hareket ederek, bu tehlikeyle başa çıkabilir, çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli bir gelecek sunabiliriz.”

Son olarak Bakan Uraloğlu, dün akşam saatlerinde PTT’nin HGS mobil uygulamasına yapılan siber saldırı hakkında da konuştu. Hackerların herhangi bir kişisel veriyi ele geçirmediğini, olayın yalnızca bildirim sistemine yapılan bir saldırıdan kaynaklandığını söyledi.