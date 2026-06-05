Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord yakında Türkiye’ye geri dönecek

Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında Discord'un ülkemizdeki geleceğine ilişkin olumlu açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, popüler sosyal medya platformu Discord'un artık Türkiye'nin güvenlik ve yasal kriterlerini başarıyla karşıladığını söyledi.

Platformun yakın zamanda yeniden Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacağı müjdelendi.

Popüler sosyal medya platformu Discord ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan, uygulamanın yeniden ülkemizde hizmet vermeye başlayabileceğine dair yeşil ışık yaktı.

Discord’un mevcut durumu ve geleceği ile ilgili konuşmada bulunan Bakan Uraloğlu, şu anda bu konuda yasal süreçlerin olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulamanın, Türkiye tarafından talep edilen yasal kriterlere artık tam anlamıyla uymaya başladığını dile getirdi.

Reklam

Türkiye’de Discord dönemi yeniden başlıyor

TGRT Haber’de Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un yakında yeniden Türkiye’de açılacağını belirtti. Bakan, ülkemizin güvenlik ve içerik ile ilgili kırmızı çizgilerinin artık platformun bu kuralları yerine getirmeye başladığını söyledi:

“Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye’nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar.”

Kendisine yöneltilen “Discord yeniden Türkiye’de açılacak mı?” sorusuna yanıt veren Bakan Uraloğlu, şu anda bu konuda ilgili bakanlıklar ve kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını aktardı. Platformun çok yakında tekrardan ülkemizde hizmet vermeye başlayacağını ekledi:

“Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.”

Discord neden Türkiye’de yasaklandı?

Dünya çapında oldukça geniş bir kullanıcı topluluğuna sahip olan Discord, 2024 yılından bu yana Türkiye’de erişime engellendi. Bu karar ise o dönem platformda hızla artan çocuk istismarı, müstehcen içerikler ve çeşitli suç faaliyetlerine ilişkin iddiaların ardından alındı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Ekim 2024’te Discord uygulamasına erişim engeli getirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından karar uygulandı ve yaklaşık 2 yıldır bu yasak devam ediyor.

Benzer gerekçelerle Roblox oyunu da Türkiye’de erişime engellenmişti. Fakat Roblox’un geleceğine ilişkin belirsizlikler hala devam ediyor.

Son olarak Discord’a VPN’siz kolayca girmek mümkün. Yalnızca basit birkaç ayarla cihazınızdan platforma eskisi gibi erişim sağlamaya devam edebilirsiniz.