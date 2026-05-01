Sosyal medyada 15 yaş sınırlaması Resmi Gazete’de yayımlandı

15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması getiren yeni yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu düzenlemeyle beraber artık 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medyayı kullanamayacak.

Sosyal ağların yaş doğrulama sistemi kurmaları ve sıkı ebeveyn kontrol sistemleri sağlamaları zorunlu olacak.

Dijital dünyada çocuk güvenliğini artırmak üzere yeni tedbirler alınıyor. Bu bağlamda aylardır 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması üzerinde çalışılıyor. Ebeveyn denetimini artıran ve çocukların güvenliğini üst seviyeye taşıyan bu düzenleme Resmi Gazete’den geçti.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’den onaylanarak yasalaşan 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması artık yasal bir zeminde karşılık bulunuyor. Bununla birlikte sosyal medya platformlarına yüklenen sorumluluklar artırılıyor ve denetimlerin daha da sıkılaşacağının altı çiziliyor.

15 yaş altındaki kullanıcıları neler bekliyor?

Sosyal medya platformları, yeni düzenleme ile birlikte 15 yaş altındaki çocuklara artık herhangi bir şekilde hizmet vermeyecek. Bu şirketler, söz konusu kuralı yerine getirmek adına yaş doğrulama sistemleri de dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla sorumlu olacak.

Bununla birlikte sosyal ağlar, anlaşılır ve kolay bir şekilde kullanılabilir ebeveyn kontrol sistemleri getirmek zorunda olacak. Böylelikle ebeveynler hesap ayarları, satın alma, kiralama ya da ücretli üyelik gibi işlemleri de kontrol etme imkanı sağlayacak.

TRTHaber’e göre ebeveynler çocuklarının kimlerle iletişime geçtikleri rahatlıkla görüntüleyebilecek. Aynı zamanda çocukların bu platformlarda ne kadar vakit geçirdikleri de yine ebeveyn tarafından izlenebilecek. Aileler istedikleri zaman bu platformları tamamen kısıtlama yetkisine sahip olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla beraber 15 yaş altına yönelik düzenlemeler temel olarak şu şekilde olacak:

Platformlar 15 yaş altındaki kullanıcılara herhangi bir şekilde hizmet sunamayacak.

Sosyal ağlar, 15 yaş üstü çocuklara ayrıştırılmış hizmet vermek zorunda olacak.

Ebeveynler için sıkı kontrol araçları sunulacak.

Platformların aldatıcı reklamları engellenmesi gerekecek.