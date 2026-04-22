Türkiye’de 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması yasalaştı

TBMM'de kabul edilen yeni yasal düzenleme ile birlikte 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimine kısıtlama getirildi.

Düzenleme, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmaya ve zararlı içeriklerden korunmalarına odaklanıyor.

Platformların etkin bir yaş doğrulama sistemi sunması ve kurala uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

Türkiye’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı resmen geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değerlendirilen bu teklif resmi olarak kabul edildi ve artık yasalaştı.

Uzun süredir çalışmaları devam eden sosyal medya düzenlemesi, dijital platformlarda çocukların gelişimine kötü örnek olabilecek etkenleri azaltmayı amaçlıyor. Platformları bu konuda daha fazla sorumluluk almaya davet eden yasa, ebeveynler için de daha sıkı kontrol mekanizmaları getiriyor.

15 yaş altındaki kullanıcılar için sosyal medyada neler değişecek?

Düzenlemeye göre 15 yaş altındaki çocuklar artık sosyal medyada hesap oluşturamayacak ve bu platformlara erişim sağlayamayacak. Sosyal medya platformları bu konuda çok daha sıkı bir kontrol mekanizması ortaya koymak zorunda olacak.

Sosyal ağlar, kullanıcıların yaşlarını teyit etmekle mükellef tutulacak. Platformların kimlik doğrulama sistemi ya da biyometrik veri gibi popüler bazı yöntemler kullanmaları gerekecek.

15 yaş altındaki çocukların hesap oluşturmaları ve platformda vakit geçirmelerine izin vermeye devam eden platformlar ise ağır para cezalarıyla karşılaşacak. Bu sistemleri kullanmayan şirketler mercek altına alınacak.

Bununla birlikte çocukların erişim sağlayabildiği platformlarda algoritma önerileri ve reklam içerikleri çocuk profillerine özel olarak tamamen filtrelenecek. Böylelikle zararlı içeriklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca 15 yaş üzerinde olan, ama henüz reşit olmayan çocuklar için ebeveyn kontrol sistemleri de genişletilecek. Ebeveynler için daha şeffaf ve ayrıntılı bir denetim mekanizması kurulması şart olacak.

15 yaş altına sosyal medya yasağı ile ilgili teknik detaylar ve denetim mekanizmalarına ilişkin ayrıntılar ilgili bakanlıklar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.