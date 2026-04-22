Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Türkiye’de 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması yasalaştı

    Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasal düzenleme TBMM'den geçerek yasalaştı.
    Sosyal medya platformları
    Reklam
    • TBMM'de kabul edilen yeni yasal düzenleme ile birlikte 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimine kısıtlama getirildi.
    • Düzenleme, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmaya ve zararlı içeriklerden korunmalarına odaklanıyor.
    • Platformların etkin bir yaş doğrulama sistemi sunması ve kurala uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

    Türkiye’de 15 yaş altına sosyal medya yasağı resmen geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değerlendirilen bu teklif resmi olarak kabul edildi ve artık yasalaştı.

    Uzun süredir çalışmaları devam eden sosyal medya düzenlemesi, dijital platformlarda çocukların gelişimine kötü örnek olabilecek etkenleri azaltmayı amaçlıyor. Platformları bu konuda daha fazla sorumluluk almaya davet eden yasa, ebeveynler için de daha sıkı kontrol mekanizmaları getiriyor.

    Reklam

    15 yaş altındaki kullanıcılar için sosyal medyada neler değişecek?

    Düzenlemeye göre 15 yaş altındaki çocuklar artık sosyal medyada hesap oluşturamayacak ve bu platformlara erişim sağlayamayacak. Sosyal medya platformları bu konuda çok daha sıkı bir kontrol mekanizması ortaya koymak zorunda olacak.

    Sosyal ağlar, kullanıcıların yaşlarını teyit etmekle mükellef tutulacak. Platformların kimlik doğrulama sistemi ya da biyometrik veri gibi popüler bazı yöntemler kullanmaları gerekecek.

    15 yaş altındaki çocukların hesap oluşturmaları ve platformda vakit geçirmelerine izin vermeye devam eden platformlar ise ağır para cezalarıyla karşılaşacak. Bu sistemleri kullanmayan şirketler mercek altına alınacak.

    Sosyal medya

    Bununla birlikte çocukların erişim sağlayabildiği platformlarda algoritma önerileri ve reklam içerikleri çocuk profillerine özel olarak tamamen filtrelenecek. Böylelikle zararlı içeriklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Ayrıca 15 yaş üzerinde olan, ama henüz reşit olmayan çocuklar için ebeveyn kontrol sistemleri de genişletilecek. Ebeveynler için daha şeffaf ve ayrıntılı bir denetim mekanizması kurulması şart olacak.

    15 yaş altına sosyal medya yasağı ile ilgili teknik detaylar ve denetim mekanizmalarına ilişkin ayrıntılar ilgili bakanlıklar tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.