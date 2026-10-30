Twitch Türkiye’de 15 yaş altına hesap açmayı yasakladı, mevcut hesaplar Şubat’ta kapatılacak

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Twitch, 29 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de 15 yaşından küçük kullanıcıların yeni hesap açmasına izin vermiyor.

Türkiye'deki 15 yaş altı kullanıcıların mevcut Twitch hesapları Şubat 2027'de devre dışı bırakılacak.

Karar, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek ve sosyal ağlarda e-Devlet ile yaş doğrulamayı zorunlu kılan yönetmelikle aynı döneme denk geliyor.

Canlı yayın platformu Twitch, Türkiye’de 15 yaşından küçük kullanıcıların yeni hesap açmasını engellemeye başladı. Şirketin 29 Ekim 2026 Perşembe günü yaptığı duyuruya göre yasak aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Türkiye’deki 15 yaş altı kullanıcıların mevcut hesapları ise Şubat 2027’de devre dışı bırakılacak.

Twitch, kararın Türk mevzuatına uyum için alındığını belirtiyor. Adım, Nisan ayında TBMM’de kabul edilen ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanunun uygulama takvimiyle aynı döneme denk geliyor. Kanunun ayrıntılarını belirleyen yönetmelik 1 Kasım’da yürürlüğe girecek.

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Twitch’te 15 yaş altı kullanıcılar için ne değişti?

Kararı Twitch’in destek hesabı duyurdu. Twitch Support’un X paylaşımına göre Türkiye’de 15 yaşından küçük kişiler 29 Ekim’den itibaren Twitch hesabı oluşturamıyor. Platformu halihazırda kullanan 15 yaş altı Türk kullanıcıların hesapları da Şubat 2027’de kapatılacak.

In compliance with Turkish law, Twitch will no longer allow new users in Turkey under the age of 15 to create a Twitch account as of October 29th. Existing Turkish Twitch users under the age of 15 will have their accounts deactivated in February 2027. https://t.co/lPlEMJgMVP — Twitch Support (@TwitchSupport) October 29, 2026

Paylaşımda Şubat ayı için kesin bir gün verilmedi. Twitch duyurusuna yaş doğrulama sayfasının bağlantısını eklese de Türkiye’deki kullanıcıların yaşının hangi yöntemle doğrulanacağını paylaşımında ayrıca açıklamadı. Şirketin takvimi yasal sürelerin de önünde ilerliyor. Yönetmelik yeni hesaplar için 1 Kasım’ı, mevcut hesapların doğrulanması için ise 31 Mart 2027’yi son tarih olarak belirliyor.

Yaş doğrulama 1 Kasım’da e-Devlet ile başlıyor

Türkiye’deki düzenlemenin uygulama ayrıntıları, 10 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle belirlendi. Buna göre Türkiye’den erişilebilen sosyal ağ sağlayıcılarında hesap açarken e-Devlet üzerinden üretilen bir yaş doğrulama belirteci kullanılacak. Belirteç yalnızca kullanıcının 15 ve 18 yaşını doldurup doldurmadığını gösteriyor, ad ya da doğum tarihi gibi kişisel bilgileri platformla paylaşmıyor.

Yönetmelik, 1 Kasım’dan önce açılmış hesapları da kapsıyor. Bu hesapların 31 Mart 2027’ye kadar en az bir kez doğrulanması gerekiyor, doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı anlaşılan kullanıcıların hesapları kapatılacak. Düzenlemenin tüm ayrıntıları sosyal medyada e-Devlet ile yaş doğrulama kurallarında yer alıyor.

15-18 yaş arası kullanıcılar canlı yayın açabilecek mi?

Twitch’in duyurusu yalnızca 15 yaş altı kullanıcıları kapsıyor. Ancak yönetmelik, 15 ile 18 yaş arasındaki kullanıcılara yetişkinlerden ayrıştırılmış bir hizmet sunulmasını şart koşuyor ve bu hesaplarda canlı yayın açma özelliğinin bulunmamasını öngörüyor. Bu yaş grubundaki hesaplar ayrıca varsayılan olarak gizli açılacak ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek.

Kural, işinin merkezinde canlı yayın olan Twitch için ayrı bir önem taşıyor. Twitch, 15-18 yaş arasındaki Türk kullanıcılar için nasıl bir düzenleme yapacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Aynı kanunla getirilen kurallar gereği 1 Kasım’dan itibaren Steam gibi oyun platformlarının da Türkiye’de temsilci ataması gerekecek.