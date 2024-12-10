Anadolu Sigorta’dan sonra HGS mobil uygulaması da hacklendi

Anadolu Sigorta'nın ardından şimdi de HGS mobil uygulaması hacklendi.

HGS'nin mobil uygulamasından kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi.

Ayrıca hackerlar fidye mesajları da yolladı. Kullanıcılardan 25 bin dolar fidye istendi.

Dün gece saatlerinde Anadolu Sigorta skandal bir olayla gündeme geldi. Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan bu firmanın mobil uygulamasından kullanıcılara tuhaf bildirim mesajları gönderilmişti. Küfürlü ifadelerin yer aldığı bildirimler, ayrıca kullanıcılardan fidye isteyen mesajlar da içeriyordu.

Aradan geçen bu kısa sürenin sonunda şimdi de benzer bir durum HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) mobil uygulamasında meydana geldi. HGS uygulaması üzerinden tıpkı Anadolu Sigorta’da yaşanana benzer bir olay yaşandı. Aynı küfürlü bildirimin yanı sıra yine fidye ve tehdit suçları işlendi. Uygulama ve kullanıcılar hackerların kurbanı oldu.

HGS uygulaması kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderdi

Bugün akşam saatlerinde HGS mobil uygulaması “X” ve “Klew in ağzına ***” bildirimleri gönderdi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz bu bildirimler kullanıcıları adeta şaşkına çevirdi. Neden böyle bir mesaj ile karşılaştığını bilmeyen çok sayıda kullanıcı soluğu sosyal medyada alarak bu duruma karşı tepkilerini dile getirdi.

Bunun yanı sıra sıra HGS mobil uygulaması başka bildirimler de göndermeye devam etti. Kullanıcılardan fidye talep eden mesajlar da dikkat çekti. Verilen Bitcoin adresine 25 bin dolar gönderilmemesi halinde tüm verileri paylaşacağına ilişkin bir mesaj yollandı. Mesajın sonunda BTC adresine de yer verildi.

HGS uygulaması üzerinden gelen bu dikkat çekici bildirimler kullanıcıların büyük tepkisini topladı. Kullanıcıları dolandırmaya yönelik sahte linklerin yer aldığı bu mesajlar şikayet yağmuruna tutuldu. Bildirimlere tıklandığında bazı Discord ve Telegram kanallarına yönlendirme yapıldığı görüldü.

Anadolu Sigorta açıklama yaptı

HGS bu hack olayı ile ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kısa süre içinde HGS’den konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

Benzer bir skandalın yaşandığı Anadolu Sigorta ise dün gece saatlerinde şu açıklamayla karşımıza çıkmıştı: