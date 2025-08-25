iOS 26 Beta 8 güncellemesi çıktı: iPhone’lara hangi yenilikler geldi?

Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 için "Developer Beta 8" güncellemesini yayınladı.

Eylül ayında çıkması beklenen final sürümü öncesindeki güncelleme, son testleri içeriyor.

iOS 26'nın iPhone 11 ve üstü modellerle uyumlu olacağı, yapay zeka özelliklerinin ise sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisinde çalışacağı belirtiliyor.

Teknoloji devi Apple, bugün akşam saatleri itibarıyla iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemleri için “Developer Beta 8” güncellemesini yayınladı. Eylül ayında kullanıma sunulması beklenen final sürümünden öne iOS 26’yı denemek isteyen kullanıcılara yönelik yeni test sürümü, 7. Beta versiyonunun yayınlanmasından bir hafta sonra geldi.

9to5Mac’in haberine göre Apple, yeni iPhone yazılımını “çarpıcı bir yeni tasarım, güçlü Apple Intelligence yetenekleri, Telefon ve Mesajlar uygulamalarında bağlantıda kalmanın yeni yolları ve CarPlay, Apple Music, Maps ve Wallet için heyecan verici güncellemeler” olarak tanımlıyor.

Beta 8 güncellemesi ise resmi lansman öncesi son testler için yayınlandı ve yakında herkese açık beta olarak da sunulacak.

Şimdiye kadar iOS 26 Betalarında neler gördük?

Beta süreci, Apple’ın yaptığı değişikliklerle adeta bir yapboza dönmüştü. Bu süreçte yaşanan en önemli gelişmelere ufak bir göz atacak olursak:

iOS 26 Beta 2: Denetim Merkezi’ne okunabilirlik iyileştirmeleri geldi, Safari’deki menü organizasyonu iyileşti ve Yüksek Kontrast Modu’na kenarlıklar eklendi.

Denetim Merkezi’ne okunabilirlik iyileştirmeleri geldi, Safari’deki menü organizasyonu iyileşti ve Yüksek Kontrast Modu’na kenarlıklar eklendi. iOS 26 Beta 3: Bazı saydam sekme çubukları opaklaştırıldı ve yeni duvar kağıdı renkleri eklendi.

Bazı saydam sekme çubukları opaklaştırıldı ve yeni duvar kağıdı renkleri eklendi. iOS 26 Beta 4: Önceki Betadaki opaklık ayarları geri alındı. Ayrıca metin özetlerinin başlıkların anlamını değiştirdiği şikayetleri üzerine duraklatılan bildirim özetleri özelliği yeniden eklendi.

Önceki Betadaki opaklık ayarları geri alındı. Ayrıca metin özetlerinin başlıkların anlamını değiştirdiği şikayetleri üzerine duraklatılan bildirim özetleri özelliği yeniden eklendi. iOS 26 Beta 5: Kullanıcı geri bildirimlerine kulak veren Apple, Mail’deki “Seç” düğmesini geri getirdi ve klasik Kamera kaydırma yönüne geri dönme düğmesi ekledi.

Kullanıcı geri bildirimlerine kulak veren Apple, Mail’deki “Seç” düğmesini geri getirdi ve klasik Kamera kaydırma yönüne geri dönme düğmesi ekledi. iOS 26 Beta 6: Daha hızlı animasyonlar ve yeni zil sesleri eklendi.

Daha hızlı animasyonlar ve yeni zil sesleri eklendi. iOS 26 Beta 7: Mesajlar uygulamasına yeni bir “taslaklar” bölümü geldi.

iOS 26 hangi iPhone’ları destekleyecek?

Ne yazık ki iOS 26 güncellemesi tüm iPhone’lara gelmiyor. Yeni işletim sistemi; iPhone SE (2. nesil), iPhone 11 ve sonraki tüm iPhone modelleriyle uyumlu olacak. Ancak iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max için iOS 18 son güncelleme olacak. Yani bu telefonlara sahip olanlar en yeni özellikler için bir üst modele geçmek zorunda kalacak.

Öte tarafta, Apple Intelligence gibi yapay zeka özelliklerini kullanmak için ise iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max veya herhangi bir iPhone 16 serisi modeline sahip olmanız gerekiyor. Çünkü iOS 26’ya sahip olan her telefon, otomatik olarak Apple Intelligence platformunu da çalıştırmıyor.

iOS 26 Beta sürümü nasıl yüklenir?

iOS 26 Beta 8 güncellemesini yükleyebilmek için, öncelikle Apple’ın web sitesindeki “Developer Beta” programına kaydolmanız gerekiyor. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra yapmanız gerekenler şu şekilde: