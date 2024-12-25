AirPods Pro 3 iddialı sağlık özellikleri ile öne çıkacak

2025'in son çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen AirPods Pro 3 hakkında ilk detaylar geldi.

Merakla beklenen cihazın sağlık odaklı bir dizi yeniliğe sahip olacağı öne sürülüyor.

İddialara göre cihaz, kalp atış hızı izleme özelliğini bünyesinde taşıyacak.

Teknoloji devi Apple, gelecek yıl AirPods Pro 3 modelini piyasaya sunarak, kablosuz kulaklık modeline iddialı yeni sağlık özellikleri getirmeyi planlıyor. Üçüncü nesil kulaklıklar, markanın sağlık izleme alanındaki cihazlarının işlevlerini daha da genişletecek bir kalp atış hızı sensörü içerecek.

Apple’ın sağlık odaklı sunduğu teknolojik işlevler, şu anda ağırlıklı olarak markanın akıllı saat portföyü olan Apple Watch cihazlarında karşımıza çıkıyor. Fakat 2025 yılında karşımıza çıkması beklenen yeni AirPods Pro modeli de bu trende ayak uydurarak, kullanıcılar için işlevsel yenilikler sunmaya hazırlanıyor. İşte konuya ilişkin bilinen tüm detaylar…

AirPods Pro 2 daha gelişmiş sağlık işlevleri sunacak

Apple, AirPods Pro serisini daha fazla sağlık işleviyle donatmayı düşünüyor. Şirketin piyasaya sunduğu serinin son modeli olan AirPods Pro 2, FDA onaylı işitme cihazı özelliğiyle geldi. Bu da cihazın işitme desteğine ihtiyaç duyanlar için daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanılmasına olanak sağlamaya başladı.

Apple şimdi AirPods Pro 3 ile kalp atış hızı izleme gibi sağlık özelliklerini entegre etmek istiyor. Böylelikle kullanıcılara özellikle de spor salonları ve fiziksel aktiviteler için çok yönlü bir deneyim getirmeyi amaçlıyor.

Bloomberg editörü Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre AirPods Pro 3’e gelmesi beklenen yeni kalp izleme özelliği şu anda geliştirilme aşamasında. AirPods’taki sensörün doğruluğu hala Apple Watch’un altında olsa da şirket, iPhone’daki Sağlık uygulamasıyla senkronize tutarlı veriler getirebilecek çözümler üzerinde çalışıyor.

AirPods Pro 3, Apple Watch’un yerini almayacak olsa da özellikleri, sağlık odaklı cihazlar arayan kullanıcılara daha fazla erişilebilirlik ve seçenek sunacak. Merakla beklenen cihaz, farklı zamanlarda saat takma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bu da yeni bir tüketici kitlesinin ilgisini çekebilecek gibi görünüyor.

İddialara göre AirPods Pro 3 modelinin çıkış tarihi için 2025 yılının üçüncü çeyreğine işaret ediliyor. Apple, merakla beklenen yeni üst düzey kablosuz kulaklık modelini gelecek yılın Eylül ayında gerçekleştireceği lansman etkinliğinde duyuracak. Yani cihaz, iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte tüketicilerin karşısına çıkacak.