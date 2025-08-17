Apple’ın ilk 5G destekli MacBook modeli yolda

Apple, ilk 5G destekli MacBook modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Merakla beklenen cihazın yeni M5 çiple donatılacağı söyleniyor.

Aynı zamanda cihaz, iPhone 16e'de de yer alan C1 modeme sahip olacak.

Apple’ın dahili kodları, şirketin nihayet 5G bağlantılı ilk dizüstü bilgisayarını geliştiriyor olabileceğini bizlere gösteriyor. Merakla beklenen model, markanın kendi 5G modemiyle donatılmış yepyeni bir MacBook Pro olacak.

Macworld’e göre sızdırılan kod parçasında Apple’ın bu yıl iPhone 16e’de piyasaya sürülen ilk 5G modemi C1’in kod adı olan “Centauri” çipinden bahsediliyor. Dizüstü bilgisayarda ayrıca muhtemelen gelecekteki M5 Pro olacak olan “t6050” olarak tanımlanan bir işlemci de yer alacak.

Apple’ın teknik sorunlar ve üretim maliyetleri nedeniyle hurdaya çıkardığı bildirilen M4 Ultra çipli yeni bir Mac Pro’dan da bahseden dahili kod, şirketin en azından işlevselliği test ettiğine dair şu ana kadarki en önemli ipuçlarından biri oluyor.

Yeni MacBook Pro, 5G bağlantı desteğiyle donatılacak

5G teknolojisi yıllardır iPad’lerde ve Windows dizüstü bilgisayarlarda bir bağlantı özelliğiydi. Fakat Apple bunu dizüstü bilgisayar serisine eklemeye direndi.

Örneğin 2008’de Steve Jobs, bu teknolojiyi bilgisayarlarda neden kullanmadığını açıklamıştı. Bunun çok fazla yer kaplayacağını ve tüketicileri bir operatöre bağlayacağını, bunun da Apple’ın “havasına” uymayacağını söylemişti.

Yıllar sonra 2011’de, 3G MacBook Pro’nun (geri çekilebilir anten ve SIM kart yuvasıyla) prototipi eBay’de ortaya çıktı. Apple’ın bu prototipi 2007’de geliştirdiği, ama hiçbir zaman mağazalara ulaşmadığı bildirildi.

Bu da yeni testlerin hiçbir sonuç vermeyeceği anlamına gelmiyor. Macworld’e göre C1 lansmanının ardından yaşanan mevcut durum, lansmanı erteleyebilir.

Bu kez hem işlemcinin (Apple Silicon) hem de modemin tam kontrolüne sahip olan şirket, güç tüketimini optimize eden entegre bir çözüm yaratma olanağına sahip olacak. Her ne kadar testlerde ortaya çıkmış olsa da lansmanın yakın zamanda gerçekleşeceğine dair bir onay yok.

Bu yıl içerisinde bir akıllı telefonda piyasaya sürüleceğini açıklayan Bloomberg, geçen yıl 5G dizüstü bilgisayarların Mac’lere ancak 2026 yılında, şirketin Qualcomm ile modem tedarik anlaşmasının sona ereceği tarihte geleceğini öngörmüştü.

Analist Ming-Chi Kuo, şirketin M5 serisini 2025 yılında piyasaya sürmeyeceğini öngörüyor. M4, M4 Pro ve M4 Max çiplerine sahip MacBook Pro’nun Ekim 2024’te piyasaya sürüldüğünü hatırlatmakta fayda var.