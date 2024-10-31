M4 çipli yeni MacBook Pro piyasaya çıktı! İşte Türkiye fiyatları

Teknoloji devi Apple, tasarımı değiştirmeden donanım performansında belirgin bir iyileşmeye odaklanan yeni MacBook Pro M4 modelini resmen tanıttı. Üst düzey bir performans vaat eden yeni model, “rakip tanımayacak” kusursuza yakın bir deneyime odaklanıyor.

Apple son dönemdeki 24 inç iMac ve Mac mini ile büyük bir başarı elde etti. Kısa süre önce M4 Pro ve M4 Max işlemcilerini piyasaya duyuran şirket, şimdi yeni çiplerle donatılan ve aynı zamanda RAM artışı, geliştirilmiş web kamerası ve Thunderbolt 5 desteğiyle çıtayı daha da yükselten yeni MacBook Pro modelini karşımıza çıkardı. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

M4 MacBook Pro’nun teknik özellikleri

Yeni MacBook Pro’lar sırasıyla 3024×1964 ve 3456×2234 piksel çözünürlüğe sahip 14,2 inç ve 16 inç Liquid Retina XDR ekranlarla sunuluyor. Her iki model de 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına izin vererek daha akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Aynı zamanda HDR modunda maksimum 1.200 nit parlaklık sunan ProMotion teknolojisi destekleniyor.

M4 çipi 10 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdekli bir GPU’yu entegre ediyor. Apple M4 Pro, 12 veya 14 çekirdekli CPU ve 16 veya 20 çekirdekli GPU’lu modeller sunarken M4 Max ise 14 veya 16 çekirdekli CPU ve 32 veya 40 çekirdekli GPU’ya kadar çıkıyor.

Tüm modeller yapay zeka işlevlerine ayrılmış 16 çekirdekli bir NPU ile donatılıyor. RAM yapılandırmaları M4 çip için 32 GB’tan, M4 Pro için 48 GB’tan başlıyor ve M4 Max için 128 GB’a kadar çıkıyor. Depolama seçenekleri 512 GB’tan başlıyor ve 8 TB SSD’ye kadar yapılandırılabiliyor. Bu da her türlü kullanım için bol miktarda depolama kapasitesi sunuyor.

Mevcut bağlantılar arasında mikro SDXC yuvasını, 3,5 mm ses jakını, HDMI 2.1 çıkışını ve şarj için klasik MagSafe 3 bağlantı noktasını karşımıza çıkıyor. M4 çipli modeller Thunderbolt 4’ü içerirken, M4 Pro ve M4 Max’li modeller Thunderbolt 5’i destekleyerek veri aktarım performansını artırıyor.

En çok beklenen yeniliklerden biri de önceki FaceTime’ın yerini alan yeni 12 MP Center Stage kamera oluyor. Ses bölmesinde net ve güçlü ses için altı hoparlör ve üç entegre mikrofon bulunuyor. Ayrıca cihaz macOS Sequoia 15.1 işletim sistemi ile çalışarak Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini de destekliyor.

M4 MacBook Pro fiyatı

Üst düzey cihazlar şu anda Apple Türkiye mağazasından ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar 8 Kasım’dan itibaren başlayacak.

M4 çipli ve 16 GB RAM’li 14 inçlik model için 74 bin 999 TL’den başlarken, M4 Pro çipli ve 24 GB RAM’li 14 inçlik model ise 94 bin 999 TL’den başlayan fiyatlara sahip. M4 Max çipli modelin başlangıç fiyatı ise 149 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor.