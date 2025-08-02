Microsoft’un piyasaya değeri 4 trilyon doları geçti

Microsoft yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını yayınladı.

Azure ve AI hizmetleri sayesinde şirket gelirini ciddi ölçüde artırmayı başardı.

Microsoft'un piyasa değeri 4 trilyon doları geçti.

Teknoloji devi Microsoft bu hafta 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştığını duyurdu. Şirket bu rakama Temmuz başında ulaşan Nvidia’nın ardından tarihte bu seviyeye ulaşan ikinci şirket oldu.

Windows sahibi için hisselerdeki yükseliş, bulut bilişim platformu Azure’un 2025 mali yılındaki gelirinin 75,3 milyar doları olduğunu ilk kez açıklayan mali tablolarının yayınlanmasının ardından gerçekleşti. Bu da Microsoft’un 50 yıllık tarihinde ilk kez bu seviyelere ulaşması anlamına geliyor.

Microsoft yapay zeka ve Azure sayesinde “uçtu”

Şirketin hisseleri Nasdaq’ta yaklaşık yüzde 3,4 artışla 447 dolardan işlem gördü. Bu da şirketin piyasa değerini 4,01 trilyon dolara çıkararak Apple’ın önüne geçirdi. Piyasa değeri açısından büyük teknoloji şirketleri arasında liderliğini sürdüren Nvidia’nın hemen arkasında yer aldı.

Şirketin çeyreklik geliri 62 milyar dolar, net karı ise 27,2 milyar dolar olarak gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ölçek ekonomileri ve tekrarlayan gelir akışlarındaki istikrarlı büyümeyi yansıtan faaliyet kar marjı da arttı.

Microsoft’un büyümesi, çeyrekte yüzde 18 büyüyen bulut bilişim platformu Azure tarafından yönlendirildi. Analistler, Azure’un performansının üretken yapay zekaya odaklanan kurumsal hizmetlere olan talebin arttığını yansıttığını belirtiyor.

Bu büyümeye katkıda bulunan bir diğer faktör de Microsoft 365 ile entegre yapay zeka paketi Copilot’un başarısı oldu. Ürün, rutin görevleri otomatikleştirmek ve ekip üretkenliğini artırmak isteyen şirketler arasında ilgi görüyor ve Microsoft’un yapay zeka çözümlerine olan bağlılığını pekiştiriyor.

Analistler ayrıca teknoloji sektöründe potansiyel bir balon konusunda uyarıyor. Yapay zeka beklentilerinin etkisiyle büyük teknoloji şirketlerinin hızlanan büyümesi, özellikle de olası revize beklentiler göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyreklerde çeşitli hareketliliklere yol açabilir.

Yine de piyasalar Microsoft’un sürekli büyüme için iyi bir konumda olduğuna inanıyor gibi görünüyor. Yapay zeka, bulut ve üretkenliğe yaptığı güçlü yatırımlarla birlikte şirket, küresel ölçekte dijital dönüşümde lider konumunu daha da güçlendiriyor.

Pek çok teknoloji devi son günlerde üst üste 2025 ikinci çeyrek mali raporlarını paylaştı. Apple şimdiye kadar 3 milyardan fazla iPhone satışı yapıldığını söyledi. Samsung ise ilk üçe katlanabilir telefonu ve Android XR başlığının bu yıl geleceğini resmi olarak doğruladı. Galaxy S25 FE için de geri sayımın başladığı vurgulanıyor.