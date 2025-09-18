Apple’dan iPhone 17 Pro serisi için acil güncelleme: Kritik hata çözüldü

Türkiye'de bugün raflara gelecek iPhone 17 Pro serisi için acil güncelleme yayınlandı.

Apple, iOS 26'da "Pro" modellerini etkileyen bir kamera hatasını erkenden giderdi.

Apple geçtiğimiz günlerde iOS 26 işletim sistemini resmen iPhone kullanıcılarına sunmaya başladı. 9 Eylül’deki Awe Dropping lansmanında duyurulan iPhone 17 Pro modelleri ilk güncellemelerine erkenden kavuştu. “Pro” ve “Pro Max” cihazlarına özel olarak gelen yazılım, Apple mühendislerinin tespit ettiği ciddi bir hatayı gidermeye yardımcı oluyor.

Cihazların ilk parti yazılımında ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların çektikleri fotoğrafların kalitesini doğrudan etkiliyor. Fakat rekor sürede yayınlanan güncelleme ile birlikte bu problem hemen ortadan kaldırılıyor.

Bilindiği üzere iPhone 17 serisi modelleri geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılmış ve cihazın teslimatları bugün (19 Eylül Cuma) gerçekleştirilecek. Apple bu hızlı güncellemeyle kalite standartlarından ödün vermeyerek, henüz müşterilerin eline ulaşmamış bir sorunu çabucak çözüyor.

Apple kritik problemi çözmek için elini çabuk tuttu

Apple ilk sürümden sadece üç gün sonra iOS 26’nın yeni bir sürümünü yayınlayarak herkesi şaşırttı. 23A345 sürümü olarak tanımlanan güncelleme yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri için sunuluyor.

AppleInsider’a göre şirket henüz doğrulamasa da güncellemenin bu cihazlardaki belirli bir sorunu hedef alan bir düzeltme olduğu tahminlerini güçlendiriyor. Pazartesi günü yayınlanan yazılımın ilk sürümü, sürümler arasında bir farklılık olduğunu gösteren 23A341 sürüm numarasını taşıyordu.

İki sürüm arasındaki yakınlık dikkat çekici görünüyor. Apple’ın genellikle kritik hatalar için hızlı düzeltmeler yaptığı biliniyor. Resmi bir ayrıntı yayınlanmasa da analistlerin temel tahmini, revizyonun ilk test raporlarında tespit edilen bir kamera hatasıyla bağlantılı olduğuna işaret ediyor.

Güncellemenin zamanlaması da stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor. Zira güncelleme iPhone 17 serisi mağazalara gelmeden bir gün önce yayınlandı.

Bu da birçok kullanıcıların yeni cihazlarını revize edilmiş sürümle etkinleştirmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor. Apple hassasiyetini göstererek lansmandan hemen sonra olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı oluyor.

iPhone 17 için ön siparişlerin 12 Eylül’de başladığını belirtmekte fayda var. Fakat iPhone 17 Pro Max siparişler açılır açılmaz kargo gecikmeleriyle karşılaştı. Bu da yüksek talebi gözler önüne seriyor.