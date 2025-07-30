Apple yanlışlıkla Samsung Galaxy Z Flip 7’nin reklamını yaptı

Apple'ın Çin'deki resmi destek hesabı skandal biri hatayla gündeme geldi.

Şirketin Weibo'daki sayfasından yanlışlıkla Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun tanıtım videosu yayınlandı.

Bu skandal paylaşım kısa süre içinde kaldırılsa da sosyal medya kullanıcıları ekran görüntüleri ile olayı kanıt altına aldı.

Apple bu hafta skandal bir hatayla gündeme geldi. ABD merkezli teknoloji devinin Çin’deki resmi destek servisi sıkıntılı anlar yaşadı. Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki Apple Destek hesabı yanlışlıkla Samsung Galaxy Z Flip 7 reklamı yaptı.

Şirketin resmi destek sayfası aslında iPhone’ların ebeveyn kontrolü özelliklerini tanıtmak istiyordu. Fakat bunun yerine Samsung’un yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modelinin tanıtım videosu yayınlandı. Utanç verici paylaşım hemen silinse de sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinin önüne geçilemedi.

Apple’dan yıllarca unutulmayacak gaf

Bu ilginç hata Apple için son derece hassas bir zamanda geldi. Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarına büyük ölçüde hakim olduğu ve her geçen gün daha da büyüdüğü biliniyor. Apple’ın da önümüzdeki yıl ilk katlanabilir iPhone’u piyasaya sunarak yıllardır süren nihayet bu segmente giriş yapmaya hazırlanıyor.

İlk gönderi esasen App Store’da ebeveyn kontrollerinin nasıl ayarlanacağını açıklamayı amaçlamıştı. Fakat sonunda Samsung’un yapay zekasını “cebinizdeki hazine, AI” sloganıyla öven bir skandal hata meydana geldi.

A mix-up occurred when China's official "Apple Support" Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7 — PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025

Konuya ilişkin Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat olayla alakalı en olası açıklama, bölgedeki iki rakip markanın hesaplarını yerel bir pazarlama ajansının yönetmesidir. Bunlardan birisi video dosyalarını yayınlamadan önce karıştırmış olabilir. Bir diğer olasılık ise birisinin kişisel nedenlerle Samsung video bağlantısını kopyalayıp doğru Apple içeriğiyle değiştirmeyi unutmuş olmasıdır.

Katlanabilir iPhone modeli yolda

Apple ürün yelpazesini hızla çoğaltan Samsung’un aksine iPhone Fold’u geliştirmek için pek de acele etmiyor. JPMorgan analistlerine göre katlanabilir iPhone nihayet 2026 yılında 1.999 dolarlık tahmini başlangıç fiyatıyla gün yüzüne çıkabilir.

Apple’ın özellikle de kırışıklık görünürlüğü ve toza dayanıklılık konusunda teknolojinin standartlarını tam olarak karşılamasını beklediği bildiriliyor.

Konuya ilişkin son raporlar, Samsung Display’in sonunda Apple’ı memnun edecek görünür kırışıklıkları olmayan bir ekran ürettiğini ve katlanabilir iPhone’a özel bir seri üretimi için onay verdiğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri

Apple Destek sayfasından yanlışlıkla paylaşılan Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: