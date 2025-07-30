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    Apple yanlışlıkla Samsung Galaxy Z Flip 7’nin reklamını yaptı

    Apple'ın Çin'deki resmi sosyal medya destek sayfalarından yanlışlıkla Samsung Galaxy Z Flip 7 tanıtım videosu yayınlandı.
    Apple Samsung Galaxy Z Flip 7
    • Apple'ın Çin'deki resmi destek hesabı skandal biri hatayla gündeme geldi.
    • Şirketin Weibo'daki sayfasından yanlışlıkla Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun tanıtım videosu yayınlandı.
    • Bu skandal paylaşım kısa süre içinde kaldırılsa da sosyal medya kullanıcıları ekran görüntüleri ile olayı kanıt altına aldı.

    Apple bu hafta skandal bir hatayla gündeme geldi. ABD merkezli teknoloji devinin Çin’deki resmi destek servisi sıkıntılı anlar yaşadı. Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki Apple Destek hesabı yanlışlıkla Samsung Galaxy Z Flip 7 reklamı yaptı.

    Şirketin resmi destek sayfası aslında iPhone’ların ebeveyn kontrolü özelliklerini tanıtmak istiyordu. Fakat bunun yerine Samsung’un yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modelinin tanıtım videosu yayınlandı. Utanç verici paylaşım hemen silinse de sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinin önüne geçilemedi.

    Apple’dan yıllarca unutulmayacak gaf

    Bu ilginç hata Apple için son derece hassas bir zamanda geldi. Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarına büyük ölçüde hakim olduğu ve her geçen gün daha da büyüdüğü biliniyor. Apple’ın da önümüzdeki yıl ilk katlanabilir iPhone’u piyasaya sunarak yıllardır süren nihayet bu segmente giriş yapmaya hazırlanıyor.

    İlk gönderi esasen App Store’da ebeveyn kontrollerinin nasıl ayarlanacağını açıklamayı amaçlamıştı. Fakat sonunda Samsung’un yapay zekasını “cebinizdeki hazine, AI” sloganıyla öven bir skandal hata meydana geldi.

    Konuya ilişkin Apple’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat olayla alakalı en olası açıklama, bölgedeki iki rakip markanın hesaplarını yerel bir pazarlama ajansının yönetmesidir. Bunlardan birisi video dosyalarını yayınlamadan önce karıştırmış olabilir. Bir diğer olasılık ise birisinin kişisel nedenlerle Samsung video bağlantısını kopyalayıp doğru Apple içeriğiyle değiştirmeyi unutmuş olmasıdır.

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    Katlanabilir iPhone modeli yolda

    Apple ürün yelpazesini hızla çoğaltan Samsung’un aksine iPhone Fold’u geliştirmek için pek de acele etmiyor. JPMorgan analistlerine göre katlanabilir iPhone nihayet 2026 yılında 1.999 dolarlık tahmini başlangıç fiyatıyla gün yüzüne çıkabilir.

    Katlanabilir iPhone

    Apple’ın özellikle de kırışıklık görünürlüğü ve toza dayanıklılık konusunda teknolojinin standartlarını tam olarak karşılamasını beklediği bildiriliyor.

    Konuya ilişkin son raporlar, Samsung Display’in sonunda Apple’ı memnun edecek görünür kırışıklıkları olmayan bir ekran ürettiğini ve katlanabilir iPhone’a özel bir seri üretimi için onay verdiğini gösteriyor.

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    Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri

    Apple Destek sayfasından yanlışlıkla paylaşılan Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Boyutlar: Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm
    • Ağırlık: 188 gram
    • Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı
    • Harici ekran: 1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran
    • İşlemci: Samsung Exynos 2500
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama
    • Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı
    • Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.300 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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