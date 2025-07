Apple yanlışlıkla Samsung Galaxy Z Flip 7’nin reklamını yaptı

Apple bu hafta skandal bir hatayla gündeme geldi. ABD merkezli teknoloji devinin Çin’deki resmi destek servisi sıkıntılı anlar yaşadı. Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki Apple Destek hesabı yanlışlıkla Samsung Galaxy Z Flip 7 reklamı yaptı.

Şirketin resmi destek sayfası aslında iPhone’ların ebeveyn kontrolü özelliklerini tanıtmak istiyordu. Fakat bunun yerine Samsung’un yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modelinin tanıtım videosu yayınlandı. Utanç verici paylaşım hemen silinse de sosyal medyada dolaşan ekran görüntülerinin önüne geçilemedi.

Bu ilginç hata Apple için son derece hassas bir zamanda geldi. Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarına büyük ölçüde hakim olduğu ve her geçen gün daha da büyüdüğü biliniyor. Apple’ın da önümüzdeki yıl ilk katlanabilir iPhone’u piyasaya sunarak yıllardır süren nihayet bu segmente giriş yapmaya hazırlanıyor.

İlk gönderi esasen App Store’da ebeveyn kontrollerinin nasıl ayarlanacağını açıklamayı amaçlamıştı. Fakat sonunda Samsung’un yapay zekasını “cebinizdeki hazine, AI” sloganıyla öven bir skandal hata meydana geldi.

A mix-up occurred when China's official "Apple Support" Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7

— PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025