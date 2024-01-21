Apple Vision Pro satışları başladı! Tamir fiyatları belli oldu

Apple Vision Pro satışları nihayet başladı. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulan Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Şirketin geçen yılın Haziran ayında WWDC23 etkinliğinde piyasaya duyurduğu ürün, yüksek fiyatına rağmen şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

ABD’deki tüketiciler artık Apple’ın karma gerçeklik başlığını sipariş etme fırsatına sahip olacak. 3 bin 500 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye başlayan cihaz, Mart ayında ilk teslimatlarına başlayacak. Yani cihazın tüketicilerin eline ulaşması muhtemelen biraz fazla vakit alacak gibi görünüyor.

Apple Vision Pro fiyatı ne kadar?

Apple imzalı karma gerçeklik başlığı 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonuyla 3 bin 499 dolar (vergiler hariç yaklaşık 105 bin TL) karşılığında tüketicilere sunuluyor. Bunun yanı sıra cihazın 512 GB’lık sürümü 3 bin 699 dolar (vergiler hariç yaklaşık 111 bin TL), 1 TB’lık sürümüyse 3 bin 899 dolardan (vergiler hariç yaklaşık 117 bin TL) listeleniyor.

Bunun yanı sıra Apple Vision Pro için aksesuar satışları da başlamış durumda. Karma gerçeklik başlığının seyahat çantası, ürünü saklayacak bir bölme ve pil için ayrılmış bir kısımla geliyor. Çantanın fiyatı ise 199 dolar olarak açıklanıyor. Bunun yanı sıra yine 199 dolardan ekstra pil ve Belkin tarafından tasarlanan 49 dolarlık bir pil tutucu karşımıza çıkıyor.

Apple elbette ki numaralı gözlük kullanan teknoloji tutkunlarını da unutmuyor. Numaralı gözlük kullananlar için şirket, Apple Vision Pro’ya özel olarak uyarlanan Zeiss lensleri de piyasaya sürüyor. Fakat bu lensler, cihazdan ayrı bir şekilde satın alınıyor. 149 dolardan optik reçeteli lensleri tüketicilerle buluşturan şirket, okuma setini ise 99 dolara satıyor. Bu lenslerin kişiselleştirme imkanına sahip olacağını da hatırlatmakta yarar var. Kullanıcılar istedikleri kelimelerle lenslerini süsleyebilecek.

Apple Vision Pro tamir ücretleri açıklandı

Apple Vision Pro için AppleCare+ sigorta fiyatları açıklandı. 499 dolar karşılığında satın alabileceğiniz sigortayla bir yıl boyunca kazara meydana gelen hasarlara karşı sınırsız onarım desteği sağlanacak. Bu bir yıllık süreçte tam teknik destek imkanı vaat ediliyor.

Apple Vision Pro cam değişim ücreti ise 799 dolar olarak belirtiliyor. Son derece yüksek olan bu rakamlar, cihazın herkese hitap etmediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan şirket, diğer onarım ücretlerinin 2 bin 399 doları bulacağını belirtiyor. AppleCare+ aboneleri ise yalnızca 299 dolarlık ücretle tüm bunlardan herhangi bir ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.

İlk teslimatları Mart ayında gerçekleşmeye başlayacak olan Apple Vision Pro satışları şimdilik yalnızca ABD pazarıyla sınırlı tutulurken, ilerleyen aylarda şirketin bu ürünü diğer ülkelerde de raflarda sergilemeye başlayacağı tahmin ediliyor. Cihaz tüm aksesuarları ve sigortasıyla birlikte yaklaşık 5 bin dolardan tüketicilerle buluşuyor.