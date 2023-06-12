Apple Vision Pro incelemesi: Yüzde kızarıklığa sebep oluyor

Teknoloji devi Apple geçen hafta WWDC 2023 etkinliğinde pek çok yeni ürün ve hizmetiyle dünya genelindeki hayranlarının karşısına çıktı. iPhone cihazları için yeni özellikler vaat eden iOS 17 ile beraber etkinliğe damgasını vuran en önemli duyuru, hiç şüphesiz ki Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü oldu. 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketiyle tartışma konusu haline gelen cihaz, ilk olarak 2024 yılının başlarında, Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa çıkacak. Diğer ülkelerde ne zaman raflara geleceği henüz bilinmeyen ürün, şimdi ilk incelemesiyle dikkatleri yeniden üzerine çevirdi.

Dünyaca ünlü medya kuruluşu The Wall Street Journal’ın teknoloji muhabiri Joanna Stern, Apple’ın rekor fiyattan tüketicilerin huzuruna sunacağı karma gerçeklik gözlüğünü test etme şansı buldu. Cihaz ile ilgili olarak ilk deneyimlerini kameraya aktaran Stern, ürünle alakalı hayal kırıklıklarını paylaştı. İlk duyurusunda kulağa oldukça hoş ve ilgi çekici gelen model, ne yazık ki can sıkıcı bazı problemlere sebep oluyor. İşte detaylar…

Apple Vision Pro yüzde istenmeyen izler bırakıyor

Joanna Stern, yaklaşık beş dakikalık bir uzunluğa sahip olan Apple Vision Pro incelemesi ile birlikte cihazla alakalı merak edilen pek çok soruya yanıt kazandırdı. The Wall Street Journal’ın deneyimli teknoloji muhabiri, öncelikli olarak bu ürünü, şimdiye kadar kullandığı en iyi AR/VR kulaklığı olarak nitelendirdi. Cihazı kullandığı zaman kafasına devasa bir Apple Watch takmış gibi hissettiğini dile getiren Stern, kulaklığın kullanımının son derece basit ve pratik olduğunu söyledi.

Bir düğme aracılığıyla ürünü oldukça kolay bir şekilde kafasına göre ayarladığını dile getiren Stern, küçük bir karşılaştırmaya da yer verdi. Meta Quest Pro ve Quest 2’den daha rahat bir cihazla karşı karşıya olduğumuzu aktaran muhabir, bunun sebebini ise kullanıcıların cebinde taşıdıkları ve bir kablo aracılığıyla kulaklığa bağlanabilen pil setinden kaynaklandığını bildirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca hizmet veren pil kapasitesi ile oldukça pratik bir deneyime sahip olduğunu aktaran Stern, elbette ki ürünün olumsuz yanlarından da söz etmeyi ihmal etmedi. The Wall Street Journal’ın Apple Vision Pro incelemesi, kulaklığın ağırlığını ön plana çıkararak, demo süresinin sonuna doğru ağırlığın çok daha belirgin bir hale gelmeye başladığını aktardı. Stern, alnındaki ve burnundaki lekeli kırmızı işaretleri vurgulayarak yaşadığı şikayetleri paylaştı. 3 bin 500 dolar gibi epey yüksek bir fiyattan alıcı karşısına çıkacak böyle bir üründe, bu tarz problemlerin meydana gelmesi ise akıllarda bazı soru işaretleri bıraktı.

“Apple gerçekten de dijital gerçek ile sizin gerçek dünyanızı harmanlamaya odaklanıyor” diyerek Vision Pro’yu tarif eden Joanna Stern, yine de VR ve AR arasında geçiş yapmanın, ciddi bir şekilde midesinin bulanmasına sebep olduğunu söyledi.

The Wall Street Journal’ın Apple Vision Pro incelemesi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: