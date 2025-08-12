iPhone 17 serisi zamlanırken, Pro’da 256 GB başlangıç sürprizi olacak

Apple'ın iPhone 17 serisinde yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat artışı uygulamayı planladığı biliniyor.

İddialara göre şirket, iPhone 17 Pro modelini 256 GB depolama alanıyla başlatarak maliyet etkisini azaltmayı düşünüyor.

Böylelikle amiral gemisi telefonda yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat avantajı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, iPhone 17 serisinin önceki nesle kıyasla daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple’ın Çin’de üretilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini dengelemek için fiyatları ayarladığı bildiriliyor.

Fakat bu durum tüketiciler için yepyeni bir fırsata da kapı aralayacak gibi görünüyor. Serinin güçlü teknik özelliklerle donatılan “Pro” modeli artık temel sürümde 256 GB depolama alanına sahip olacak. Böylelikle kullanıcılar bir nebze daha makul fiyat etiketleriyle karşılaşacak gibi görünüyor.

iPhone 17 fiyatları ne kadar olacak?

Son dönemde ortaya çıkan söylentilere göre şirket, ABD’deki yeni ithalat tarifelerinin yol açtığı mali etkilerin bir kısmını üstlendikten sonra, kar marjını korumak için fiyatları artırmayı düşünüyor.

Gelen son söylentilere göre iPhone 17 serisi fiyatları tahmini olarak şu şekilde karşımıza çıkacak:

iPhone 17: 799 dolar

799 dolar iPhone 17 Pro (256 GB): 1.049 ABD doları

1.049 ABD doları iPhone 17 Pro Max: 1.249 ABD doları

1.249 ABD doları iPhone 17 Air: 949 dolar

Apple, “Pro” modelinde daha fazla depolama alanı vadediyor

Setsuna Digital’den gelen son sızıntılar, iPhone 17 Pro’nun minimum yapılandırmasının 256 GB olacağını iddia ediyor. Bu da iPhone 15 Pro Max’in 128 GB seçeneğini sunmayı bıraktığı dönemde benimsenen stratejiyi tekrarlıyor. Bu değişiklik, tüketiciler için yaklaşık 100 dolarlık bir fayda anlamına geliyor.

iPhone 16 Pro modeli şu anda 128 GB dahili depolama alanı başlangıç seçeneğiyle geliyor. “Pro Max” seçeneği ise 256 GB’lık bir temel depolama alanı sunuyor.

9to5Mac’in haberine göre söz konusu değişiklikler onaylanırsa, kullanıcılar temel opsiyondaki yükseltme için ödeme yapmadan fotoğraflar, videolar ve uygulamalar için daha fazla alana sahip olacak.

Analistler 50 dolarlık potansiyel bir zamdan söz etmişti. Geçtiğimiz çeyrekte bu maliyetlerin bir kısmını üstlenen ve tahmini etkisi 900 milyon dolar olan Apple’ın şimdi bu maliyetin bir kısmını tüketicilere yansıtması bekleniyor.

iPhone 17 ve 17 Pro’nun aynı 6,3 inç boyutunu paylaşması bekleniyor. 17 Air 6,6 inç, Pro Max ise 6,9 inç boyutunda kalacak gibi görünüyor.

Standart ve Air modellerinin 120 Hz OLED panellere sahip olması bekleniyor. Fakat bu cihazlar LTPO teknolojisi olmadan, yani Always-On Display gibi özelliklerden yoksun olacak.

İddialara göre iPhone 17 serisinin çıkış tarihi 9 Eylül olacak. Fakat henüz Apple’dan bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini de eklemekte fayda var.