Apple’ın Pazartesi günü gerçekleştirdiği It’s Glowtime etkinliğinde tanıttığı iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi Kamera Denetimi tuşu ile dikkatleri üzerine çekiyor. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşan serinin tüm modelleri bu özellikten yararlandı. Normalde bu tarz yenilikçi özelliklerini yalnızca “Pro” modellerinde sunan şirket, bu kez standart modellere de bu ilgi çekici işlevi getirmesiyle birlikte kullanıcıların memnuniyetini topladı.

iPhone 16 Kamera Denetimi özelliği ile mobil fotoğrafçılar için son derece yenilikçi ve işlevsel bir deneyim ortaya koyuyor. Cihazın sağ kısmında yer alan bu yeni düğme, kullanıcıların fotoğraf ya da video çekerken işlerini kolaylaştırmayı vaat ediyor.

iPhone 16 Kamera Denetimi düğmesi ne işe yarıyor?

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi iPhone 16 Kamera Kontrolü düğmesi ile öne çıkıyor. Kullanıcılar bu sayede kamerayı açmak, fotoğraf çekmek ya da video kaydetmek için bu hızlı kısayoldan yararlanabiliyor. Bu özellik aynı zamanda gelecekteki güncellemelerde farklı işlevleri de beraberinde getirecek. Böylelikle kullanıcıların kontrol olanakları daha da artırılacak.

iPhone 16 Kamera Denetimi düğmesi dokunmaya duyarlı bir yüzey ile karşımıza çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar gerekli ayarları yalnızca parmağını oynatarak kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Küçük bir parmak hareketi sayesinde yakınlaştırma, pozlama ve alan derinliği gibi ayarlar yapabiliyor.

Kamera Denetimi düğmesi üçüncü taraf uygulamalarda da çalışıyor

iPhone 16 Kamera Denetimi tuşu yalnızca Apple’ın kamera uygulamasında çalışmıyor. Bunun yanı sıra söz konusu yenilik, üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor. Örnek vermek gerekirse kullanıcıların aynı işlevden Snapchat, TikTok ya da Instagram gibi uygulamalarda da yararlanabileceği vurgulanıyor. Gelecek aylarda şirketin daha fazla üçüncü taraf uygulamasına bu entegrasyonu getirmesi bekleniyor.

Apple’ın yeni kamera özelliği kullanıcılar için son derece pratik bir deneyim ortaya koyuyor. İlerleyen süreçte daha fazla işleve ev sahipliği yapacak olan bu fonksiyon, farklı dokunma basıncı seviyeleri ve farklı odak ayarları ile genişletilecek. Apple şimdiden bunun müjdesini verse de ne yazık ki henüz bu işlevlerin ne olacağı ve ne zaman kullanıcılara sunulacağı belirtilmiyor.

Apple’ın yeni özelliği aslında yıllar önce Sony telefonlarda vardı

iPhone 16 Kamera Denetimi düğmesi her ne kadar Apple tarafından yeni bir teknoloji gibi lanse edilse de aslında bu özelliği yıllar önce ilk kez Sony telefonlarda görmüştük. 2013 yılında piyasaya sürülen Sony Xperia 1 modeli, amiral gemisi iPhone’larda yer alan kamera özelliğine benzer şekilde fiziksel kamera düğmesi barındırıyordu. Sony daha sonra aynı teknolojiyi Xperia 5 gibi modellerde de karşımıza çıkardı.

Peki ya siz iPhone 16’nın Kamera Denetimi düğmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu yenilikle alakalı yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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