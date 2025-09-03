Apple, iOS 26 Beta 9 güncellemesini sundu

Apple, iOS 26 Beta 9 güncellemesi ile karşımıza çıktı.

iPhone'lara gelen bu güncelleme yaklaşık 10,46 GB dosya boyutuna sahip.

Şirket ayrıca iPadOS, watchOS, visionOS, tvOS ve macOS Tahoe 26 için de yeni sürümlerini duyurdu.

Apple, iOS 26 Beta 9 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra şirket, ürün ekosistemindeki diğer yazılımları a tamamlayarak iPadOS, watchOS, visionOS, tvOS ve macOS Tahoe 26’nın yeni test yazılımlarını da geliştiricilere sundu.

Yayınlanan yeni güncellemeler daha çok hata düzeltmeleri sunuyor. Ayrıca en son Beta sürümlerinin, resmi lansmandan önceki son sürüm olduğu varsayılan Beta 8’in dağıtımından bir hafta sonra geldiğini de ekleyelim. Yayın adayı (RC) sürümünün geliştiricilere sunulması için bir Beta turu daha gerekeceği anlaşılıyor.

Apple ekosistemi için beklenen güncellemeler yayınlandı

Kayıtlı geliştiriciler, iOS 26 ve iPadOS 26 beta 9 güncellemelerini doğrudan iPhone ve iPad’lerine indirip yükleyebilir. Bu işlem, Apple cihazlarındaki “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Beta Güncellemeleri” adımları aracılığıyla yapılıyor. Yeni sürümleri yüklemek için Apple’ın ücretli Geliştirici Beta Yazılım Programı’na kaydolmanız gerekiyor.

Apple, mobil işletim sistemlerine ek olarak, macOS Tahoe 26’nın Beta 9 sürümünü de geliştiriciler için yayınladı. Bu sürüm, Mac’inizin Sistem Ayarları’ndaki Yazılım Güncelleme özelliği aracılığıyla indirilebiliyor.

Bu platform için de en son Beta sürümü, kablosuz güncellemeleri almak için Apple Kimliğinizi geliştirici hesabınıza bağlamanızı gerektiriyor. Şirket ayrıca test amacıyla watchOS 26, visionOS 26 ve tvOS 26’yı da geliştiricilere eş zamanlı olarak yayınladı.

Bu yazılımlar, yukarıda belirtilen tüm işletim sistemleri için sürüm adayı sürümünden önceki güncelleme olabilir. iOS’un yeni test sürümünün yaklaşık 10,46 GB dosya boyutuna sahip olduğunu da ekleyelim.

Apple’ın yeni yazılım güncellemeleri, kullanıcı odaklı özellikleri ve görsel tasarım değişiklikleriyle oldukça önemli görünüyor. Ayrıca hata düzeltmeleri bakımından da güncellemelerin son derece önemli olduğu vurgulanıyor.

Awe Dropping lansmanı için geri sayım başladı

Apple, iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi için “Awe Dropping” lansman etkinliğini bir sonraki hafta, 9 Eylül Salı günü Türkiye saatiyle 20:00’de gerçekleştirecek.

Etkinlikte iPhone 17’nin yanı sıra ultra ince iPhone 17 Air modeli karşımıza çıkacak. Apple’ın şimdiye kadarki en ince ürünü olarak lanse edilecek bu akıllı telefon, Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğu Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek.

Tüm bunların yanı sıra iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, serinin en güçlü seçenekleri olarak raflarda boy gösterecek. Apple’ın ayrıca etkinlikte iOS 26’nın kararlı sürümünü duyurması da bekleniyor.