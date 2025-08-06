Apple, iOS 26 Beta 5 güncellemesini yayınladı

Apple, iPhone'lar için iOS 26 Beta 5 güncellemesini yayınladı.

Ayrıca iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26'nın beşinci Beta sürümleri de çıktı.

Geliştirici profiline sahip olan kullanıcılar yeni test sürümlerine erkenden ulaşabiliyor.

Teknoloji devi Apple yakın zamanda ana işletim sistemlerinin beşinci Beta sürümlerini yayınladı. iOS 26 ve iPadOS 26 (23A5308g), macOS Tahoe 26 (25A5327h), watchOS 26 (23R5328g), tvOS 26 (23J5327g) ve visionOS 26 (ı23M5311g) artık yeni geliştirici Beta 5 sürümleriyle mevcut.

Apple için her şey planlandığı gibi giderse bu beşinci geliştirici Beta sürümü muhtemelen iOS 26 ve diğer işletim sistemlerinin gelecekteki ikinci genel Beta güncellemesinin başlangıç noktası olacak. Ayrıca meraklı kullanıcılara yeni özellikleri erken test etme şansı verecek.

iOS/iPadOS 26 Beta 5 ile gelen yenilikler

Apple yıllık geliştiriciler konferansı WWDC25’te beklendiği gibi, büyük bir grafiksel yenilemeye başlıyor. Liquid Glass adı verilen yeni görsel dil, kullanıcı deneyimini yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

Özellikle de iPhone için bu tasarım, iOS 7’nin 2013’te piyasaya sürülmesinden bu yana muhtemelen en büyük estetik değişikliği temsil ediyor. Tasarımın ötesinde güncellemeler performansı ve genel kullanılabilirliği optimize etmek için yeni özellikler ve iyileştirmeler getirecek.

iPhone için iOS 26 ve iPad için iPadOS 26‘da daha akıcı ve keyifli geçen Beta 4’ün ardından Beta 5’teki değişiklikler ise şöyle:

Kamera: Kamera ayarlarında modları değiştirmek için eski kaydırma yönüne dönmenizi sağlayan yeni “Mod Değiştirme” seçeneği geliyor.

Kamera ayarlarında modları değiştirmek için eski kaydırma yönüne dönmenizi sağlayan yeni “Mod Değiştirme” seçeneği geliyor. AirDrop: Uygulama simgesi biraz daha modernize edilerek mavi arka plana kavuşturuldu.

Uygulama simgesi biraz daha modernize edilerek mavi arka plana kavuşturuldu. Kilit ekranı animasyonu: iOS 26 Beta 5 parola girmeden veya Face ID/Touch ID ile kilidi açmadan önce kilit ekranında yeni bir dinamik animasyon sunuyor.

iOS 26 Beta 5 parola girmeden veya Face ID/Touch ID ile kilidi açmadan önce kilit ekranında yeni bir dinamik animasyon sunuyor. Açılış ekranları: iOS 26’ya güncelleme yapıldıktan sonra ilk başlatmada Apple’ın yerleşik uygulamaları için yeni açılış ekranları görünüyor.

iOS 26’ya güncelleme yapıldıktan sonra ilk başlatmada Apple’ın yerleşik uygulamaları için yeni açılış ekranları görünüyor. Liquid Glass tasarımı: iPhone’lara gelen yeni tasarım, ana ekranın düzenleme modundaki “-” düğmelerinin artık opak bir arka plan yerine dokusunu kullanmasıyla birlikte önemli bir tasarım öğesi olmaya devam ediyor.

iPhone’lara gelen yeni tasarım, ana ekranın düzenleme modundaki “-” düğmelerinin artık opak bir arka plan yerine dokusunu kullanmasıyla birlikte önemli bir tasarım öğesi olmaya devam ediyor. Mail: Mail’de birden fazla mesajı yönetmek için kullanılan Seç düğmesi, okundu veya arşiv olarak işaretlenecek şekilde geri yüklendi.

Mail’de birden fazla mesajı yönetmek için kullanılan Seç düğmesi, okundu veya arşiv olarak işaretlenecek şekilde geri yüklendi. iPad menü çubuğu: Yeni menü çubuğu, iPad’deki uygulamalarda harici bir ekranda görüntülendiğinde görünür durumda kalıyor.

Yeni menü çubuğu, iPad’deki uygulamalarda harici bir ekranda görüntülendiğinde görünür durumda kalıyor. Pil bildirimi: iPhone’un pili yüzde 20’ye ulaştığında yeni bir bildirim tarzı beliriyor.

iPhone’un pili yüzde 20’ye ulaştığında yeni bir bildirim tarzı beliriyor. Bildirim merkezi: Aşağı çekildiğinde net bir görüntü sunar, bildirimler mevcut olduğunda daha iyi okunabilirlik için daha koyu bir versiyona sahip. Koyu modda ise daha tutarlı görünüyor.

Apple geliştirici Beta programını ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Şirket yeni özellikleri kendi riskleri altında denemek isteyen geliştirici olmayanlar için de herkese açık beta sürümleri sunuyor.

iOS 26 ve diğer işletim sistemlerinin ilk genel sürümü 24 Temmuz’da yayınlanırken, kararlı sürümün Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

Son olarak iPhone 17 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Alman bir operatör firması, Apple’ın lansmanını 9 Eylül Salı günü gerçekleşeceğini erkenden bildirdi.