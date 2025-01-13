Apple Intelligence, iPhone 16 satışlarını yükseltmeye yetmedi

Apple Intelligence, iPhone 16 satışlarını artırmaya pek de yardımcı olamadı.

Apple'ın yapay zeka paketi, iOS 18.1 ve özellikle iOS 18.2 ile birlikte yayınlanması nedeniyle bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Apple Intelligence yapay zeka paketi ne yazık ki iPhone 16 satışlarını yükseltme konusunda pek de etkili olamadı. Geçen yılın Eylül ayında piyasaya sunulan amiral gemisi telefon serisi, özellikle de gelişmiş AI işlevleriyle büyük bir beklenti oluşturmuştu. Fakat şirket yapay zeka özelliklerini ancak iOS 18.2 güncellemesi ile birlikte gerçek anlamda hayatımıza koyabildi.

Yaşanan bu gelişmeler maalesef cihazların yeterli ilgiye zamanında ulaşamamasına sebep oldu. Bu gibi çeşitli gerekçeler, iPhone 16 serisini raflarda geriye itmiş görünüyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 18 işletim sistemine entegre edilen AI platformu, hem yeni müşteriler hem de cihazlarını yükseltme yapma fikrini düşünenler için pek fazla motivasyon sağlamadı.

iPhone 16 serisi neden başarısız oldu?

İlk defa Haziran 2024’te duyurulan Apple Intelligence ne yazık ki yüksek beklentileri karşılayamadı. Bunun sebebi ise oldukça açık. Bilindiği üzere şirket, Apple Intelligence’ı henüz tam olarak hazır olmaması nedeniyle iPhone 16 serisi ile aynı anda piyasaya sürmedi.

iOS 18.1 ve özellikle de iOS 18.2 güncellemeleri ile birlikte Apple Intelligence yapay zeka özellikleri kullanıcılarla buluştu. Yazma araçları gibi temel özellikler Ekim ayındaki iOS 18.1 ile birlikte eklendi. Siri için ChatGPT, Image Playground ve Genmoji gibi daha gelişmiş özellikler ise Aralık’ta kullanıcıların erişimine açıldı.

Apple Intelligence yapay zeka özellikleri şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcut. Fakat şirket bu yıl hizmeti farklı dillerde de kullanıma sunmayı planlıyor. Fakat açıklanan ülkeler arasında şimdilik maalesef Türkçe dil seçeneği yer almıyor.

Apple Intelligence, iPhone 16 için cazibe unsuru yaratmadı

Analist Kuo’nun raporuna göre Apple Intelligence desteği ne yazık ki tüketicileri iPhone 16 serisine yönlendirmeye pek de etki etmedi. Uzun vadeli olarak büyük bir potansiyel vaat eden bu hizmet, şimdilik ne yazık ki tüketiciler adına öne çıkan kriterlerden biri olmadı.

Apple Intelligence özellikleri iOS 18.2 güncellemesi ile bitmedi. Şirket her geçen gün yeni işlevler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bununla birlikte Apple’ın Nisan ayında tamamen yeni Siri 2 de dahil olmak üzere Apple Intelligence’da daha fazla iyileştirme sunması bekleniyor.