iOS 18.1, iPhone’lar için Apple Intelligence ve yeni özellikler ile çıktı

Herkese açık Beta aşamasında bir aydan fazla zaman geçirdikten sonra iOS 18.1 güncellemesinin son sürümü resmi olarak duyuruldu. Yeni özelliğin en dikkat çekici unsuru, Apple Intelligence yapay zeka özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle iPhone cihazlarına bir dizi ilgi çekici işlev geliyor.

Apple, iOS 18.1’in yanı sıra iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, watchOS 11.1, VisionOS 2.1 ve tvOS 18.1’in de son sürümlerini yayınladı. Apple ekosisteminde yer alan tüm ürünler için beklenen güncellemeler nihayet geldi. İşte detaylar…

Uyumlu iPhone modelleri Apple Intelligence desteği aldı

Apple Intelligence şu anda kullanıcıların Mail, Notes ve Pages gibi çeşitli uygulamalardaki metinleri üretmesine, incelemesine veya özetlemesine yardımcı olabiliyor. Örneğin bir e-postaya resmi veya resmi olmayan bir tonda yanıt yazması talimatı vererek kolayca işinizi halletmeniz mümkün hale geliyor.

Apple Intelligence ayrıca Fotoğraflar uygulamalarındaki görsel aramayı da geliştirme yeteneğine sahip. Kullanıcıların bulmak istediği görselin özelliklerini girmesi yeterli olacak. Şirket ayrıca fotoğraftaki istenmeyen öğeleri kolayca kaldırmanıza olanak tanıyan aracını da etkinleştirdi.

Kullanıcılar aynı zamanda Apple Intelligence’a Fotoğraflar uygulamasında daha yaratıcı “anılar” oluşturması talimatını verebilecek. Yani yapay zeka verilen açıklamaya uygun bir sunum oluşturmak için fotoğrafları ve videoları seçmesini sağlayabilecek.

Apple Intelligence ayrıca sesi yazıya dökebilir ya da özetleyebilir. Odak modu açıkken yalnızca kullanıcılar için önemli olabilecek bildirimleri görüntüleyebilir ve Siri’nin takvime hızla yeni bir kişi eklemek gibi daha gelişmiş görevleri gerçekleştirmesini sağlayabilir.

Apple Intelligence’ın şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisinin tamamında çalıştığını hatırlamakta fayda var. Ayrıca başlangıç ​​aşamasında yalnızca İngilizce dilini destekleyecek. Türkçe için henüz bir tarih verilmese de diğer dillerin 2025’ten itibaren desteklenmeye başlayacağı söyleniyor.

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iOS 18.1 ile gelen diğer özellikler

Elbette ki Apple’ın son güncellemesi ile gelen tek yenilik Apple Intelligence desteği olmuyor. Bunun yanı sıra iOS 18.1’e gelen yeni özellikler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iOS 18’e kıyasla işlevler için daha fazla düğme seçeneğine ve gelişmiş özelleştirmeye sahip Kontrol Merkezi tasarımı.

Simgeleri standart tonlarda bırakmanıza olanak tanıyan işlev artık yeni efektleri ana ekran widget’larına da uyguluyor.

Yerel telefon görüşmesi kaydetme işlevi çağrılar sırasında kayıt simgesi sağ üst köşede görünecek.

Cihaz ile macOS Sequoia 15.1 veya üzeri yüklü bir Mac arasında hızla dosya aktarmanıza olanak tanıyan iPhone Yansıtma modu.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro serilerinde Kamera Kontrolü için selfie modunun kullanıma sunuldu.

iPhone NFC, Apple Pay rakiplerine sunuldu.

Peki ya siz iOS 18.1 güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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