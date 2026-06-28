iPhone 18 serisinde Apple Intelligence için şok karar: Sadece “Pro” modellerine gelebilir

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iOS 27 işletim sistemiyle gelecek gelişmiş Apple Intelligence özellikleri standart iPhone 18 cihazında yer almayabilir.

İddialara göre bu özellikler yalnızca serinin "Pro" modellerinde kullanılabilecek.

Bu durum, cihaz içi yapay zeka işlemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek RAM kapasitesi ve işlem gücünden kaynaklanıyor.

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro serisi ile birlikte yeni Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini kullanıcılarla buluşturacak. Gelişmiş AI işlevleri için şirket, en az 12 GB RAM kapasitesi zorunluluğu sunacak.

Bu durum ne yazık ki serinin tüm üyelerinin gelişmiş yapay zeka özelliklerinden yararlanamayacağı anlamına geliyor. İddialara göre 2027 yılında piyasaya çıkacak temel iPhone 18 modeli, Apple Intelligence’ın yeni fonksiyonlarını bünyesinde barındıramayacak.

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Gelişmiş özellikler yalnızca iPhone 18 Pro ailesinde kullanılabilecek

Analist Ming-Chu Kuo’nun sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre 2027 yılında piyasaya sürülecek iPhone 18 modeli A20 çipine ve yalnızca 9 GB RAM’e sahip olacak. Bu da A19 çipli iPhone 17‘ye kıyasla 1 GB daha fazla RAM anlamına geliyor.

Şu ana kadar yeni Apple Intelligence yapay zeka özellikleri yalnızca 12 GB RAM’e sahip telefonlar uyumlu cihazlarda destekleniyordu. Yani yalnızca iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max bu araçlardan faydalanabiliyordu. iPhone 17 ise kapsam dışında kalıyordu. Apple’ın yeni telefon serisinde de aynı stratejiyi uygulayacağı ileri sürülüyor.

Öte yandan Apple’ın en yeni teknolojilerine destek vermeden daha fazla cihaz piyasaya sürmesini hayal etmek güç görünüyor. Bu nedenle şirket, Apple Intelligence’ı yalnızca 9 GB ile çalışacak şekilde de optimize edebilir.

Elbette ki bu durum, iPhone 17 kullanıcılarını iOS 27’nin yeni yapay zeka özelliklerine sahip olamayacakları için daha da hayal kırıklığına uğratacak. Fakat aynı zamanda onları yeni nesile yükseltmeye de teşvik edecek gibi görünüyor.

Bir diğer olasılık ise Apple’ın yapay zeka paketinin en gelişmiş özelliklerini, iPhone 20 Pro ve 20 Pro Max’in 2027’nin ikinci yarısında A20 Pro çipiyle piyasaya sürülmesiyle birlikte, bu neslin en güçlü iPhone’larıyla sınırlaması olarak değerlendiriliyor. Bu da 20. yıl kutlamalarıyla birlikte ürün gamında önemli bir dönüm noktası oluşturacak.

Şu anda bu konuda belirsizlik devam ederken, Apple’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatmakta fayda var.