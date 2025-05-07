Apple, Google ile 20 milyar dolarlık ortaklığını “yapay zeka” yüzünden bitirebilir

Google her yıl Apple'ın Safari uygulamasında varsayılan arama motoru olabilmek için yaklaşık 20 milyar dolar ödeme yapıyor.

Fakat Apple yakında Google'dan vazgeçerek yapay zeka entegrasyonuna daha fazla odaklanabilir.

İddialara göre şirket, uzun vadeli bir hedef olarak ChatGPT Search gibi yeni nesil arama araçlarına yönelmeyi planlıyor.

Teknoloji devi Apple, Safari’ye yapay zeka destekli bir arama işlevi eklemeyi düşünüyor. Eğer şirketin bu fikri ileride gerçekten de hayata geçerse Google, tarayıcının varsayılan arama motoru olmaktan çıkabilir. Bu da iki şirket arasındaki 20 milyar dolarlık bir ortaklığa son getirebilir.

TechCrunch’ın aktardığı bilgilere göre Apple’ın hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Google’a karşı açtığı antitröst davası nedeniyle mahkemede dinlendi.

Apple yönetici, Google’ın Safari için varsayılan arama motoru olarak kendi arama motorunu kullanması için şirkete yılda yaklaşık 20 milyar dolar ödediğini dile getirdi. Adalet Bakanlığı bu süreçte bu tür anlaşmaların rekabet unsuruna zarar verip vermediğini tespit etmeye çalışıyor.

Safari’den yapılan Google aramalarında flaş düşüş

Ancak Cue’nun açıklamalarında herkesin dikkatini çeken nokta, 22 yıl aradan sonra ilk kez Safari’den yapılan Google aramalarının Nisan 2025’te düşüş göstermesi oldu.

Bu düşüş yalnızca basit bir erişim dalgalanması olmayabilir. Cue’ya göre bu tablonun muhtemel nedeni, kullanıcıların internette bilgi aramak için ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarını giderek daha fazla kullanmasından kaynaklanıyor.

Apple, Safari’de Google arama motoruna veda edebilir

Adalet Bakanlığı bu tür bir düzenlemeyi suistimal olarak değerlendirirse, Google üçüncü taraf araçlardaki arama motorunu sürdürmek için yaptığı ödemeyi durdurmak zorunda kalabilir. Yani bu karar Firefox’u bile etkileyecek.

Öte yandan yapay zeka teknolojisinin geldiği nokta da Apple’ın Google’dan veda etmesinde önemli bir rol oynayabilir. AI teknolojisi kullanıcılar arasında o kadar yaygınlaşıyor ki, Google’ın kullanımındaki düşüş devam ederse iki şirket arasındaki ortaklık artık her iki taraf için de ilgi çekici olmayabilir.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse Apple, yapay zeka tabanlı arama motorlarını Safari için varsayılan arama motoru haline getirebilir. OpenAI’ın yeni geçtiğimiz haftalarda ChatGPT Search aracını kullanıcılarla buluşturduğunu da hatırlatalım.

Safari kademeli bir şekilde yapay zekaya geçiş yapacak

Ancak yine de yakın gelecekte durum değişmeyecek gibi görünüyor. Teknoloji devi Apple, Safari’de aramalar için yapay zeka özelliklerini eklemeyi düşünüyor. Fakat bunu standart olarak sunmuyor.

En azından ilk geçiş aşamasında Google’ın bu pozisyonunu sürdürmesi bekleniyor. Her iki durumda da bu durum Apple için kolay bir hamle olmayacak.

Şirket açısından Google ile ortaklığı sürdürmek, yıllık 20 milyar dolar devasa bir kayba yol açıyor. Anlaşmanın sona ermesi, Apple’ın ekonomik açıdan daha özgür bir hale geleceğine işaret ediyor.

Son olarak Apple yöneticisi Cue, Apple’ın artık Google’ın milyar dolarlık ödemesini alamaması ihtimali ile ilgili olarak, “Bunun hakkında düşünmekten çok uyku kaybettim” açıklamasında bulundu.