ChatGPT Search herkese açıldı: Google’ın geleceği tehlikede mi?

ChatGPT Search arama motoru aracı hesap oluşturma veya oturum açma zorunluluğu olmadan herkesin erişimine sunuldu.

Google'ın da benzer bir şekilde önümüzdeki yıla kadar Gemini'yi Arama hizmetine entegre etmek istediği biliniyor.

Fakat Google'ın bu yarışta geç kalması, şirketin sonunu getirebilecek ciddi bir probleme yol açabilir.

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT Search yerleşik arama motoru hizmetinin kapılarını artık herkese açtı. Aralık ayında platformda hesabı olan herkesin erişimine sunulan hizmet, şimdi herhangi bir şekilde profil oluşturmaya veya oturum açmaya bile gerek kalmadan kullanılabiliyor.

Google’a benzer bir arama motoru deneyimi sunan, bununla birlikte rakibine göre biraz daha avantajlı bir konuma sahip olan hizmet son derece basit bir şekilde çalışıyor. ChatGPT, Google gibi bir sürü bağlantıyı listelemiyor. Bunun yerine ziyaretçilere kısa, net ve her şeyden önce kaynak destekli bir yanıt sunuyor. Bu da Google’ın geleceğini tehdit eden bir hamle olarak karşımıza çıkıyor.

ChatGPT Search, Google’a adeta meydan okuyor

OpenAI, ChatGPT Search arama hizmetini herkes için erişilebilir hale getirerek, başta Google olmak üzere tüm sektör devlerine açıkça meydan okuyor. Yıllardır arama motoru pazarına hakim olan Google, şimdi tamamen reklamsız ve ücretsiz sıkı bir rakip ile karşı karşıya görünüyor.

Reklamların olmaması ChatGPT Search için artı bir puan olarak nitelendiriliyor. Banner ve pop-up’lara maruz kalmadan gezinmek, arama deneyimini daha keyifli bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Günümüzde birçok internet kullanıcısı “alışkanlıklarından vazgeçememesi” nedeniyle Google kullanmaya devam etse de yenilikçi bir alternatif arayan kullanıcılar, ChatGPT’nin bu hizmetini kısa zamanda benimsemiş gibi duruyor.

ChatGPT son derece sezgisel ve pratik bir deneyime kapı aralıyor. Aradığınızı saniyeler içinde bulmanız için yalnızca sorunuzu yazmanız yeterli olacak. Ardından yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet karşınıza çıkacak.

Kullanıcıların karşısına çıkan tüm bilgiler, orijinal kaynaklara atıfta bulunan alıntılarla listeleniyor. Bu da aramanızı derinleştirmek, doğrulamak ve karşılaştırmak için elverişli bir ortam yaratıyor.

Yapay zeka özetlerinin zaman zaman hatalara yol açabileceği düşünüldüğünde, ChatGPT’nin bu aracı şeffaflığı ve doğruluğu teşvik eden bir yaklaşım sergileyerek öne çıkıyor. Bu noktada şirket, giderek daha kesin ve güvenilir yanıtlar sağlamaya odaklanıyor.

Google da benzer şekilde Gemini’yi dönüştürmeye hazırlanıyor

Google’ın arama motoru Gemini da rakibinin izinden gidiyor gibi görünüyor. Özellikle de Google’ın önümüzdeki yıla kadar Arama hizmetini tam teşekküllü, yapay zeka destekli bir asistana dönüştürmeyi hedeflediği konuşuluyor. Bu da yapay zeka ve arama motoru pazarındaki rekabeti daha da kızışıyor.

Yine de Gemini arama motoru ile tam anlamıyla entegre olana kadar ChatGPT Search kullanıcılar için işlevsel bir alternatif olmaya devam edecek. Bu da Google’ın kullanıcı trafiği, genel arama alışkanlıkları ve özellikle de reklam gelirlerini son derece kötü etkileyebilir.

Zira bilindiği üzere Google’ın en büyük gelir kalemi arama reklamlarıdır. Google eğer bu yarışta biraz geç kalırsa veya rakibi beklenmedik büyük bir sıçrama kaydederse, bu ne yazık ki şirketin sonunu getirebilecek ciddi bir problem yaratabilir.