Apple bu yıl 245 milyon iPhone satışıyla Samsung’u geçebilir

Pazar analistlerine göre Apple, 2025 sonunda Samsung'u geride bırakarak dünyanın en çok satan akıllı telefon markası olacak.

Apple'ın yılın ilk çeyreğinde Samsung'u geçerek geçici bir liderlik elde ettiği de biliniyor.

Samsung'un Galaxy A serisi ile orta seviye telefon pazarında güçlü kalmasına rağmen, Apple'ın premium segmentteki hakimiyetine ve yükselen pazarlardaki büyümesine yenik düşeceği tahmin ediliyor.

14 yıldır akıllı telefon dünyasında pazar lideri olan Samsung, 2025 yılında bu unvanını kaybedebilir. Danışmanlık şirketi Counterpoint Research’ün yeni raporuna göre Apple’ın bu yıl yaklaşık 243 milyon iPhone satması bekleniyor. Samsung’un ise 235 milyon cihazı satmasıyla sıralamadaki yerini rakibine bırakacağı tahmin ediliyor.

Counterpoint Research aynı zamanda Apple’ın dönemi yüzde 19,4 pazar payıyla tamamlayacağına işaret ediyor. Samsung’un ise yüzde 18,7 ile ikinci sırada yer alacağı düşünülüyor. Bu değişim, Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 17 serisinin başarısı ve tüketicilerin yeni bir cihaz yükseltme döngüsüne girmesiyle tetikleniyor.

Apple, 2025’te pazar liderliğini eline alabilir

CNBC’ye göre Apple’ın bu performansı, iPhone 17 ve iPhone Air modellerinin lansmanını takip eden olağanüstü bir satış sezonunun ardından geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni serinin ilk dört haftadaki satışları (iPhone 16e hariç) iPhone 16’nın satışlarından yüzde 12 daha yüksek olarak kayıtlara geçti.

Apple’ın büyük zorluklarla karşılaştığı Çin’de ise bu yıl büyüme daha da yüksekti. Önceki modele kıyasla yüzde 18 daha fazla satış kaydedildi. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Asya ülkesine uyguladığı gümrük vergilerine getirilen ateşkesin şirkete fayda sağladığını vurguluyor.

Counterpoint Research’ün kıdemli analisti Yang Wang, başarının değişim döngüsünden kaynaklandığını belirtiyor. Covid-19 salgını sırasında akıllı telefon satın alan tüketicilerin artık yükseltme aşamasına girdiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda 2023 ile 2025 ortası arasında 358 milyon adet ikinci el iPhone satıldığı tahmin ediliyor. Bu da önümüzdeki çeyreklerde sevkiyat büyümesini desteklemesi gereken birikmiş bir talep yaratıyor.

Apple bu dönemde hızla büyümeye devam ederken, Samsung’un ise Çinli üreticilerin güç kazandığı giriş ve orta seviye telefonlar ile rekabet etmekte zorlandığı konusunda uyarıda bulunuluyor.

Seri üretim üzerindeki bu baskı, Samsung’un küresel satış adetleri liderliğini sürdürme becerisini tehlikeye atıyor. Şirket ayrıca özellikle de kamera donanımındaki gelişim eksikliği nedeniyle kullanıcı tabanından memnuniyetsizlikle karşılaşıyor.