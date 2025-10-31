iPhone 17 serisinin yüksek satışları Tim Cook’u bile şaşırttı

Reklam

iPhone 17 serisinin piyasada "büyük bir güncelleme dalgası" etkisi yarattığı vurgulanıyor.

Cihazlara olan yüksek talep, Apple CEO'su Tim Cook'u bile şaşırttı.

Cook, bu ilginin Eylül sonu itibarıyla çeyreklik satış rekorunu garantilediğini dile getirdi.

Ayrıca bazı iPhone 17 modellerinde geçici olarak arz kısıtlamaları ve kıtlık yaşanması beklendiği de vurgulanıyor.

Eylül ayında resmi olarak piyasaya sürülen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi, piyasada genellikle “büyük bir yükseltme dalgası” olarak adlandırılan bir süreci tetiklemiş olabilir. Apple CEO’su Tim Cook bile cihazlara olan yüksek talep karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Tecrübeli yönetici, yatırımcılarla yaptığı konferans görüşmesinde iPhone 17 satış rakamların cesaret verici olduğunu ve mağazaların dolup taştığını söyledi. Bunun da Eylül ayı sonunda rekor bir çeyreklik satış rakamına ulaşılmasını garantilediğini ifade etti.

Reklam

iPhone’lara yüksek talep, kıtlık getirdi

Reuters’ın haberine göre Apple lideri Tim Cook, bu güçlü talep göz önüne alındığında şirketin gerekli miktarda akıllı telefon üretebilmek için üretimde halen ayarlamalar yaptığını söyledi. Fakat bazı modellerde sıkıntı yaşanabileceğini aktardı.

Cook, şu anda bazı iPhone 17 modellerinde tedarik sıkıntısı yaşandığını belirtti. Söz konusu cihazların ismini gizleyen CEO, muhtemelen burada temel model ve iPhone 17 Pro ailesinden göz ediyor. Şirket, yılın son çeyreğinde satışlarının çift haneli büyümesini öngörüyor.

Cook ayrıca iPhone Air’ın eSIM teknolojisindeki sorunlar nedeniyle Çin pazarına ulaşmasının gecikmesinden de yakındı. Çin pazarı için heyecanlı olduğunu vurgulayan Apple CEO’su, yeni ürünlere gelen tepkilerden memnun olduklarını ve önümüzdeki çeyrekte büyüme beklediklerini dile getirdi.

“Bu şimdiye kadarki en güçlü iPhone serisi”

Apple’ın CEO’su Tim Cook ayrıca amiral gemisi telefon serisine yönelik yüksek taleple ilgili konuyu detaylandırdı. Yeni cihazların şimdiye kadar üretilen en güçlü iPhone’lar olduğunu vurgulayan yönetici, bunun küresel olarak tüketiciler tarafından da karşılık bulduğunu söyledi:

“Bence her şey ürünle ilgili. Ürün yelpazesi inanılmaz derecede güçlü. iPhone 17 Pro, şimdiye kadar ürettiğimiz en profesyonel telefon. iPhone Air elinizde o kadar ince ve hafif ki uçup gidecekmiş gibi hissediyorsunuz. iPhone 17 ise inanılmaz bir değer sunuyor ve daha önce Pro’ya özel olan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Yani genel olarak, bu şimdiye kadarki en güçlü iPhone serisi ve bu durum dünya çapında yankı buluyor.”