iPhone 18 Pro daha şık bir tasarım için arka camı yenileyecek

Apple, iPhone 18 Pro modellerinde arka cam ile alüminyum gövde arasındaki renk farklılığını gidermek için yeni bir cam işleme süreci test ediyor.

Şirket bu sayede telefonun arka yüzeyine daha homojen ve yekpare bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor.

Fakat yine de şu anda bunun bir iddiadan ibaret olduğunu, Apple'dan konuya ilişkin resmi onay gelmediğini belirtmekte fayda var.

Apple tarafından Eylül ayında duyurulan iPhone 17 Pro serisi, alüminyum gövdeyi cam bölmeyle birleştiren bir revizyona uğradı. Şirket her ne kadar renkleri oldukça dikkatli bir şekilde eşleştirse de bu kombinasyon maalesef kolayca ayırt edilebilir bir görsel fark yaratıyor.

Fakat güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre bu “hatalı” görünüm, 2026 yılının sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 18 Pro serisi ile birlikte değişebilir. Şirket, yeni bir cam işleme süreciyle daha minimal ve şık bir görünüm elde etmeyi amaçlıyor.

iPhone 18 Pro arka yüzey görünümünü iyileştirecek

iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro’nun iki tonlu arka tasarımını terk ederek seride önemli bir estetik evrime işaret edebilir. Şu anda cam arka yüzey ile metal çerçeve arasında gözle görülür bir ayrım bulunuyor. Ne yazık ki bu da ince ama fark edilir bir kontrast yaratıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, daha pürüzsüz ve kusursuz bir görünüm için arka yüzeyin görünümünü tamamen birleştirmek için çalışıyor.

Instant Digital’ın iddialarına göre Apple, cam ile kasa arasında gözle görülür bir geçiş olmadan tüm arka panelde tek bir renk kullanımına olanak tanıyan gelişmiş bir üretim süreci geliştirdi.

Apple’ın bu yaklaşımı, markanın “Pro” modellerinin hatlarını daha da geliştirme geleneğiyle örtüşüyor. Başlangıçta bu değişiklik yalnızca serinin daha gelişmiş iki seçeneği olan Pro ve Pro Max için öngörülse de ilerleyen süreçte bunun da değişebileceği tahmin ediliyor.

Amiral gemisi telefonlar A20 çipinden güç alacak

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in tasarım değişikliklerinin dışında önemli bazı teknik gelişmeler sunması da bekleniyor.

Söylentilere göre her iki model de TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle üretilen A20 Pro çipiyle donatılacak. Bu sayede amiral gemisi modeller enerji verimliliği ve performansta önemli kazanımlar elde edecek.

Apple ayrıca yeni üst düzey modellerde kendi C2 dahili modemine de geçebilir. Bu da gelecekteki Pro modelleri için Qualcomm ile daha kesin bir kopuş anlamına gelebilir.

Yakın zaman önce ortaya çıkan raporlarda iPhone 18 Pro’nun daha küçük bir Dinamik Ada ile geleceği ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda merakla beklenen cihazın kahve, mor ve bordo renk seçeneklerine sahip olacağı sızdırılmıştı.