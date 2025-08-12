Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Google’ın Android 17 için seçtiği tatlı kod adı ortaya çıktı

    Google'ın önümüzdeki yıl piyasaya duyuracağı Android 17 işletim sistemi güncellemesinin "Cinnamon Bun" (Tarçınlı Çörek) adıyla geleceği öğrenildi.
    Android 17
    • Google, şirket içinde Android 17 işletim sistemini "Cinnamon Bun" (Tarçınlı Çörek) kod adıyla geliştiriyor.
    • Tatlı kod ismi geleneği bu yıl Android 16'da "Baklava" olarak gelmişti.
    • Android 17'nin Haziran 2026'da ilk olarak Pixel telefonlar için yayınlanması bekleniyor.

    Google her yıl yeni mobil işletim sistemlerine farklı “tatlı” kod adları seçiyor. Örneğin bu yılki Android 16 yazılımının şirket içi ismi “Baklava” olmuştu. Türk tatlısı kararlı sürümün Google Pixel dışındaki cihazlarda yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların ağzını tatlandırmaya başlayacak. Son olarak şirketin Android 17 için seçtiği isim netlik kazandı.

    Android 17 ile ilgili henüz çok az bilgi mevcut. Zira şu sıralar dikkatler Android 16’ya odaklanmış durumda. Fakat AndroidAuthority’den Mishaal Rahman’a göre Google’ın işletim sisteminin yeni nesil sürümü “Cinnamon Bun” (Tarçınlı Çörek) adıyla karşımıza çıkacak.

    Google tatlı ismi geleneğini sürdürüyor

    Google normalde seneler önce işletim sistemlerinde tatlı isimleri kullanmayı kesmişti. Fakat bu uygulama şirket içinde, Android 9’dan sonra bile devam etti.

    Cinnamon Bun isminin Android 17 sürüm 37.0’ın deneysel sürümlerinde ortaya çıktı. Kararlı sürümler nihayet herkese açık olarak yayınlandığında artık yer almayacak. Bir diğer önemli nokta ise önceki sürüm “B” ile başladığı için alfabetik sıra geleneğinin de takip edildiği görülüyor.

    Android 17

    Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Android 16’nın şirket içi adı “Baklava”ydı. Android 9’dan sonra yayınlanan tüm sürümler, tatlıyla ilgili bir şirket içi isme sahipti. Android 10’dan Android 15’e kadar ise sırasıyla Quince Tart, Red Velvet Cake, Snow Cone, Tiramisu, Upside Down Cake ve Vanilla Ice Cream isimleri karşımıza çıktı.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Geçmişten günümüzde Android güncellemelerinin kod isimleri

    Daha geniş bir perspektiften bakmak isteyenler için Google’ın şimdiye kadar Android sürümlerinde kullandığı tüm tatlı isimleri şu şekilde:

    • Android 1.5: Cupcake
    • Android 1.6: Donut
    • Android 2.0-2.1: Eclair
    • Android 2.2: Froyo
    • Android 2.3: Gingerbread
    • Android 3.0-3.2.6: Honeycomb
    • Android 4.0-4.0.4: Ice Cream Sandwich
    • Android 4.1-4.3.1: Jelly Bean
    • Android 4.4-4.4.4: KitKat
    • Android 5.0-5.1.1: Lollipop
    • Android 6.0-6.0.1: Marshmallow
    • Android 7.0-7.1.2: Nougat
    • Android 8.0-8.1: Oreo
    • Android 9.0: Pie
    • Android 11: Red Velvet Cake
    • Android 12: Snow Cone
    • Android 13: Tiramisu
    • Android 14: Upside Down Cake
    • Android 15: Vanilla Ice Cream
    • Android 16: Baklava
    • Android 17: Cinnamon Bun

    Son olarak Samsung ve iPhone cihazlarının güncelleme destekleri ile ilgili karşılaştırma içeriğimize de göz atabilirsiniz. 

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.