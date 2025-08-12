Google’ın Android 17 için seçtiği tatlı kod adı ortaya çıktı

Google, şirket içinde Android 17 işletim sistemini "Cinnamon Bun" (Tarçınlı Çörek) kod adıyla geliştiriyor.

Tatlı kod ismi geleneği bu yıl Android 16'da "Baklava" olarak gelmişti.

Android 17'nin Haziran 2026'da ilk olarak Pixel telefonlar için yayınlanması bekleniyor.

Google her yıl yeni mobil işletim sistemlerine farklı “tatlı” kod adları seçiyor. Örneğin bu yılki Android 16 yazılımının şirket içi ismi “Baklava” olmuştu. Türk tatlısı kararlı sürümün Google Pixel dışındaki cihazlarda yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların ağzını tatlandırmaya başlayacak. Son olarak şirketin Android 17 için seçtiği isim netlik kazandı.

Android 17 ile ilgili henüz çok az bilgi mevcut. Zira şu sıralar dikkatler Android 16’ya odaklanmış durumda. Fakat AndroidAuthority’den Mishaal Rahman’a göre Google’ın işletim sisteminin yeni nesil sürümü “Cinnamon Bun” (Tarçınlı Çörek) adıyla karşımıza çıkacak.

Google tatlı ismi geleneğini sürdürüyor

Google normalde seneler önce işletim sistemlerinde tatlı isimleri kullanmayı kesmişti. Fakat bu uygulama şirket içinde, Android 9’dan sonra bile devam etti.

Cinnamon Bun isminin Android 17 sürüm 37.0’ın deneysel sürümlerinde ortaya çıktı. Kararlı sürümler nihayet herkese açık olarak yayınlandığında artık yer almayacak. Bir diğer önemli nokta ise önceki sürüm “B” ile başladığı için alfabetik sıra geleneğinin de takip edildiği görülüyor.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Android 16’nın şirket içi adı “Baklava”ydı. Android 9’dan sonra yayınlanan tüm sürümler, tatlıyla ilgili bir şirket içi isme sahipti. Android 10’dan Android 15’e kadar ise sırasıyla Quince Tart, Red Velvet Cake, Snow Cone, Tiramisu, Upside Down Cake ve Vanilla Ice Cream isimleri karşımıza çıktı.

Geçmişten günümüzde Android güncellemelerinin kod isimleri

Daha geniş bir perspektiften bakmak isteyenler için Google’ın şimdiye kadar Android sürümlerinde kullandığı tüm tatlı isimleri şu şekilde:

Android 1.5: Cupcake

Cupcake Android 1.6: Donut

Donut Android 2.0-2.1: Eclair

Eclair Android 2.2: Froyo

Froyo Android 2.3: Gingerbread

Gingerbread Android 3.0-3.2.6: Honeycomb

Honeycomb Android 4.0-4.0.4: Ice Cream Sandwich

Ice Cream Sandwich Android 4.1-4.3.1: Jelly Bean

Jelly Bean Android 4.4-4.4.4: KitKat

KitKat Android 5.0-5.1.1: Lollipop

Lollipop Android 6.0-6.0.1: Marshmallow

Marshmallow Android 7.0-7.1.2: Nougat

Nougat Android 8.0-8.1: Oreo

Oreo Android 9.0: Pie

Pie Android 11: Red Velvet Cake

Red Velvet Cake Android 12: Snow Cone

Snow Cone Android 13: Tiramisu

Tiramisu Android 14: Upside Down Cake

Upside Down Cake Android 15: Vanilla Ice Cream

Vanilla Ice Cream Android 16: Baklava

Baklava Android 17: Cinnamon Bun

Son olarak Samsung ve iPhone cihazlarının güncelleme destekleri ile ilgili karşılaştırma içeriğimize de göz atabilirsiniz.