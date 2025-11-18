Realme UI 7.0 Beta süreci genişliyor: Orta segment modeller için beklenen an geldi

Reklam

Realme UI 7.0 Beta güncellemesi, firmanın amiral gemisi modellerinin ardından orta segment cihazlarına da sunulmaya başlandı.

Realme P3, 14T, 14 Pro ve Narzo 80 Pro modelleri, şirketin dördüncü dalga erken erişim programına dahil edildi.

Kullanıcıların Beta programına katılabilmesi için geliştirici seçeneklerini açarak ayarlar menüsü üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Çinli teknoloji üreticisi Realme, geçtiğimiz ay Realme GT 7 Pro ile start verdiği Realme UI 7.0 erken erişim programını genişletmeye devam ediyor. İlk etapta yalnızca üst seviye cihazlara odaklanan şirket, tamamlanan iki ayrı dağıtım sürecinin ardından şimdi de gözünü orta segmentin popüler modellerine dikti.

Orta segmentte ilk adım atıldı

Gizmochina kaynağı tarafından aktarılan bilgilere göre, şirketin küresel pazardaki orta segment temsilcisi Realme P3, Realme UI 7.0 Beta güncellemesine kavuşan ilk model olma özelliğini taşıyor. Söz konusu güncelleme, kısa süre önce dağıtılmaya başlandı ve kapsama alanı hızla genişletiliyor.

Reklam

Listeye yeni eklenen cihazlar arasında Realme 14T, Realme 14 Pro ve Realme Narzo 80 Pro yer alıyor. Kullanıcıların erişimine açılan yeni aygıt yazılımı sürümleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Realme 14T: RMX5078_16.0.0.200 (EX01)

Realme 14 Pro: RMX5056_16.0.0.205 (SP04EX01)

Realme Narzo 80 Pro: RMX5033_16.0.0.205 (SP04EX01)

Realme UI 7.0 Beta programına nasıl kayıt olunur?

Yeni özellikleri kararlı sürüm yayınlanmadan önce deneyimlemek isteyen kullanıcıların, kontenjanlar dolmadan erken erişim programına dahil olması gerekiyor. Kayıt süreci ise oldukça basit adımlardan oluşuyor.

Öncelikle telefonun geliştirici seçeneklerinin aktif hale getirilmesi şart. Bunun için Ayarlar > Cihaz Hakkında > Sürüm yolunu izleyerek, “Sürüm Numarası” ibaresine arka arkaya yedi kez dokunmak yeterli oluyor.

Geliştirici seçenekleri açıldıktan sonra Ayarlar > Cihaz Hakkında menüsüne dönerek, üst kısımda yer alan Realme UI 7.0 başlığına tıklanmalı. Ardından sağ üst köşedeki üç nokta simgesinden “Beta programı” seçeneği tercih edilip, Erken Erişim > Şimdi Başvur adımları takip edilerek gerekli bilgiler girilmeli. Başvurusu kabul edilen cihazlar, birkaç gün içerisinde güncellemeyi otomatik olarak alıyor.

Yükleme öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Beta sürümlerinin doğası gereği bazı uygulamaların düzgün çalışmayabileceği veya sistemde kararsızlıklar yaşanabileceği unutulmamalı. Yaklaşık 3 ila 5 GB boyutunda olan güncelleme paketini indirmeden önce cihazda yeterli depolama alanı bulunduğundan emin olunması büyük önem taşıyor.

Ayrıca yükleme işleminin yarıda kesilmemesi adına, pil seviyesinin en az yüzde 40 doluluk oranına sahip olması tavsiye ediliyor.

Realme cephesinden resmi topluluk sayfasında henüz bir açıklama gelmese de dördüncü dalga erken erişim süreci fiilen başlamış durumda.

Ekim ayının sonunda Realme GT 7 Pro ile başlayan maraton, Kasım başında GT 7 serisi ve hemen ardından GT 6 modelleriyle devam etmişti. Şimdi ise sıra Realme P3, 14T, 14 Pro ve Narzo 80 Pro gibi orta segmentin iddialı oyuncularına geldi.