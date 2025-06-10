Android 16 (Baklava) resmen çıktı: İşte desteklenen ilk modeller

Google, Android 16 işletim sistemini resmen yayınladı.

Uzun süredir beklenen güncelleme şu anda belirli Pixel cihazlarında kullanıcılarla buluştu.

Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin ilerleyen günlerde tüm uygun cihazlara sunulacağı vurgulanıyor.

Android’in yeni sürümü için beklenen an nihayet geldi. Teknoloji devi Google, aylarca süren bekleyiş ve sızıntı raporlarına son vererek Android 16 işletim sisteminin ilk kararlı sürümünün yayınlandığını doğruladı.

Dahili kod adı Baklava olan yeni güncelleme, uyumlu cihazlara dağıtım yolculuğuna başlıyor. Ayrıca beraberinde bir dizi değişiklik ve optimizasyon da getiriyor. Bu nedenle kullanıcılar ilk sürümün doğasıyla ilgili bazı önemli açıklamalarla birlikte işletim sisteminin yeni sürümünün neler sunabileceğini keşfetmeye hazırlanabilir.

Android’in beklenen yeni sürümü kullanıcılarla buluştu

Google’ın yeni işletim sistemi güncellemesi, özellikle de Android 15 QPR2 olmak üzere önceki sürümlerle atılan temelin doğrudan bir evrimi olarak karşımıza çıkıyor. Google’ın yayın felsefesi, önemli tasarım yeniliklerinin daha sonra kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.

Yeni Material 3 Expressive tasarımıyla beklenen kullanıcı arayüzü değişiklikleri, ancak daha sonraki bir tarihte ilk kez ortaya çıkacak. Android Show I/O Edition’da tanıtılan bu büyük görsel yenilemenin Eylül 2025’te piyasaya sürülmesi planlanıyor. İşletim sisteminin görünümünü tamamen yenilemeyi vaat ediyor.

Şimdilik yeni özellikler daha çok donanım tarafına yoğunlaşıyor. Enerji verimliliğini, güvenliği ve sistem akıcılığını iyileştirmeyi amaçlayan optimizasyonlar yer alıyor. Ayrıca Pixel akıllı telefon sahipleri, Pixel VIP widget’ı gibi yeni özellikler sunan bir paket olan Haziran 2025 yamasına ulaşabilecek.

Android 16 şu anda hangi telefonlarda destekleniyor?

Google’ın yeni Android 16 güncellemesinin kararlı sürümüne şimdilik yalnızca Pixel serisi akıllı telefon ailesi ulaşabiliyor. Şirketin uzun vadeli yazılım güncelleme politikası, Pixel 6 serisinden itibaren tam destek garantisiyle tüm akıllı telefonlarına kadar uzanıyor.

Android 16 güncellemesini destekleyen mevcut cihazların tam listesi aşağıdaki modelleri içeriyor:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Android 16 güncellemesi nasıl indirilir?

Güncellemeyi yüklemek için öncelikle yukarıdaki Google Pixel cihazlardan birine sahip olmanız gerektiğini tekrar hatırlatalım. Cihazınızın yeterli pil şarjına sahip olduğundan emin olmanız öneriliyor.

Yazılım paketi tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacak. Dolayısıyla bildirimin tüm cihazlarda görünmesi birkaç gün sürebilir. Kullanılabilirliği manuel olarak kontrol etmek isteyenler “Ayarlar > Sistem > Yazılım güncelleme > Sistem güncelleme” bölümüne erişebilir.