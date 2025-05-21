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    Android 16 QPR1 Beta 1 çıktı: Material 3 Expressive bu güncellemeyle geliyor

    Android 16 QPR1 Beta 1 güncellemesi resmen yayınlandı. Google tarafından duyurulan yeni güncelleme, Material 3 Expressive arayüzünü de beraberinde getiriyor.
    • Android 16 QPR1 Beta 1 güncellemesi uyumlu Pixel telefonlar için resmen yayınlandı.
    • Güncelleme ile birlikte Google'ın yeni Material 3 Expressive arayüzü de kullanıcılarla buluşuyor.

    Teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için son yılların en büyük tasarım değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Material 3 Expressive önümüzdeki ay Android 16’nın genel sürümüyle birlikte piyasaya sürülmeye ne yazık ki henüz hazır durumda değil.

    Yeni ve daha dinamik kullanıcı arayüzünün bir sonraki Pixel Feature Drop ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Üç aylık güncellemeler QPR olarak biliniyor. Bu yazılımlar genellikle daha geniş bir şekilde yayınlanmadan önce iyileştirmeler ve çeşitli yeni özellikler sunuyor.

    Material 3 Expressive’i erkenden kullanıcılarla buluşturan yeni güncelleme için nihayet beklenen haber geldi. Android 16 QPR1 Beta 1 güncellemesi resmen yayınlandı. İşte güncellemeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

    Google yeni Android Beta güncellemesini yayınladı

    Google, Android 16 QPR1 Beta 1 duyurusunu Reddit üzerinden paylaştı. Şirket yeni güncellemeyi Beta programına kayıtlı olan tüm kullanıcıların erişimine sundu.

    Yayınlanan yeni güncelleme, Pixel 6’dan başlayarak Google akıllı telefonlar, tabletler ve katlanabilir cihazları kapsıyor ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine gelecekte neler olacağına dair ön izleme sağlıyor. Bugünkü güncellemenin yapı numarası uyumlu cihazların çoğunda BP31.250502.008 olarak karşımıza çıkıyor.

    Android The Bot

    Google, güncellemenin Ağustos 2025 Android güvenlik yamalarını içerdiğini aktarıyor. Fakat en son Android güvenlik bülteninin 5 Mayıs 2025 tarihli olması göz önüne alındığında bunun bir yazım hatası olabileceği akıllara geliyor.

    Google’ın yeni sürüme ilişkili sürüm notları oldukça kısa görünüyor. Yazılımdaki olası istikrarsızlıklara karşı uyarıda bulunan birkaç beta tarzı sorumluluk reddi beyanıyla sınırlı durumda.

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    Fakat yine de Google, Material 3 Expressive UI ile ilgili bazı değişikliklerin bu güncellemeye entegre edildiğini açıkça belirtiyor.

    Arayüzün evrimi, etkileşimlere ve görüntülenen içeriğe daha akıcı bir şekilde uyum sağlayan öğelerle daha da özelleştirilebilir ve görsel olarak daha duyarlı bir deneyim vaat ediyor.

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    Yeni güncelleme nasıl indirilir?

    Google’ın sunduğu yeni Android 16 QPR1 Beta 1 güncellemesini denemek istiyorsanız, uyumlu Pixel cihazlarının Beta programına düzgün bir şekilde kayıtlı olduğundan emin olmanız gerekiyor.

    Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemeleri > Sistem Güncelleme > Güncellemeleri Denetle” adımlarını sırasıyla takip ederek test programına siz de adım atabilirsiniz.

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    Beta programına katılmak, yeni özellikleri erken denemenize ve Google’ın işletim sistemini iyileştirmesine yardımcı olacak değerli geri bildirimler sağlamanıza olanak tanıyor. Kurulum paketi yarım GB’dan daha büyük olduğundan dolayı kurulum işleminin biraz zaman alması muhtemel görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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