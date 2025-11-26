Google, Aluminium OS ile Android’in gücünü PC’ye taşıyacak

Reklam

Google, ChromeOS'in yerini alması planlanan Android tabanlı yeni işletim sistemi Aluminium OS üzerinde çalışıyor.

Aluminium OS'in ana odak noktasının yapay zeka yetenekleri olacağı vurgulanıyor.

İşletim sisteminin hem laptoplarda hem de tabletlerde kullanılması planlanıyor.

Teknoloji devi Google, Aluminium OS adlı yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışacak bir ürün yöneticisi arıyor. Android platformu üzerine inşa edilen yazılımın, ChromeOS‘un halefi olması bekleniyor. Aynı zamanda şirketin PC pazarındaki bir sonraki büyük hamlesi olacağı vurgulanıyor.

Google bu proje ile ilgili kademeli olarak bilgi yayınlıyor. Geçen ay Google’ın üst düzey yöneticilerinden Rick Osterloh, şirketin bilgisayar ve akıllı telefon sistemlerini birleştirmek için çalıştığını açıkladı. Şimdi projeye dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Yapay zeka merkezli işletim sistemi deneyimi

Google’ın yayınladığı yeni bir iş ilanına göre pozisyona seçilen kişiler, ChromeOS ve Aluminium’u geliştirmekten sorumlu olacak. Şirket ayrıca Aluminium’un “temelinde yapay zeka bulunan yeni bir işletim sistemi” olduğunu da vurguluyor.

Bununla birlikte seçilen adaylar, tüm form faktörlerinde (dizüstü bilgisayarlar, çıkarılabilir cihazlar, tabletler ve mini PC’ler) ve segmentlerde (Chromebook, Chromebook Plus, AL Entry, AL Mass Premium ve AL Premium) ChromeOS ve Aluminium OS (ALOS) ile ticari cihazlardan oluşan bir portföyün yol haritasına liderlik etmekle görevlendirilecek.

Öte yandan bu rolün ChromeOS’ten Aluminium’a geçişten sorumlu olacağı da vurgulanıyor. Bu da iki platformun bir süre birlikte var olacağı ve mevcut ürünlerin yaşam döngülerinin sonuna kadar güncelleme/bakım alacağı anlamına geliyor.

Aluminium OS ismi değişebilir

Android Authority’nin haberine göre “Aluminium” adı, geliştirici e-posta listelerinde de yer alıyor. Bu listeler, yeni sistemin son yıllarda piyasaya sürülen işlemcilerde test edildiğini gösteriyor. Bu da Chromebook’ları yeni sisteme güncelleme seçeneğinin muhtemelen mevcut olacağına işaret ediyor.

Fakat yine de geliştiricilerin bu geçiş sürecinde birkaç farklı isim kullandığını belirtiyor. Örneğin mevcut ChromeOS “ChromeOS Classic” olarak anılırken, yeni sistem ise bazen “Android Desktop” olarak adlandırılıyor.

Dolayısıyla şu anda isimlendirme konusunda bir kesinlik olmadığını da belirtmekte fayda var.