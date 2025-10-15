Apple M5 çipi üst düzey yapay zeka performansıyla tanıtıldı

Apple, yüksek performans vaat eden M5 çipini resmen tanıttı.

Çip, tamamen yenilenmiş GPU mimarisi ve her çekirdekte özel sinir hızlandırıcılarla (Neural Accelerator) yapay zeka performansını dört kattan fazla artırıyor.

İşlemci, bugün piyasaya duyurulan yeni nesi MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro'da da kullanılıyor.

Apple, yeni nesil elektronik cihazların performansını artıracak M5 çipini resmen duyurdu. Yeni işlemci, şirketin diğer donanım ürünlerinin kalbinde yer alıyor.

Bilindiği üzere Apple bugün en yeni nesil işlemcisinin yanı sıra tamamı M5 çipinden güç alan yeni iPad Pro, 14 inç MacBook Pro ve yeni nesil Apple Vision Pro’yu da piyasaya tanıttı. Böylelikle cihazlar, birinci sınıf bir performansa ev sahipliğinde bulunuyor.

M5 çipinin özellikleri neler?

Apple’ın performans canavarı yeni M5 çipi, üçüncü nesil 3 nanometrelik bir işlemle üretiliyor. Her biri Neural Accelerator özellikli 10 çekirdekli bir GPU ve altı performans çekirdeği ile iki enerji tasarruflu çekirdeğe sahip 10 çekirdekli bir CPU içeriyor.

Neural Accelerator ile güçlendirilen M5 çipindeki 10 çekirdekli GPU, M4 çipinin 4 katına kadar maksimum performans sunuyor. GPU aynı zamanda yapay zeka dil modellerini çalıştırmada, video düzenleme ve çizim oluşturma gibi diğer görevleri gerçekleştirmede 6 kat daha hızlı çalışıyor.

Öte yandan çip, grafik performansı açısından da büyük bir sıçrama yapıyor. M4 çipinden yüzde 30’a kadar, M1 çipinden ise 2,5 kat daha hızlı bir performans ortaya koymayı başarıyor.

Apple’a göre yeni M5 çipi, M4 çipine göre dört kata kadar daha yüksek grafik hesaplama performansı sunuyor. GPU’su, üçüncü nesil donanım hızlandırmalı ışın izleme ve M4 çipine göre yüzde 15 daha hızlı çok iş parçacıklı performansa sahip bir CPU ile gelişmiş grafik özellikleri sunuyor.

M5 işlemci, GPU’sunun Neural Accelerator ile donatılmasıyla Apple Silicon tarihindeki en büyük değişimi sunuyor. Ayrıca yapay zeka ile ilgili kaynakların yürütülmesinde olağanüstü bir güç elde ediliyor.

Öte yandan Apple Donanım Teknolojileri Başkan Yardımcısı Johny Srouji yaptığı açıklamada MacBook Pro, iPad Pro ve Apple Vision Pro 2’deki M5 çipinin piyasadaki en hızlı CPU’ya sahip olduğunu da vurguluyor: