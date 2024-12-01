A101’den fiyat-performans odaklı Realme 10 için 1.500 TL indirim

Giriş-orta seviye pazara hitap eden Realme 10 için indirim fırsatı duyuruldu.

A101, 5 Aralık'ta Realme 10 için yaklaşık 1.500 TL'lik bir indirim sunacak.

Cihaz, uygun fiyatlı telefon arayanlar için öne çıkan ideal bir seçenek haline geliyor.

Fiyat-performans odaklı Realme 10 modeli için dikkat çekici bir indirim fırsatı duyuruldu. Uygun fiyata yüksek performans sergilemeyi vaat eden cihaz, önümüzdeki günlerde A101 mağazalarında indirime girmeye hazırlanıyor.

Bu hafta içi indirimli fiyatlarla alıcılara hitap edecek Realme 10 modeli, uygun fiyatlı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için cazip bir seçenek haline gelebilir. Günlük işlerinizi rahatlıkla karşılayabileceğiniz bu cihaz; gelişmiş teknik özellikleri, kullanıcı dostu deneyimi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Realme 10 indirimli fiyatı ne kadar?

Realme’nin giriş-orta seviye telefon pazarına hitap eden cihazı Realme 10 indirim fırsatı ile bu hafta tüketicilerle buluşuyor. 256 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, normal şartlarda 8 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

A101 tarafından duyurulan 5 Aralık “Aldın Aldın” fırsatları kapsamında Realme 10’un fiyatı 7 bin 499 TL’ye düşüyor. Yani tüketiciler için yaklaşık 1.500 TL’lik bir fiyat avantajı sağlanıyor. Cihaz 2 yıl Realme Türkiye garantisiyle tüketicilere sunuluyor.

A101 5 Aralık Aldın Aldın kataloğu ile bu hafta indirime girecek diğer teknolojik ürünler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

JVC 70′ 4K Ultra HD Smart TV – 29.999 TL

JVC 50′ 4K Ultra HD Android TV – 13.999 TL

Philips 43′ 4K UHD Smart Led TV – 15.999 TL

Onvo 42′ Full HD Android 13 Smart Led TV – 6.999 TL

Samsung Mikrodalga Fırın – 2.999 TL

English Home Stand Mikser Hamur Yoğurucu – 3.299 TL

English Home Çay Makinesi – 1.799 TL

English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi – 1.299 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge – 2.999 TL

Realme 10 teknik özellikleri

Realme’nin fiyat-performans deneyimine odaklanan cihazı 6,4 inç Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın Full HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 5 koruması ve 1.000 nite kadar tepe parlaklık desteğine sahip olduğu belirtelim.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 çipinden güç alan Realme 10, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Arka tarafta çift kamera seti sunan modelde 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Cihazın önünde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

33 watt hızlı şarj desteğine sahip olan Realme cihazı 5.000 mAh’lik kullanıcı dostu bir pil kapasitesi taşıyor. 4G bağlantı teknolojisini destekleyen model, Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

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