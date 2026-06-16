Uygun fiyatlı Realme P4x ve P4 Lite 4G tanıtıldı: Şarj derdine son

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Realme'nin bütçe dostu yeni akıllı telefonları Avrupa pazarında satışa sunuldu.

Realme P4x ve P4 Lite modelleri, özellikle de bütçesini düşünen genç kullanıcılar ve gün içinde yoğun telefon kullanan kişiler için ekstrem dayanıklılığa sahip.

Her iki cihaz da devasa batarya kapasiteleriyle üst düzey bir konfor vaat ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Avrupa pazarına yönelik yeni cihazlarını resmen tanıttı. Şirket, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı Realme P4x ve P4 Lite modellerini resmi olarak piyasaya sürdü. Her iki cihaz da fiyatına göre iddialı özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Realme’nin yeni fiyat-performans odaklı akıllı telefonları, 4G bağlantı desteğiyle hizmet veriyor. Bununla birlikte cihazlar, özellikle de günlük hayatta telefonunu zorlu koşullarda kullanan kitleyi hedefliyor. Modeller, üstün dayanıklılıkları ve devasa pil kapasiteleriyle adından söz ettirmeye aday görünüyor.

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Realme P4x ve P4 Lite neler sunuyor?

Yeni bütçe dostu Realme modelleri HD çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 900 nit maksimum parlaklığa sahip 6,8 inç LCD ekranlara sahip. Her iki cihaz da Android 16 tabanlı Realme UI arayüzü ile hizmet veriyor.

Realme’nin yeni telefonları, aşırı ısınmayı önlemek için geniş bir grafit soğutma sistemine sahip Unisoc T7250 sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihazlar zayıf sinyalli bölgelerde internet hızını artırmak için akıllı bir moda ev sahipliğinde bulunuyor.

Realme P4x’te 7.500 mAh’ye ulaşan batarya, 45W hızlı şarj ve 6W ters şarj desteği yer alıyor. Realme P4 Lite ise 6.600 mAh’lik batarya ile geliyor ve 8 saate kadar kesintisiz oyun oynama imkanı sunuyor. Aynı zamanda 15W şarjı destekliyor. Şirket ayrıca her iki model için de kapasitelerinin yüzde 80’in altına düşmeden önce 1.600 şarj döngüsü vaat ediyor.

Her iki cihaz da askeri sınıf darbe dayanıklılığına ve IP64 su/toz korumasına sahip. Realme’ye göre köşeler beton zeminlere iki metreye kadar düşmelere dayanacak şekilde güçlendiriliyor. Telefonlar ayrıca ıslak ellerle dokunmayı algılıyor ve hoparlörlerden kiri otomatik olarak dışarı atıyor.

Realme P4x’te 50 MP ana kamera ve 5 MP ön kamera bulunuyor. P4 Lite modeli ise 8 MP ana sensör ve 5 MP ön kamerayla karşımıza çıkıyor.

Realme P4x ve P4 Lite fiyatları açıklandı

Bütçe dostu yeni P4x modeli lacivert ve beyaz renklerde, P4 Lite ise gri ve mor renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. P4x’in başlangıç fiyatı 249 Euro olarak açıklanırken, P4 Lite modeliyse 239 Euro‘dan tüketicilere sunulacak.