A101’den Samsung Galaxy S26 Ultra için 15.000 TL indirim fırsatı

9 Nisan A101 Ekstra kataloğunda birçok Samsung telefon yer alıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra bu hafta 15.000 TL indirimle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bunun yanı sıra tablet, monitör, robot süpürge, kahve makinası, hava temizleyici ve çok daha fazlası yer alıyor.

Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra indirimli fiyatı ile bu hafta A101 mağazalarına geldi. 9 Nisan A101 Ekstra kataloğu ile birlikte Güney Koreli teknoloji devinin birçok performans canavarı cihazı avantajlı rakamlarla karşımıza çıktı.

Üst düzey özellikleri ile öne çıkan Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin yanı sıra listede Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy S24, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab A11 Plus gibi cihazlar da yer alıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın indirimli fiyatı ne kadar?

2026 yılının en güçlü telefonları arasında öne çıkan Galaxy S26 Ultra modeli şu anda Samsung’un resmi internet sitesinde 256 GB depolama alanıyla 109.999 TL, 512 GB depolama alanı seçeneğiyle 121.999 TL ve son olarak 1 TB’lık depolamayla 139.999 TL’den listeleniyor.

9 Nisan A101 Ekstra indirimleri ile birlikte Galaxy S26 Ultra cihazı bu hafta 512 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 106.999 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Yani toplamda 15.000 TL’lik bir indirim avantajı sağlanıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra teknik özellikleri

Boyutlar: 78,1 × 163,6 × 7,9 mm

Ağırlık: 214 gram

Ekran: 6,9 inçlik QHD+ çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera (f/2.2)

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.9), 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens (f/1.9), 50 MP sensörlü telefoto lens 1 (5x zoom, OIS, f/2.9) ve 10 MP sensörlü telefoto lens 2 (3x zoom, OIS, f/2.4)

Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil ve 60W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IP68 sertifikası

9 Nisan A101 Ekstra kataloğunda yer alan teknolojik ürünler

Bu hafta A101 Ekstra’da indirime giren çok sayıda ürün yer alıyor. Akıllı telefonlardan oyun monitörlerine, akıllı televizyonlardan robot süpürgelere, kahve makinelerinden hava temizleyicilerine kadar şu ürünler karşımıza çıkıyor:

Samsung 55AU8000EEXTK Crystal 4K Ultra HD LED Hospitality TV (139 cm): 21.999 TL

Samsung LS24DG302EUXUF Odyssey G3 24″ G30D FHD Oyun Monitörü: 4.599 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra (12/512 GB): 106.999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra (12/512 GB): 81.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra (12/256 GB): 76.799 TL

Samsung Galaxy Z Flip7 FE (8/256 GB): 43.499 TL

Samsung Galaxy S24 (8/256 GB): 34.799 TL

Samsung Galaxy S25 (8/256 GB): 32.999 TL

Samsung Galaxy S24 FE (8/256 GB): 29.999 TL

Samsung Galaxy Tab A11 Plus SM-X230 (8/128 GB) Tablet: 8.499 TL

Samsung EP-T2510 25W Type-C Hızlı Şarj Seti: 999 TL

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max Dikey Süpürge: 12.999 TL

Xiaomi Vacuum Cleaner P30 Dikey Süpürge: 9.999 TL

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner El Süpürgesi (Yatak/Koltuk için): 2.999 TL

Xiaomi Akıllı Sıcak ve Soğuk Su Sebili (MJMY23-A): 8.599 TL

Xiaomi Yarı Otomatik Espresso Makinesi: 6.499 TL

Xiaomi Çok Fonksiyonlu Pilav Pişirici: 3.499 TL

Xiaomi Cam Su Isıtıcı (Kettle): 1.399 TL

Xiaomi Mijia Smart 6 Hava Temizleyici: 11.999 TL

Xiaomi Grooming Kit Pro EU Erkek Bakım Seti: 2.999 TL

Xiaomi Faucet Water Purifier Musluk Tipi Su Arıtma Cihazı: 1.999 TL

Son olarak Samsung Galaxy S26 Ultra ile S25 Ultra karşılaştırma içeriğimize de göz atabilirsiniz. Geçen yılki modelle yeni amiral gemisi arasındaki farkları detaylı bir şekilde inceledik.

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.