8 GB RAM’li MacBook Air için yolun sonu: 16 GB “standart” hale geldi

Apple bu hafta sürpriz duyurularla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Üst düzey bir performans vaat eden M4 Pro ve M4 Max çipleri kısa süre önce duyuruldu. Hemen ardından şirket, M4 ailesiyle donatılan yeni MacBook Pro modelini piyasaya sundu. Şimdi ise 8 GB RAM kapasitesine sahip MacBook Air modeli ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Apple’dan gelen bilgilere göre şirket, MacBook Air modelinin 8 GB RAM seçeneğini ortadan kaldırdı. Bunun yerine artık 16 GB RAM’li modelin standart hale geldiği vurgulanıyor. Böylelikle şirket performans ve verimlilik anlamında kullanıcılara önemli bir sıçrama vadediyor. İşte detaylar…

Temel MacBook Air modeli 8 GB’dan 16 GB’a yükseltildi

MacBook Air, herhangi bir fiyat artışı olmadan artık ikiye katlanarak 16 GB’a çıkarılan temel RAM yükseltmesine sahip oldu. Yapılan bu değişiklik hem M2 çipli 13 inçlik modeli hem de M3 çipli 13 ve 15 inçlik modelleri etkiliyor.

Teknoloji devi Apple bu nedenle artık modern iş yükleri için pek de yeterli olmayan 8 GB RAM’e sahip modellere veda ediyor. En ucuz MacBook’larda bile artık 16 GB RAM’e geçişi sağlanıyor. Artık tüm modeller, gelişmiş performans ve gelişmiş uygulamaları yönetme konusunda daha fazla yetenek sağlayan iki kat bellekten yararlanıyor.

MacBook Air modelinde birleşik belleğin kullanıma sunulması, CPU , GPU ve NPU’nun verileri aktarmaya veya kopyalamaya gerek kalmadan kaynakları paylaşmasına olanak tanıyarak genel verimliliği artırıyor. Bu hamle kısmen artık macOS 15.1 Sequoia’ya entegre edilen Apple Intelligence sayesinde MacBook Air’in yapay zeka ile ilgili iş yüklerini yönetmeye daha uygun olmasını sağlıyor.

Bunun dışında MacBook Air modelinin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Güncellenen modeller bugün itibariyle farklı renklerde satışa sunuldu. Bu renk opsiyonları Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Gümüş ve Uzay Grisi olarak karşımıza çıkıyor.

MacBook Air fiyatları ne kadar oldu?

Yenilenen MacBook Air modeli Apple Türkiye’nin resmi internet mağazasında satışa çıktı. M2 çipli 13 inçlik model 46 bin 999 TL, M3 çipli 13 inç versiyonu ise 51 bin 999 TL’den başlıyor. M3’lü 15 inçlik seçenek ise 60 bin 999 TL başlangıç fiyatına sahip.