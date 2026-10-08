Surface Laptop Ultra’nın fiyatı belli oldu, Windows’a yapay zeka ajanı geliyor

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Microsoft, Nvidia RTX Spark işlemcili Surface Laptop Ultra'yı ABD'de 2.599,99 dolardan başlayan fiyatla ön siparişe açtı ve cihaz 16 Ekim'de satışa çıkıyor.

Dizüstü bilgisayar 128 GB'a kadar birleşik bellekle 120 milyar parametreye kadar olan yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırabiliyor.

Windows tarafında ise Copilot+ bilgisayarlara yerel dosyalar üzerinde çalışabilen yeni Copilot ve görev çubuğu aramasına binlerce hızlı işlem geliyor.

Microsoft, Nvidia işlemcili Surface Laptop Ultra’nın fiyatını ve satış tarihini açıkladı. Şirketin 7 Ekim Çarşamba günü San Francisco’da düzenlediği Windows ve Surface etkinliğinde ön siparişe açılan dizüstü bilgisayarın fiyatı ABD’de 2.599 dolardan başlıyor. Cihaz 16 Ekim’de kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Surface Laptop Ultra ilk olarak Haziran ayında Computex 2026’da tanıtılmış, ancak o gün fiyatı açıklanmamıştı. Microsoft bu kez fiyatla birlikte Windows tarafındaki yapay zeka ajanı yeniliklerini de duyurdu. Nvidia’nın RTX Spark işlemcisini kullanan ASUS, Dell, HP, Lenovo ve MSI dizüstü bilgisayarları da aynı gün ön siparişe açıldı.

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Surface Laptop Ultra fiyatı ve yapılandırmaları

Microsoft’un ABD’deki Surface sayfasında cihazın başlangıç fiyatı 2.599,99 dolar olarak görünüyor. Windows Mode’un derlediği ABD Microsoft Store listesine göre dizüstü bilgisayar sekiz farklı yapılandırmayla satılıyor. Giriş modeli 18 çekirdekli işlemci, 5.120 çekirdekli grafik birimi, 24 GB bellek ve 512 GB depolama alanıyla geliyor. Tam sürüm RTX Spark çipi ise 3.699,99 dolarlık yapılandırmadan itibaren devreye giriyor.

İşlemci / GPU çekirdeği Bellek Depolama Fiyat (ABD) 18 / 5.120 24 GB 512 GB 2.599,99 dolar 18 / 5.120 24 GB 1 TB 2.999,99 dolar 18 / 5.120 32 GB 1 TB 3.299,99 dolar 20 / 6.144 32 GB 1 TB 3.699,99 dolar 20 / 6.144 48 GB 1 TB 3.999,99 dolar 20 / 6.144 64 GB 1 TB 4.299,99 dolar 20 / 6.144 64 GB 2 TB 4.699,99 dolar 20 / 6.144 128 GB 1 TB 5.899,99 dolar

64 ve 128 GB bellekli modeller yalnızca Microsoft Store üzerinden satılıyor. Cihaz Platinum ve Nightfall renklerinde sunuluyor, ancak giriş modeli yalnızca Platinum, 48 GB ve üzeri bellekli modeller ise yalnızca Nightfall rengiyle alınabiliyor. Microsoft ayrıca MacBook sahiplerine yönelik bir takas kampanyası başlattı. 23 Kasım’a kadar sürecek kampanyada uygun bir MacBook’u takasa veren kullanıcılar 1.000 dolara kadar geri ödeme alabiliyor, ancak kampanya yalnızca ABD ve Kanada’daki çevrim içi Microsoft Store’da geçerli.

RTX Spark ile 120 milyar parametreli modeller yerelde çalışıyor

Surface Laptop Ultra, Nvidia’nın Arm tabanlı RTX Spark işlemcisini kullanıyor. Nvidia’nın açıklamasına göre çip, 20 çekirdeğe kadar çıkan Grace işlemciyi 6.144 çekirdeğe kadar çıkan Blackwell RTX grafik birimiyle bir araya getiriyor ve 1 petaflop FP4 yapay zeka performansı sunuyor. 128 GB’a kadar çıkan birleşik bellek sayesinde Microsoft, 120 milyar parametreye kadar olan yapay zeka modellerinin bilgisayarda yerel olarak çalıştırılabildiğini belirtiyor.

Cihazda 120 Hz yenileme hızına ve HDR içerikte 2.000 nit parlaklığa ulaşan 15 inçlik mini LED dokunmatik ekran bulunuyor. Kalınlığı 18 milimetrenin altında kalan cihazın ağırlığı ise yaklaşık 2 kilogram. Bağlantı tarafında üç USB-C, bir USB-A, HDMI, SD kart okuyucu ve kulaklık girişi yer alıyor. Microsoft, Magnetic Connect adını verdiği mıknatıslı USB-C şarj girişini “dizüstü bilgisayarlardaki ilk dahili mıknatıslı USB-C şarj portu” olarak tanıtıyor. Engadget’ın aktardığına göre cihazın SSD’si de kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor.

Cihaz Windows on Arm ile çalışıyor, bu nedenle x86 mimarisi için hazırlanan uygulamalar Microsoft’un Prism emülasyon katmanı üzerinden açılıyor. Microsoft, 64 GB bellekli M5 Pro işlemcili 16 inç MacBook Pro ile yaptığı karşılaştırmada RTX Spark’ın yapay zeka modelinden ilk yanıtı 2,1 kat daha hızlı aldığını, görsel üretiminde 4,3 kat, video üretiminde ise 6,2 kat daha hızlı olduğunu öne sürüyor. Bu sonuçlar Microsoft ve Nvidia’nın kendi testlerine dayanıyor. Karşılaştırmada rakip olarak gösterilen 16 inç MacBook Pro ise ABD’de 2.999 dolardan başlayan fiyatla satılıyor.

Windows’a yerel dosyalarla çalışan Copilot geliyor

Etkinliğin yazılım tarafında Windows ve Cihazlardan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Pavan Davuluri, Copilot+ bilgisayarlara gelecek yeni Copilot’u anlattı. Windows blogundaki açıklamaya göre Copilot, kullanıcı izin verdiğinde bilgisayardaki dosyaları ve son etkinlikleri anlayabilecek, dosyaları düzene sokabilecek, sorun giderebilecek, kod yazabilecek ve iş akışlarını çalıştırabilecek. Asistan bu işleri cihazdaki yerel modellerle yapacak, gerektiğinde ise buluttan destek alacak. Yeni Copilot’taki Autopilot bölümü ise kullanıcı başka bir işle uğraşırken arka planda çalışmayı sürdüren kişisel bir ajan olarak tanımlanıyor.

Bu özelliklerin önümüzdeki aylarda Copilot+ bilgisayarlara dağıtılması bekleniyor, ancak Microsoft zamanlamanın cihaza, pazara ve işlemciye göre değişeceğini belirtiyor. Görev çubuğundaki Windows aramasına ise karanlık modu açmak, Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirmek, ekranı karartmak, pencereleri düzenlemek ya da mesaj göndermek gibi binlerce hızlı işlem ekleniyor. Bu özellik şimdilik yalnızca Windows Insider programının deneysel kanalında test ediliyor.

Microsoft, yapay zeka ajanlarının hangi dosya ve ağlara erişebileceğini sınırlayan Microsoft Execution Containers (MXC) altyapısını da Windows 11’de genel kullanıma açtı. OpenAI Codex, GitHub Copilot ve LM Studio gibi araçlar MXC’yi şimdiden destekliyor, Anthropic’in Claude Code aracı ile Perplexity ve Manus ise listeye daha sonra eklenecek. Microsoft, ekran geçmişini kaydeden Recall özelliği nedeniyle daha önce yoğun eleştiri almıştı. Şirket bu kez ajanların erişimini sınırlayan, hangi işlemi hangi ajanın yaptığını gösteren ve kurumların Intune üzerinden yönetebildiği bir güvenlik yapısını öne çıkarıyor.

RTX Spark’lı diğer bilgisayarlar da 16 Ekim’de çıkıyor

Surface Laptop Ultra, RTX Spark işlemcisini kullanan ilk dizüstü bilgisayar dalgasının bir parçası. ASUS ProArt P16 ve P14, Dell XPS 16 Creator Edition, HP OmniBook Ultra 16, Lenovo Yoga 9n 2’si 1 arada ve MSI Prestige N16 Flip AI+ modelleri de ön siparişe açıldı ve 16 Ekim’de satışa çıkacak. Nvidia, Acer ve Gigabyte’ın da RTX Spark’lı cihazlar hazırladığını, kompakt masaüstü bilgisayarların ise Kasım ayında satışa sunulacağını açıkladı.

Microsoft’un Haziran’da tanıttığı Surface RTX Spark Dev Box da fiyatıyla birlikte ön siparişe açıldı. Geliştiricilere yönelik mini bilgisayar 5.999 dolardan satılıyor ve Kasım ayında yalnızca ABD’deki müşterilere gönderilecek.

Surface Laptop Ultra Türkiye’ye gelecek mi?

Microsoft, Surface Laptop Ultra için Türkiye fiyatı ya da satış tarihi açıklamadı. Şirketin paylaştığı fiyatlar yalnızca ABD’deki Microsoft Store’a ait. ASUS, Dell, HP, Lenovo ve MSI Türkiye’de satış yapan markalar olsa da RTX Spark’lı modellerin Türkiye takvimi de henüz belli değil.

Windows tarafındaki yenilikler için de benzer bir belirsizlik söz konusu. Microsoft, yeni Copilot özelliklerinin zamanlamasının pazara göre değişeceğini, aramadaki Copilot seçeneğinin ise yıl sonuna doğru seçili pazarlarda açılacağını belirtiyor. Ancak şirket, özelliklerin hangi ülkelerde ve hangi dillerde kullanılabileceğini açıklamadı. Bu nedenle Türkiye’deki kullanıcıların yeni ajan özelliklerini ne zaman ve Türkçe olarak kullanıp kullanamayacağı şimdilik netlik kazanmadı.