MacBook Pro katili Microsoft Surface Laptop Ultra resmen tanıtıldı

Microsoft'un şimdiye kadarki en güçlü Surface olarak tanımladığı yeni Surface Laptop Ultra resmen tanıtıldı.

Cihaz, NVIDIA'nın 20 çekirdekli Arm tabanlı RTX Spark çipiyle donatılıyor.

Performans canavarı model, Apple'ın amiral gemisi MacBook Pro modellerine doğrudan rakip olarak konumlandırılıyor.

Microsoft ve NVIDIA kişisel bilgisayar pazarında iddialı bir ortaklığa imza attı. Computex 2026 etkinliğinde sahneye çıkan iki dev, Microsoft’un şimdiye dek ürettiği en yüksek performansa sahip bilgisayar olarak lanse edilen yeni Surface Laptop Ultra modelini resmen tanıttı.

Microsoft bu iddialı hamleyle beraber Apple’ın MacBook Pro serisine doğrudan meydan okuyor. Şirketin yeni amiral gemisi laptop cihazı, NVIDIA’nın yerel yapay zeka ve yüksek performans odaklı ilk işlemcisi RTX Spark’tan güç alıyor.

Surface Laptop Ultra özellikleri resmen açıklandı

Microsoft ve NVIDIA ortaklığında hayata geçirilen performans canavarı dizüstü bilgisayar, 262 ppi yoğunluğa sahip 15 inçlik bir mini-LED ekranla geliyor. En yüksek HDR parlaklığı 2.000 nit’e ulaşıyor. Şirket, bunu “Surface serisinin en parlak ekranı” olarak vurguluyor.

Surface Laptop Ultra cihazının ayrıca dokunsal geri bildirim özelliğine sahip Surface’ler arasında en büyük dokunmatik yüzeye de sahip olduğu ifade ediliyor. Amiral gemisi laptop modeli koyu gri ve gümüş renklerde satışa sunulacak. Ürünün ağırlığı yaklaşık 2 kg olacak.

Cihazın kalbinde, başlangıçta yapay zeka geliştiricileri için üretilen DGX Spark mini-PC’de kullanılan ve şimdi Windows 11 için uyarlanmış olan RTX Spark çipi yer alıyor. Bu çip, 20’ye kadar işlemci çekirdeği, 6.144 grafik çekirdeği ve 128 GB’a kadar birleşik bellek sunuyor.

Microsoft’a göre Surface Laptop Ultra modeli yüksek performans gerektiren senaryolar için tasarlandı. Cihazın grafik seviyesi yaklaşık olarak RTX 5070’li dizüstü bilgisayarlara eşdeğer olarak nitelendiriliyor. Ayrıca yapay zeka görevleri için işlem gücü 1 petaflop’a ulaşabileceği öne sürülüyor.

Cihaz USB-C, USB-A, HDMI, tam boyutlu SD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak.

Fiyatı henüz bilinmiyor

Microsoft şimdilik ne yazık ki Surface Laptop Ultra’nın fiyatını açıklamadı. Cihazın 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürüleceği ifade ediliyor.