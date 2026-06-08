Yeni macOS 27 Golden Gate duyuruldu: İşte özellikleri ve çıkış tarihi

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Apple, yapay zeka ve tasarım odaklı yenilikler içeren yeni masaüstü işletim sistemi macOS 27 Golden Gate resmi olarak duyurdu.

Yeni sürümle birlikte Intel işlemcili eski Mac modellerine yönelik güncelleme desteği tamamen sonlandırıldı.

Yenilenen arama altyapısı ve Spotlight entegrasyonu sayesinde kullanıcılar Siri AI kullanarak gelişmiş dosya karşılaştırmaları yapabiliyor.

Apple, bu akşam gerçekleştirdiği WWDC 2026 etkinliğinde, iOS 27 güncellemesine ek olarak macOS 27 Golden Gate sürümünü resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunulan ve radikal Liquid Glass tasarımı nedeniyle tartışmalara yol açan macOS Tahoe’nun ardından gelen yeni güncelleme, çok sayıda yeniliği beraberinde getiriyor.

macOS 27 güncellemesi; yenilenmiş Siri, geliştirilmiş Image Playground uygulaması, akıllı kestirmeler, Safari’de otomatik sekme gruplama, sistem genelinde performans iyileştirmeleri dahil birbirinden dikkat çekici yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Peki macOS 27 özellikleri neler? İşte detaylar…

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macOS 27 Goldan Gate özellikleri

Yeni macOS 27 ile birlikte Apple, yapay zeka entegrasyonunu üst seviyeye taşımayı hedefleyerek ekosistemini güçlendiriyor. Teknoloji devinin gerçekleştirdiği etkinlikte sahne alan macOS sürümü, arayüz tarafında kullanıcı eleştirilerini dikkate alan çözümler sunuyor.

Geçen yılki sürümle Mac ekosistemine dahil olan Liquid Glass görsel efektlerinin saydamlığını ayarlamak adına işletim sistemine genel bir kaydırıcı eklenmiş durumda. Pencerelerin köşe kavislerini daraltarak daha bütünleşik bir görünüm elde eden Apple, eski tasarımlara da göz kırparak kenar çubuğu simgelerine renklerini geri kazandırıyor.

Intel işlemcili Mac modelleri için yolun sonu

macOS 27 Golden Gate, donanım desteği anlamında da önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Tahoe sürümü Intel tabanlı Mac cihazları için gelen son büyük güncelleme olmuştu. Apple, yeni nesil işletim sistemiyle birlikte x86 mimarili eski işlemcileri tamamen geride bırakıyor. Eski bilgisayarlara sahip kullanıcılara yalnızca üç yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlanacağı taahhüt ediliyor.

Gelişmiş arama altyapısı ve Siri AI tanıtıldı

Etkinlik sırasında paylaşılan bilgilere göre, işletim sisteminde tamamen yeniden inşa edilen bir arama fonksiyonu yer alıyor. Cihazdaki tüm içerikleri anında bulma yeteneğine sahip altyapı sayesinde Spotlight, Fotoğraflar ve Mail uygulamalarındaki arama deneyimi ciddi şekilde iyileşiyor.

Kullanıcılar artık Spotlight üzerinden doğrudan Siri AI sorguları gerçekleştirebilecek ve birden fazla dosyayı seçerek yapay zekaya sorular yöneltebilecek. Düzenlenen canlı demoda, bir kullanıcının birden fazla PDF belgesini seçerek Siri’den karşılaştırma tablosu oluşturmasını istediği ve başarılı sonuçlar aldığı gözler önüne serildi.

Ek olarak, Görsel Zeka (Visual Intelligence) özelliği de özel bir klavye kısayolu ile Mac platformuna taşınıyor. Apple Intelligence için geliştirilen mimarinin yanı sıra, platformlar arası iyileştirmelere odaklanılan etkinlikte ekran süresi ve ebeveyn denetimleri gibi güncellemeler de öne çıktı. Mac kullanıcıları, işletim sistemine eklenecek özel bir Siri uygulamasıyla da tanışma fırsatı bulacak.

macOS 27 Golden Gate ne zaman çıkacak?

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre, macOS 27 Golden Gate Developer Beta sürümü bugün itibarıyla erişime açılıyor. Geliştirici olmayıp yeni sürümü deneyimlemek isteyenler önümüzdeki ay Public Beta versiyonunu yükleyebilecek. Sonbaharda ise tüm kullanıcılar için macOS 27 güncellemesi yayınlanacak.

Son olarak Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iPhone 11 kullanıcılarına da müjde verdi. İlk olarak 2019 yılında satışa sunulan akıllı telefon, iOS 27 işletim sistemini destekleyecek. Fakat iPhone 11 kullanıcıları diğer modellere kıyasla daha kısıtlı bir iOS 27 deneyimi yaşayacaklar.