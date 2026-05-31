MacBook Neo piyasayı salladı, Apple üretimi ikiye katlıyor

13 inçlik MacBook Neo özellikle de öğrenciler ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Cihaza yönelik yüksek talep yüzünden son haftalarda müşterilere verilen teslimat sürelerinde uzun gecikmeler yaşanmaya başlamıştı.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın mağazalarda stok sorunu yaşanmaması adına montaj ortaklarından üretim kapasitesini 5 milyondan 10 milyon üniteye çıkardığını bildirdi.

Apple’ın Mart ayında piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı yeni dizüstü bilgisayar modeli MacBook Neo kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında yoğun bir taleple karşılaşan laptop cihazı için beklenen haber geldi. Şirket, üretim kapasitesini artırmak için kolları sıvadı.

Gördüğü büyük ilgi nedeniyle tedarik zincirinde aksamalara yol açan ve teslimatları birkaç hafta geciken MacBook Neo modeli için stok krizi çözülüyor. Ortaya çıkan son raporlar, Apple’ın talebi zamanında karşılayabilmek için üretim hacmini agresif bir ölçüde artırdığına işaret ediyor. İşte ayrıntılar…

MacBook Neo’nun üretim hedefi 10 milyona çıktı

Ming-Chi Kuo, Apple’ın ticari ortaklarından montaj hattında önemli bir artış talep ettiğini, 5 milyon adetten hedef olan 10 milyon cihaza kadar genişletmeyi istediğini ifade etti.

Tedarikçi Sunny, cihazın kamera modüllerinin üretiminde yardımcı olmak üzere tedarik zincirine katıldı. Bu da ekipmanın üretimini hızlandırarak alıcılara daha hızlı hizmet verilmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Apple ayrıca dizüstü bilgisayarın çeşitli dahili bileşenleri için siparişleri artırdı. Bu da 2026 boyunca yüksek satış beklentilerini güçlendiren bir diğer hamle olarak değerlendiriliyor.

MacBook Neo’nun en büyük avantajı, markanın diğer cihazlarına kıyasla düşük fiyatı olarak öne çıkıyor. Özellikle de öğrenci kitlesine hitap eden bu düşük fiyat stratejisi, şirketin ekosistemine kesinlikle yeni kullanıcılar kazandırdı.

Apple’ın Asya’daki ortakları, montaj kapasitesini genişletmek ve sipariş teslim sürelerini kısaltmak için zamana karşı yarışıyor.

Sektör uzmanlarına göre MacBook Neo, Apple’ın bu yılki en büyük ticari başarısı olabilir. Yeni nesil dizüstü bilgisayara olan yoğun talep, günümüz pazarında uygun fiyat ve yüksek performans odaklı ürünlerin gücünü gösteriyor.

Bununla birlikte cihazın satış hızının artmaya devam etmesi halinde şirket önümüzdeki aylarda üretimi tekrar artırmak zorunda kalabilir.

MacBook Neo teknik özellikleri

Ekran: 13 inç, 2408 x 1506, 500 nit, IPS, Liquid Retina

Apple A18 Pro çip

8 GB RAM

256GB / 512GB SSD

1080p FaceTime HD

16 saate kadar, 36.5watt/h, 20W USB-C güç adaptörü

1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3.5mm kulaklık jakı

Bluetooth 6, WiFi 6E

Magic Keyboard / Touch ID özellikli Magic Keyboard

macOS 26

macOS 26 Boyut ve ağırlık: 206.4 x 297.5 x 12.7 mm x 1.23 kg