Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Teknoloji

    MacBook Neo piyasayı salladı, Apple üretimi ikiye katlıyor

    Apple, uygun fiyatıyla büyük ilgi gören yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'nun üretim hedefini yoğun talep üzerine iki katına çıkardı.
    Güncelleme:
    MacBook Neo dizüstü bilgisayar modeli
    Reklam
    • 13 inçlik MacBook Neo özellikle de öğrenciler ve kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.
    • Cihaza yönelik yüksek talep yüzünden son haftalarda müşterilere verilen teslimat sürelerinde uzun gecikmeler yaşanmaya başlamıştı.
    • Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın mağazalarda stok sorunu yaşanmaması adına montaj ortaklarından üretim kapasitesini 5 milyondan 10 milyon üniteye çıkardığını bildirdi.

    Apple’ın Mart ayında piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı yeni dizüstü bilgisayar modeli MacBook Neo kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında yoğun bir taleple karşılaşan laptop cihazı için beklenen haber geldi. Şirket, üretim kapasitesini artırmak için kolları sıvadı.

    Gördüğü büyük ilgi nedeniyle tedarik zincirinde aksamalara yol açan ve teslimatları birkaç hafta geciken MacBook Neo modeli için stok krizi çözülüyor. Ortaya çıkan son raporlar, Apple’ın talebi zamanında karşılayabilmek için üretim hacmini agresif bir ölçüde artırdığına işaret ediyor. İşte ayrıntılar…

    Reklam

    MacBook Neo’nun üretim hedefi 10 milyona çıktı

    Ming-Chi Kuo, Apple’ın ticari ortaklarından montaj hattında önemli bir artış talep ettiğini, 5 milyon adetten hedef olan 10 milyon cihaza kadar genişletmeyi istediğini ifade etti.

    Tedarikçi Sunny, cihazın kamera modüllerinin üretiminde yardımcı olmak üzere tedarik zincirine katıldı. Bu da ekipmanın üretimini hızlandırarak alıcılara daha hızlı hizmet verilmesini sağlayacak gibi görünüyor.

    MacBook Neo dizüstü bilgisayar modeli

    Apple ayrıca dizüstü bilgisayarın çeşitli dahili bileşenleri için siparişleri artırdı. Bu da 2026 boyunca yüksek satış beklentilerini güçlendiren bir diğer hamle olarak değerlendiriliyor.

    MacBook Neo’nun en büyük avantajı, markanın diğer cihazlarına kıyasla düşük fiyatı olarak öne çıkıyor. Özellikle de öğrenci kitlesine hitap eden bu düşük fiyat stratejisi, şirketin ekosistemine kesinlikle yeni kullanıcılar kazandırdı.

    Apple’ın Asya’daki ortakları, montaj kapasitesini genişletmek ve sipariş teslim sürelerini kısaltmak için zamana karşı yarışıyor.

    MacBook Neo dizüstü bilgisayar modeli

    Sektör uzmanlarına göre MacBook Neo, Apple’ın bu yılki en büyük ticari başarısı olabilir. Yeni nesil dizüstü bilgisayara olan yoğun talep, günümüz pazarında uygun fiyat ve yüksek performans odaklı ürünlerin gücünü gösteriyor.

    Bununla birlikte cihazın satış hızının artmaya devam etmesi halinde şirket önümüzdeki aylarda üretimi tekrar artırmak zorunda kalabilir.

    MacBook Neo teknik özellikleri

    • Ekran: 13 inç, 2408 x 1506, 500 nit, IPS, Liquid Retina
    • İşlemci: Apple A18 Pro çip
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB SSD
    • Kamera: 1080p FaceTime HD
    • Pil ve güç: 16 saate kadar, 36.5watt/h, 20W USB-C güç adaptörü
    • Portlar: 1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3.5mm kulaklık jakı
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 6, WiFi 6E
    • Klavye ve Trackpad: Magic Keyboard / Touch ID özellikli Magic Keyboard
    • İşletim sistemi: macOS 26
    • Boyut ve ağırlık: 206.4 x 297.5 x 12.7 mm x 1.23 kg

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.