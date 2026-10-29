Dokunmatik ekranlı ilk MacBook Pro tanıtıldı, işte Türkiye fiyatı

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Apple, dokunmatik ekranlı ilk Mac'i olan PROLED XDR Ekranlı MacBook Pro'yu 28 Ekim 2026 Çarşamba günü tanıttı.

14 ve 16 inç seçenekleri bulunan bilgisayar, çift katmanlı OLED ekran, Dynamic Island, M5 Pro ve M5 Max çipler ve 24 saate varan pil ömrüyle geliyor.

Türkiye'de ön siparişler başladı, fiyatlar 14 inç model için 199.999 TL'den, 16 inç model için 234.999 TL'den başlıyor.

Apple, dokunmatik ekranlı ilk Mac’ini tanıttı. Şirketin 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Los Angeles’ta düzenlediği “Pro and tell” etkinliğinde duyurduğu PROLED XDR Ekranlı MacBook Pro, 14 ve 16 inç seçenekleriyle geliyor. Bilgisayar çift katmanlı OLED ekranın yanında M5 Pro ve M5 Max çipler taşıyor, ekranın üst kısmında ise iPhone’dan bilinen Dynamic Island yer alıyor.

Duyuru, Apple’ın yoğun geçen lansman haftasının son halkası oldu. Şirket bir gün önce M6 çipli 14 inç MacBook Pro’yu bültenle tanıtmıştı. O model mevcut tasarımı korurken yeni seri, ekranından gövdesine kadar baştan tasarlanmış durumda. Türkiye’de ön siparişler başladı ve 14 inç modelin fiyatı 199.999 TL’den başlıyor.

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PROLED XDR ekran neler sunuyor?

Apple’ın duyurusuna göre yeni ekran, kendi ışığını üreten iki piksel katmanından oluşan tandem OLED teknolojisini kullanıyor. Panel HDR ve SDR içerikte 2.000 nit tepe parlaklığa ulaşıyor, kontrast oranı ise 10.000.000:1 seviyesinde. Mini LED ekranlarda görülen ışık taşması ve hale etkisi bu yapıda ortadan kalkıyor. ProMotion teknolojisi yenileme hızını içeriğe göre 10 Hz ile 120 Hz arasında ayarlıyor.

Renk tarafında P3’ün yanına fotoğraf ve baskı işlerinde kullanılan Adobe RGB desteği eklendi. Apple, ekranın Rec. 2020 renk alanının yüzde 80’inden fazlasını kapsadığını ve her panelin fabrikada tek tek kalibre edildiğini belirtiyor. Parlamayı azaltan nano-texture seçeneği de artık doğrudan ön cama işleniyor.

İnce ekran yapısı gövdeye de yansıdı. Daralan çerçeveler sayesinde 16 inç modelin ekranı 16,3 inç, 14 inç modelin ekranı 14,2 inç oldu. 14 inç model önceki nesle göre yaklaşık 230 gram, 16 inç model ise yaklaşık 320 gram hafifledi. Kalınlık da 14 inçte yarım milimetre, 16 inçte ise bir milimetreye yakın azaldı.

Mac’te ilk kez dokunmatik ekran

Dokunmatik sensör, ayrı bir katman olarak eklenmek yerine doğrudan ekran panelinin içine yerleştirildi. Apple bu sayede gecikmenin azaldığını söylüyor. Kullanıcılar web sayfalarını parmakla kaydırabiliyor, fotoğrafları kıstırarak yakınlaştırabiliyor, slaytları sürükleyerek taşıyabiliyor ve bir pencereye iki kez dokunarak onu tam ekran yapabiliyor. Ekrana dokunulduğunda sallanmayı azaltmak için menteşe de yeniden tasarlandı.

macOS dokunuşları otomatik olarak tıklamaya çevirdiği için mevcut uygulamaların çoğu dokunmatik ekranla hemen çalışıyor. Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve ve Blender gibi uygulamalar ise dokunmatik kullanıma özel destek alacak. Ekranın üst kısmındaki Dynamic Island ise Mac’te ilk kez kullanılıyor. Spotlight araması, Canlı Etkinlikler ve Siri AI bu alana taşındı.

Apple yıllarca dokunmatik Mac fikrine uzak durmuştu. CEO John Ternus, WIRED’a verdiği röportajda kararın arkasındaki şartı şöyle anlattı: “Dokunmatik özelliği eklemenin ürünü hiçbir açıdan geriye götürmediği bir noktaya gelmemiz gerekiyordu. Ürünü ağırlaştırmadı, kalınlaştırmadı.”

M5 Pro, M5 Max ve 24 saat pil ömrü

Yeni MacBook Pro, M5 Pro ve M5 Max çip seçenekleriyle sunuluyor. Bellek 128 GB’a, depolama ise ilk kez 16 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Yeniden tasarlanan soğutma sistemi, sıcak havayı ekrandan uzaklaştırırken daha hafif gövdede aynı sürekli performansın korunmasını sağlıyor. Pil ömrü 24 saate kadar çıkıyor ve hızlı şarj desteğiyle pil 30 dakikada yüzde 50’ye kadar doluyor.

Altı hoparlörlü ses sistemi yeni woofer tasarımıyla yüzde 50 daha derin bas sunuyor. Kapak kapalıyken harici ekranla kullanım için ayrı bir ses ayarı da eklendi. Gövdede üç Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI, SDXC kart yuvası, MagSafe ve kulaklık girişi yer alıyor, kablosuz bağlantıda ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 bulunuyor.

Tasarımda eski bir detay da geri döndü. MacRumors’ın haberine göre ışıklı Apple logosu, 2016’daki tasarım değişikliğiyle kaldırılmasından 10 yıl sonra MacBook Pro’ya geri döndü. OLED ekranda arka aydınlatma bulunmadığı için logo bu kez farklı bir yöntemle aydınlatılıyor.

PROLED XDR Ekranlı MacBook Pro Türkiye fiyatı

Türkiye, ön siparişlerin 28 Ekim’de başladığı 30 ülke ve bölge arasında yer alıyor. Bilgisayarlar 6 Kasım Cuma gününden itibaren müşterilere teslim edilmeye ve mağazalarda satılmaya başlanacak. Apple Türkiye’nin açıkladığı başlangıç fiyatları ve ABD fiyatları aşağıdaki gibi.

Model Türkiye Türkiye (eğitim) ABD 14 inç, M5 Pro 199.999 TL 189.999 TL 2.899 dolar 16 inç, M5 Pro 234.999 TL 220.999 TL 3.399 dolar 14 inç, M5 Max 314.999 TL 294.999 TL 4.499 dolar 16 inç, M5 Max 332.999 TL 311.999 TL 4.799 dolar

Bu fiyatlarla dokunmatik ekranlı 14 inç model, aynı hafta tanıtılan M6 çipli 14 inç MacBook Pro’dan 62.000 TL daha pahalıya satılıyor. Apple yeni seriyle birlikte Mac şarj adaptörlerini de yeniledi. 70W adaptör 3.499 TL, 96W adaptör 4.499 TL, 140W adaptör 6.999 TL, World Travel Adapter Kit ise 2.499 TL fiyatla satışa sunuldu.