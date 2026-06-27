Apple yenilenmiş MacBook Neo satışına başladı

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Apple, küresel olarak gerçekleştirdiği zam kararından sonra MacBook Neo'yu yenilenmiş ürünler listesine ekledi.

Cihazın yenilenmiş 256 GB depolama alanına sahip temel sürümü 599 dolardan listeleniyor.

512 GB depolama ve Touch ID içeren tepe sürümü ise 679 dolardan karşımıza çıkıyor.

Fakat buna rağmen cihazın Amazon ABD'deki sıfır modelleri, yenilenmiş sürümünden daha ucuza geliyor.

Apple geçtiğimiz günlerde birçok ürün segmentinde fiyat etiketlerini ciddi ölçüde artırdı. Yapılan son zammın ardından şirketin “bütçe dostu” olarak lanse edilen dizüstü bilgisayar modeli MacBook Neo 599 dolardan 699 dolar seviyesine tırmandı. Bunun üzerine şirket, cihazın yenilenmiş sürümünü raflara getirmeye başladı.

Küresel olarak gerçekleştirilen zam hamlesinden sonra tüketiciler için bir tür teselli adımı atan şirket, Mart ayında resmi olarak tanıtılan MacBook Neo modelini “sertifikalı yenilenmiş ürünler” kategorisinde dahil etti. Bu da kısıtlı bütçeye sahip olan kullanıcılar için tasarruf imkanı sağladı.

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Yenilenmiş MacBook Neo fiyatları ne kadar?

Apple’ın ABD pazarına yönelik resmi yenilenmiş ürün mağazasında yer alan bilgilere göre 256 GB dahili depolama alanına sahip temel yenilenmiş MacBook Neo modeli 599 dolardan listeleniyor.

Serinin Touch ID sensörüne ve 512 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapan üst seviye seçeneği ise yenilenmiş olarak 679 dolar fiyat etiketiyle alıcıların karşısına çıkıyor.

Amazon fiyatları hala daha uygun görünüyor

Yenilenmiş MacBook Neo hamlesi Apple’ın resmi mağazası için önemli bir tasarruf fırsatı gibi görünse de şu sıralar tüketiciler için daha avantajlı bazı seçenekler mevcut. 9to5Mac’in haberine göre cihaz, Amazon üzerinden daha cazip fiyatlarla listeleniyor.

Şu anda Amazon ABD’de sıfır 256 GB MacBook Neo modeli 589 dolardan karşımıza çıkıyor. Sıfır 512 GB ve Touch ID destekli sürüm ise 689 dolardan tüketicilere hitap ediyor.

Bu dikkat çekici tablo, Amazon’daki sıfır temel modelin Apple’ın yenilenmiş modelinden bile daha ucuz olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor.

MacBook Neo teknik özellikleri

Ekran: 13 inç, 2408 x 1506, 500 nit, IPS, Liquid Retina

13 inç, 2408 x 1506, 500 nit, IPS, Liquid Retina İşlemci: Apple A18 Pro çip

Apple A18 Pro çip Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 256GB / 512GB SSD

256GB / 512GB SSD Kamera: 1080p FaceTime HD

1080p FaceTime HD Pil ve güç: 16 saate kadar, 36.5watt/h, 20W USB-C güç adaptörü

16 saate kadar, 36.5watt/h, 20W USB-C güç adaptörü Portlar: 1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3.5mm kulaklık jakı

1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3.5mm kulaklık jakı Bağlanabilirlik: Bluetooth 6, WiFi 6E

Bluetooth 6, WiFi 6E Klavye ve Trackpad: Magic Keyboard / Touch ID özellikli Magic Keyboard

Magic Keyboard / Touch ID özellikli Magic Keyboard Yazılım: macOS 26

macOS 26 Boyut ve ağırlık: 206.4 x 297.5 x 12.7 mm x 1.23 kg

Son olarak bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Apple Türkiye birçok MacBook ve iPad cihazının fiyatlarını artırdı. Güncel fiyat listesine göz atmak için ilgili haberimize göz atabilirsiniz.