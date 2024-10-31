Apple performans canavarı M4 Pro ve M4 Max çiplerini duyurdu

Teknoloji devi Apple performans canavarı bir yapıya sahip olan M4 Pro ve M4 Max çiplerini piyasaya duyurdu. Yeni işlemciler hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli bir evrimi temsil ediyor.

M4 Pro ve M4 Max çiplerinin yer aldığı yeni MacBook Pro’lar gelişmiş yetenekleri sayesinde, Apple Intelligence platformları tarafından sorunsuz bir şekilde desteklenen, özellikle yapay zekaya odaklanarak gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Peki ya Apple’ın yeni işlemcileri kullanıcılar için ne gibi yenilikler getiriyor? İşte üst düzey Apple çipleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…

Apple M4 Pro ve M4 Max özellikleri

M4 Pro çipi 10 performans çekirdeği ve 4 güç verimliliği çekirdeğinden oluşan 14 çekirdekli bir CPU sunuyor. M1 Pro ile karşılaştırıldığında bu çip 1,9 kat daha hızlı hız sağlanıyor. Grafik kısmı da M4 çipine kıyasla gücü iki katına çıkaran 20 çekirdekli GPU ile yükseltiliyor.

Aynı zamanda 273 GB/sn bant genişliği ile 64 GB’a kadar RAM desteği, M3 Pro işlemciye göre yüzde 75’lik bir artışla bir gelişmeyi temsil ediyor. M4 Pro çipi ayrıca Thunderbolt 5 desteğini de içeriyor ve 120 Gb/s’ye varan dosya aktarım hızları sağlıyor.

M4 Max çipi ise Apple işlemci serisinin en üstünde yer alıyor. 16 çekirdekli CPU’su (performans için 12 ve verimlilik için 4), M1 Max çipinden 2,2 kat daha hızlı çalışıyor. Buna ek olarak 40 çekirdekli bir GPU bulunuyor. Yeni amiral gemisi işlemci M4 Pro’ya kıyasla iki kat daha güçlü bir performans sunuyor.

Olağanüstü bir performans vaat eden yeni M4 Max çipi, DaVinci Resolve kayıtlarında gerçek zamanlı gürültü azaltma gibi zorlu görevlerin üstesinden geliyor. İşlemci, karmaşık görevlerde bile akıcılığı ve yüksek performansı koruyor.

M4 Max, 546 GB/s’lik etkileyici bant genişliği ile 128 GB’a kadar RAM’i destekliyor. Bu yaklaşık 200 milyar parametreyle büyük dil modellerinin işlenmesine olanak tanıyor. 120 Gb/s’ye kadar hızlara sahip Thunderbolt 5 desteği de bağlantıyı daha da geliştirerek harici cihazlarla optimum performans sunuyor.

Apple’ın Donanım Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Johny Srouji yeni işlemcilerle ilgili olarak şunları söylüyor:

“Apple çipleri Mac cihazları benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştırdı. M4 Pro ve M4 Max ile inovasyon tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en hızlı CPU çekirdeği, çok daha güçlü GPU’lar ve şu ana kadarki en hızlı Neural Engine ile güç verimliliği sağlayan performansa ve özelliklere sahip M4 ailesi, sektördeki en gelişmiş çip serisi olarak karşımıza çıkıyor.”

Peki siz M4 Pro ve M4 Max ile ilgili neler düşünüyorsunuz?