Battlefield 6 sistem gereksinimleri (PC)

- Battlefield 6'nın PC sistem gereksinimleri duyuruldu.
- Merakla beklenen oyun düşük seviyede RTX 2060 ile oynanabilecek.
- En yüksek kaliteye ulaşmak isteyen oyunseverler ise RTX 4080 ve 32 GB RAM gibi güçlü donanımlara ihtiyaç duyulacak.
Battlefield 6 sistem gereksinimleri resmen duyuruldu. DICE ekibi tarafından geliştirilen ve Electronic Arts imzasıyla yayınlanacak olan oyun ile ilgili PC kullanıcılarının beklediği haber nihayet geldi.
Merakla beklenen Battlefield 6’nın sistem gereksinimleri farklı seviyelerde kategorize ediliyor. Oyunun PC versiyonunu minimum, önerilen ve ultra seçenekleriyle; yani grafik ayarlarında oynamak için nasıl bir donanıma ihtiyacınız olduğu tüm detaylarıyla paylaşıldı.
Battlefield 6 sistem gereksinimleri
Birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu, son sürümünde kullanıcıların hem performansını hem de oyun deneyimini değiştiren 600 seçeneği ayarlamasına olanak tanıyacak. Ayrıca NVIDIA DLSS, Intel XESS ve AMD FSR gibi yükseltme çözümleri desteğiyle mağazalara geliyor.
Battlefield 6 düşük seviyede RTX 2060 ile oynanabilecek. Fakat oyuncular en yüksek kaliteyi yakalamak için RTX 4080 ve 32 GB RAM gibi güçlü donanımlara ihtiyaç duyacak.
Daha detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için Battlefield 6 sistem gereksinimleri tablosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:
|Minimum
|Önerilen
|Ultra
|Çözünürlük & FPS
|1080p @ 30FPS
|1440p @ 60FPS
|4K (2160p) @ 60FPS / 1440p @ 144FPS
|Grafik Ayarları
|Düşük
|Yüksek
|Ultra
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580
|NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX
|Video Belleği
|6 GB
|8 GB
|16 GB
|CPU
|Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
|Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D
|RAM
|16 GB (Çift Kanal 2133 MHz)
|16 GB (Çift Kanal 3200 MHz)
|32 GB (Çift Kanal 4800 MHz)
|Depolama
|55 GB HDD
|90 GB SSD
|90 GB SSD
|İşletim Sistemi
|Windows 10
|Windows 11 64 bit
|Windows 11 64 bit
|DirectX
|12
|12
|12
|Ekstra Gereksinimler
|TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS
|TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS
|TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS
Battlefield 6 çıkış tarihi ve platform desteği
Electronic Arts’a göre Battlefield 6’nın çıkış tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirtiliyor. Merakla beklenen oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için yayınlanacak.
Battlefield 6’nın PC versiyonunu Steam, Epic Games Store ve EA App üzerinden indirmek mümkün olacak.
Son olarak Battlefield 6 Beta sürümünün geçtiğimiz haftalarda Steam’de rekora imza attığını ekleyelim. Oyun kısa sürede PC’de 500 binden fazla oyuncuya ulaşarak Call of Duty’nin rekorunu egale etti.