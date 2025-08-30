Battlefield 6 sistem gereksinimleri (PC)

Battlefield 6'nın PC sistem gereksinimleri duyuruldu.

Merakla beklenen oyun düşük seviyede RTX 2060 ile oynanabilecek.

En yüksek kaliteye ulaşmak isteyen oyunseverler ise RTX 4080 ve 32 GB RAM gibi güçlü donanımlara ihtiyaç duyulacak.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri resmen duyuruldu. DICE ekibi tarafından geliştirilen ve Electronic Arts imzasıyla yayınlanacak olan oyun ile ilgili PC kullanıcılarının beklediği haber nihayet geldi.

Merakla beklenen Battlefield 6’nın sistem gereksinimleri farklı seviyelerde kategorize ediliyor. Oyunun PC versiyonunu minimum, önerilen ve ultra seçenekleriyle; yani grafik ayarlarında oynamak için nasıl bir donanıma ihtiyacınız olduğu tüm detaylarıyla paylaşıldı.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri

Birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu, son sürümünde kullanıcıların hem performansını hem de oyun deneyimini değiştiren 600 seçeneği ayarlamasına olanak tanıyacak. Ayrıca NVIDIA DLSS, Intel XESS ve AMD FSR gibi yükseltme çözümleri desteğiyle mağazalara geliyor.

Battlefield 6 düşük seviyede RTX 2060 ile oynanabilecek. Fakat oyuncular en yüksek kaliteyi yakalamak için RTX 4080 ve 32 GB RAM gibi güçlü donanımlara ihtiyaç duyacak.

Daha detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için Battlefield 6 sistem gereksinimleri tablosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Minimum Önerilen Ultra Çözünürlük & FPS 1080p @ 30FPS 1440p @ 60FPS 4K (2160p) @ 60FPS / 1440p @ 144FPS Grafik Ayarları Düşük Yüksek Ultra GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX Video Belleği 6 GB 8 GB 16 GB CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i9-12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D RAM 16 GB (Çift Kanal 2133 MHz) 16 GB (Çift Kanal 3200 MHz) 32 GB (Çift Kanal 4800 MHz) Depolama 55 GB HDD 90 GB SSD 90 GB SSD İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 64 bit Windows 11 64 bit DirectX 12 12 12 Ekstra Gereksinimler TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS TPM 2.0, UEFI Güvenli Önyükleme, HVCI, VBS

Battlefield 6 çıkış tarihi ve platform desteği

Electronic Arts’a göre Battlefield 6’nın çıkış tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirtiliyor. Merakla beklenen oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

Battlefield 6’nın PC versiyonunu Steam, Epic Games Store ve EA App üzerinden indirmek mümkün olacak.

Son olarak Battlefield 6 Beta sürümünün geçtiğimiz haftalarda Steam’de rekora imza attığını ekleyelim. Oyun kısa sürede PC’de 500 binden fazla oyuncuya ulaşarak Call of Duty’nin rekorunu egale etti.