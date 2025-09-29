29 Eylül – 3 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics ve daha fazlası

29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar neler?. Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için oyunseverlerle buluşacak oyunları bir araya getirdik.

Bu haftanın öne çıkan oyunları arasında Switch 2 için ücretsiz güncellemeyle birlikte Nintendo Switch’e gelen Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 koleksiyonu oluyor. Bir diğer merakla beklenen oyun ise Sony’nin PlayStation 5 için yeni özel oyunu Ghost of Yotei karşımıza çıkıyor.

Hafta sonuna kadar oyunseverlerle buluşacak diğer oyunlar arasında Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, LEGO Party!, Life is Strange Collection ve Digimon Story: Time Stranger gibi birçok ilgi çekici yapım yer alıyor.

29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

29 Eylül Pazartesi

Unyielder (PC)

30 Eylül Salı

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

LEGO Party! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Nicktoons & The Dice of Destiny (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (PC, PS5, Xbox Series)

Train Sim World 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

1 Kasım Çarşamba

KAIJU NO. 8 THE GAME (PC)

2 Kasım Perşembe

Ghost of Yotei (PS5)

Life is Strange Collection (PS5)

Onirism (PC)

The Sims 4: Adventure Awaits [DLC] (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch, Switch 2)

3 Kasım Cuma

Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC)

