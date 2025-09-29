Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Oyun

    29 Eylül – 3 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics ve daha fazlası

    29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    Ghost of Yotei - Final Fantasy Tactics
    Kapakta yer alan oyunlar: Ghost of Yotei ve Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

    29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar neler?. Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için oyunseverlerle buluşacak oyunları bir araya getirdik.

    Bu haftanın öne çıkan oyunları arasında Switch 2 için ücretsiz güncellemeyle birlikte Nintendo Switch’e gelen Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 koleksiyonu oluyor. Bir diğer merakla beklenen oyun ise Sony’nin PlayStation 5 için yeni özel oyunu Ghost of Yotei karşımıza çıkıyor.

    Hafta sonuna kadar oyunseverlerle buluşacak diğer oyunlar arasında Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, LEGO Party!, Life is Strange Collection ve Digimon Story: Time Stranger gibi birçok ilgi çekici yapım yer alıyor.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    29 Eylül Pazartesi

    • Unyielder (PC)

    30 Eylül Salı

    • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)
    • LEGO Party! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
    • Nicktoons & The Dice of Destiny (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
    • Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (PC, PS5, Xbox Series)
    • Train Sim World 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

    1 Kasım Çarşamba

    • KAIJU NO. 8 THE GAME (PC)

    2 Kasım Perşembe

    • Ghost of Yotei (PS5)
    • Life is Strange Collection (PS5)
    • Onirism (PC)
    • The Sims 4: Adventure Awaits [DLC] (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
    • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch, Switch 2)

    3 Kasım Cuma

    • Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC)
    EA Sports FC 26: Rakip tanımayacağınız en iyi takımlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    EA Sports FC 26: Rakip tanımayacağınız en iyi takımlar

    Son olarak geçen haftaki “22-26 Eylül arasında çıkacak oyunlar: FC 26, Silent Hill f ve daha fazlası” içeriğimize de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.