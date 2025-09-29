29 Eylül – 3 Ekim arasında çıkacak oyunlar: Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics ve daha fazlası

29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar neler?. Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için oyunseverlerle buluşacak oyunları bir araya getirdik.
Bu haftanın öne çıkan oyunları arasında Switch 2 için ücretsiz güncellemeyle birlikte Nintendo Switch’e gelen Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 koleksiyonu oluyor. Bir diğer merakla beklenen oyun ise Sony’nin PlayStation 5 için yeni özel oyunu Ghost of Yotei karşımıza çıkıyor.
Hafta sonuna kadar oyunseverlerle buluşacak diğer oyunlar arasında Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, LEGO Party!, Life is Strange Collection ve Digimon Story: Time Stranger gibi birçok ilgi çekici yapım yer alıyor.
29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
29 Eylül Pazartesi
- Unyielder (PC)
30 Eylül Salı
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)
- LEGO Party! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
- Nicktoons & The Dice of Destiny (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
- Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (PC, PS5, Xbox Series)
- Train Sim World 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)
1 Kasım Çarşamba
- KAIJU NO. 8 THE GAME (PC)
2 Kasım Perşembe
- Ghost of Yotei (PS5)
- Life is Strange Collection (PS5)
- Onirism (PC)
- The Sims 4: Adventure Awaits [DLC] (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch, Switch 2)
3 Kasım Cuma
- Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC)
Son olarak geçen haftaki “22-26 Eylül arasında çıkacak oyunlar: FC 26, Silent Hill f ve daha fazlası” içeriğimize de göz atabilirsiniz.