2023 Steam Ödülleri kazananları: İşte yılın en iyi PC oyunları

2023 Steam Ödülleri kazananları belli oldu. Valve şirketinin sahibi olduğu popüler oyun platformu, yıla damgasını vuran yapımları açıkladı. 2023’ün en iyi PC oyunları duyuruldu. Bu yıl ödüllere doyamayan Baldur’s Gate 3, Yılın Oyunu unvanını elde etmeyi başardı.
Valve tarafından açıklanan 2023 Steam Ödülleri kazananları, 11 farklı kategoriden onlarca ilgi çekici oyunu bir araya getiriyor. Yılın Oyunu büyük ödül olarak karşımıza çıkarken, bunun yanı sıra aynı zamanda daha spesifik kategorilere de yer veriliyor.
2023 Steam Ödülleri kazananları duyuruldu
Steam yıla damgasını vuran oyunları açıkladı. 2023’ün en iyi PC oyunları arasında kıyasıya bir rekabete ev sahipliği yapan organizasyonda, Baldur’s Gate 3’ün dışında ayrıca Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy ve Starfield gibi popüler oyunlar da çeşitli ödüllere layık bulundu.
İşte 11 farklı dalda 2023 Steam Ödülleri kazananları…
Yılın oyunu
- Baldur’s Gate 3
- Lethal Company
- Resident Evil 4
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
Üstün zengin hikaye ödülü
- Love Is All Around
- Resident Evil 4
- STAR WARS Jedi: Survivor
- Baldur’s Gate 3
- Lies of P
Üstün görsel stil ödülü
- High On Life
- Inward
- Atomic Heart
- COCOON
- Darkest Dungeon II
En yenilikçi oynanış ödülü
- Contraband Police
- Shadows of Doubt
- Remnant II
- Your Only Move Is HUSTLE
- Starfield
Aşk ile devam ettirilen ödülü
- Apex Legends
- Deep Rock Galactic
- Red Dead Redemption 2
- Rust
- Dota 2
En iyi oyun müziği ödülü
- Hi-Fi RUSH
- Persona 5 Tactica
- The Last of Us Part I
- Chants of Sennaar
- Pizza Tower
Yılın en iyi VR oyunu ödülü
- Labyrinthine
- F1 23
- Ghosts of Tabor
- I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
- Gorilla Tag
Steam Deck’te en iyi oyun ödülü
- DREDGE
- Diablo IV
- Hogwarts Legacy
- Brotato
- The Outlast Trials
Arkadaşlarla daha zevkli ödülü
- Party Animals
- Sunkenland
- Lethal Company
- Sons Of The Forest
- Warhammer 40,000: Darktide
Kötü olduğunuz en iyi oyun
- Street Fighter 6
- Sifu
- Lords of the Fallen
- EA SPORTS FC 24
- Overwatch 2
Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Coral Island
- Train Sim World 4
- DAVE THE DIVER
- Cities: Skylines II
Geçen yılın en iyi PC oyunlarını şuradan görüntüleyebilirsiniz: 2022 Steam Ödülleri kazananları belli oldu