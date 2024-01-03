2023 Steam Ödülleri kazananları: İşte yılın en iyi PC oyunları

2023 Steam Ödülleri kazananları belli oldu. Valve şirketinin sahibi olduğu popüler oyun platformu, yıla damgasını vuran yapımları açıkladı. 2023’ün en iyi PC oyunları duyuruldu. Bu yıl ödüllere doyamayan Baldur’s Gate 3, Yılın Oyunu unvanını elde etmeyi başardı.

Valve tarafından açıklanan 2023 Steam Ödülleri kazananları, 11 farklı kategoriden onlarca ilgi çekici oyunu bir araya getiriyor. Yılın Oyunu büyük ödül olarak karşımıza çıkarken, bunun yanı sıra aynı zamanda daha spesifik kategorilere de yer veriliyor.

2023 Steam Ödülleri kazananları duyuruldu

Steam yıla damgasını vuran oyunları açıkladı. 2023’ün en iyi PC oyunları arasında kıyasıya bir rekabete ev sahipliği yapan organizasyonda, Baldur’s Gate 3’ün dışında ayrıca Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy ve Starfield gibi popüler oyunlar da çeşitli ödüllere layık bulundu.

İşte 11 farklı dalda 2023 Steam Ödülleri kazananları…

Yılın oyunu

Baldur’s Gate 3 Lethal Company Resident Evil 4 EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy

Üstün zengin hikaye ödülü

Love Is All Around Resident Evil 4 STAR WARS Jedi: Survivor Baldur’s Gate 3 Lies of P

Üstün görsel stil ödülü

High On Life Inward Atomic Heart COCOON Darkest Dungeon II

En yenilikçi oynanış ödülü

Contraband Police Shadows of Doubt Remnant II Your Only Move Is HUSTLE Starfield

Aşk ile devam ettirilen ödülü

Apex Legends Deep Rock Galactic Red Dead Redemption 2 Rust Dota 2

En iyi oyun müziği ödülü

Hi-Fi RUSH Persona 5 Tactica The Last of Us Part I Chants of Sennaar Pizza Tower

Yılın en iyi VR oyunu ödülü

Labyrinthine F1 23 Ghosts of Tabor I Expect You To Die 3: Cog in the Machine Gorilla Tag

Steam Deck’te en iyi oyun ödülü

DREDGE Diablo IV Hogwarts Legacy Brotato The Outlast Trials

Arkadaşlarla daha zevkli ödülü

Party Animals Sunkenland Lethal Company Sons Of The Forest Warhammer 40,000: Darktide

Kötü olduğunuz en iyi oyun

Street Fighter 6 Sifu Lords of the Fallen EA SPORTS FC 24 Overwatch 2

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü

Potion Craft: Alchemist Simulator Coral Island Train Sim World 4 DAVE THE DIVER Cities: Skylines II

Geçen yılın en iyi PC oyunlarını şuradan görüntüleyebilirsiniz: 2022 Steam Ödülleri kazananları belli oldu