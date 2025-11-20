App Store Ödülleri 2025: Finale kalan 45 uygulama ve oyun belli oldu

Reklam

Apple, App Store Ödülleri 2025 için finalist 45 uygulama ve oyunu duyurdu.

Finalist oyun ve uygulamalar iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Apple Vision Pro ve Apple Arcade dahil 12 farklı kategoride değerlendiriliyor.

Açıklanan finalistler arasından kazananların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Apple her yıl düzenli olarak App Store Ödülleri ile yıla damgasını vuran oyun ve uygulamaları onurlandırmaya devam ediyor. 2025 yılı için öne çıkan 45 finalist resmen duyuruldu. Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve ilham veren uygulama/oyunlar farklı kategoriler altında sıralandı.

Duyurulan 45 finalist, farklı platformlar altında kategorize ediliyor. iPhone, iPad, Mac ve Apple Vision Pro için ayrı ayrı sıralanan oyun ve uygulamalar, kullanıcılara yeni kapılar açmayı ve benzersiz deneyimler sunmayı vaat ediyor.

Apple’ın App Store küresel başkanı Carson Oliver şu açıklamayla karşımıza çıktı:

“Dünyanın dört bir yanından çeşitli ve yetenekli geliştiricilerden oluşan App Store Ödülleri finalistlerini kutlamaktan heyecan duyuyoruz. Mükemmelliğe olan bağlılıkları ilham verici ve kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına, teknik yeniliklerle daha fazlasını başarmalarına ve oyun dünyasında yeni maceralar keşfetmelerine olanak tanıyan deneyimler sunuyor.”

App Store Ödülleri 2025 finalistleri açıklandı

Apple’dan gelen resmi açıklamaya göre bu yıl App Store Ödülleri’nde öne çıkan adaylar şu şekilde:

Yılın iPhone uygulaması finalistleri

BandLab – Müzisyenlerin bir toplulukla birlikte parça kaydedip miks yapmasını sağlayan müzik platformu.

LADDER – Güç antrenmanlarındaki belirsizliği ortadan kaldıran planlayıcı.

Tiimo – Yapılacaklar listesini daha sakinleştirici ve görsel bir şekilde sunan planlayıcı.

Yılın iPhone oyunu finalistleri

Capybara Go! – Sevimli bir kapibara olarak çıkılan ilginç ve boşta (idle) oynanan bir macera.

Pokémon TCG Pocket – Efsanevi Pokémon kartlarını toplamayı ve oynamayı daha keyifli hale getiren kart oyunu.

Thronefall – Heyecan verici savunma savaşlarını minimalist kontrollerle birleştiren strateji oyunu.

Yılın iPad uygulaması finalistleri

Detail – İçerik oluşturma iş akışını yeniden tanımlayan video aracı.

Graintouch – Baskı sanatının güzelliğini dijital yaratıcılara sunan çizim uygulaması.

Structured – En yoğun günleri bile anlaşılır zaman çizelgeleriyle görselleştiren planlayıcı.

Yılın iPad oyunu finalistleri

DREDGE – Tekinsiz bir gizemi akıcı bir oynanışla sunan balıkçılık ve macera oyunu.

Infinity Nikki – Oyuncuları Miraland’in tuhaf ve büyülü dünyasına çeken açık dünya oyunu.

Prince of Persia: The Lost Crown – Baştan sona destansı bir macera sunan aksiyon-platform oyunu.

Yılın Mac uygulaması finalistleri

Acorn 7 – Profesyonel düzeyde fotoğraf düzenlemeleri için başvurulan güçlü editör.

Essayist – Akademik makalelerin kaynak gösterimi ve biçimlendirme stresini ortadan kaldıran yazım aracı.

Under My Roof – Ev sahiplerini organize ve hazırlıklı tutan ev envanter uygulaması.

Yılın Mac oyunu finalistleri

Assassin’s Creed Shadows – Feodal Japonya’da geçen gizlilik odaklı bir yolculuk.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – Çarpıcı fütüristik görsellerle oyuncuları büyüleyen aksiyon RPG.

Neva – Çarpıcı görsellerle zenginleştirilmiş, duygusal açıdan etkileyici bir hikaye.

Yılın Apple Arcade oyunu finalistleri

Katamari Damacy Rolling LIVE – Yapışkan bir topun kaosuyla oyuncuları eğlendiren klasik oyun.

PGA TOUR Pro Golf – Hayranları doğrudan golf sahasına taşıyan spor simülasyonu.

WHAT THE CLASH? – Yüzlerce saçma ama unutulmaz mini oyun sunan eğlenceli yapım.

Yılın Apple Vision Pro uygulaması finalistleri

Camo Studio – İçerik oluşturuculara canlı yayın ve video oluşturma konusunda esneklik sunan stüdyo aracı.

D-Day: The Camera Soldier – Sürükleyici hikaye anlatımının geleceğine öncülük eden tarihsel deneyim.

Explore POV – Dünyanın dört bir yanında çekilmiş Apple Immersive videolarıyla kullanıcıları seyahate çıkaran kütüphane.

Yılın Apple Vision Pro oyunu finalistleri

Fishing Haven – Sakin sulara kaçmak isteyen oyuncular için sürükleyici balıkçılık oyunu.

Gears & Goo – Stratejik oynanışı sevimli karakterlerle birleştiren savunma oyunu.

Porta Nubi – Işığı büken bir süper kahraman gibi hissettiren atmosferik bulmaca oyunu.

Yılın Apple Watch uygulaması finalistleri

GO Club – Kullanıcıların aktif kalmasına ve sıvı tüketimine yardımcı olan sağlık uygulaması.

Pro Camera by Moment – Doğrudan bilekten profesyonel düzeyde fotoğraflar çekilmesini sağlayan kamera aracı.

Strava – Performans takibiyle küresel fitness topluluğunu birbirine bağlayan spor uygulaması.

Yılın Apple TV uygulaması finalistleri

HBO Max – Görülmesi gereken dizileri yayınlayan ve erişilebilirliğe öncelik veren platform.

PBS KIDS Video – Çocuk dostu eğlence ve eğitim programlarıyla ebeveynlere gönül rahatlığı sunan uygulama.

Super Farming Boy 4K – Zincirleme reaksiyonlar ve kombolarla güçlendirilmiş zorlu bir macera oyunu.

Kültürel etki finalistleri

