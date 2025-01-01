Steam Ödülleri 2024 kazananları açıklandı! Black Myth: Wukong zirvede

Steam Ödülleri 2024 kazananları resmen duyuruldu.

Farklı kategorilerde öne çıkan ve yıla damgasını vuran en iyi PC oyunları belli oldu.

Black Myth: Wukong, "Yılın Oyunu" ödülünün yanı sıra iki dalda daha zirveye yerleşti.

Dünyanın en ünlü dijital oyun mağazalarından biri olan Steam her yıl düzenli olarak yılın en iyi oyunlarını onurlandırıyor. Steam Ödülleri 2024 kazananları da nihayet belli oldu. Yıla damgasını vuran oyunların yer aldığı listede, farklı kategorilerde öne çıkan birbirinden ilgi çekici yapımlara yer verildi.

Şu anda Valve mağazası ödüllerinin kazananları tamamen geniş aktif oyuncu topluluğu tarafından belirleniyor. Bu topluluk da ödüllerin bir parçası olacak oyunların ve ayrıca oylama kategorilerinin her birinde hangi oyunların kazanılacağının seçilmesine yardımcı oluyor. Peki ya yılın en iyi oyunları hangileri seçildi? İşte detaylar…

Black Myth: Wukong yılın oyunu seçildi

Steam Ödülleri 2024 kazananları arasında öne çıkan isim, “Yılın Oyunu” unvanına sahip olan Black Myth: Wukong seçildi. Bununla birlikte sevilen yapım ayrıca “Üstün zengin hikaye” ve “Kötü oynadığınız en iyi oyun” dallarında da birinciliğe oturdu.

Black Myth: Wukong’un yanı sıra yakın zaman önce PC’ye gelen Red Dead Redemption, God of War: Ragnarok, Helldivers 2 ve Silent Hill 2 ve gibi oyunlar da ödül aldı.

Steam Ödülleri 2024 kazananları

Steam yılın en iyi oyunları arasında öne çıkan isimleri duyurdu. İşte farklı kategorilerde yıla damga vuran o oyunlar…

Yılın Oyunu Ödülü

Kazanan: Black Myth Wukong

Balatro

Warhammer 40,000: Space Marine 2

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Helldivers II

Yılın VR Oyunu Ödülü

Kazanan: Metro Awakening VR

Maestro

Davigo

Blade and Sorcery

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Aşk ile Devam Ettirilen

Kazanan: Elden Ring

Stardew Valley

No Man’s Sky

DOTA 2

Baldur’s Gate 3

Steam Deck’te En İyi Oyun Ödülü

Kazanan: God of War Ragnarok

Hades II

Balatro

Deep Rock Galactic: Survivor

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Kazanan: Helldivers II

Palworld

Sons of the Forest

Satisfactory

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Üstün Görsel Stil

Kazanan: Silent Hill 2

Hades II

Neva

Metaphor: ReFantazio

Nine Sols

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Kazanan: Liar’s Bar

Balatro

Satisfactory

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Helldivers II

Kötü Oynadığınız En İyi Oyun

Kazanan: Black Myth Wukong

Tekken 8

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Ghost of Tsushima

The Finals

En İyi Oyun Müziği

Kazanan: Red Dead Redemption

Horizon Forbidden West

Fate/stay night REMASTERED

Frostpunk 2

Silent Hill 2

Üstün Zengin Hikaye

Kazanan: Black Myth Wukong

Mouthwashing

Final Fantasy XVI

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Ghost of Tsushima

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

Kazanan: Farming Simulator 25

TCG Card Shop Simulator

House Flipper 2

Webfishing

Tiny Glade

Son olarak geçen yıllardaki Steam Ödülleri 2022 ve Steam Ödülleri 2023 kazananlarına da göz atabileceğinizi hatırlatalım.