Steam Ödülleri 2024 kazananları açıklandı! Black Myth: Wukong zirvede

- Steam Ödülleri 2024 kazananları resmen duyuruldu.
- Farklı kategorilerde öne çıkan ve yıla damgasını vuran en iyi PC oyunları belli oldu.
- Black Myth: Wukong, "Yılın Oyunu" ödülünün yanı sıra iki dalda daha zirveye yerleşti.
Dünyanın en ünlü dijital oyun mağazalarından biri olan Steam her yıl düzenli olarak yılın en iyi oyunlarını onurlandırıyor. Steam Ödülleri 2024 kazananları da nihayet belli oldu. Yıla damgasını vuran oyunların yer aldığı listede, farklı kategorilerde öne çıkan birbirinden ilgi çekici yapımlara yer verildi.
Şu anda Valve mağazası ödüllerinin kazananları tamamen geniş aktif oyuncu topluluğu tarafından belirleniyor. Bu topluluk da ödüllerin bir parçası olacak oyunların ve ayrıca oylama kategorilerinin her birinde hangi oyunların kazanılacağının seçilmesine yardımcı oluyor. Peki ya yılın en iyi oyunları hangileri seçildi? İşte detaylar…
Black Myth: Wukong yılın oyunu seçildi
Steam Ödülleri 2024 kazananları arasında öne çıkan isim, “Yılın Oyunu” unvanına sahip olan Black Myth: Wukong seçildi. Bununla birlikte sevilen yapım ayrıca “Üstün zengin hikaye” ve “Kötü oynadığınız en iyi oyun” dallarında da birinciliğe oturdu.
Black Myth: Wukong’un yanı sıra yakın zaman önce PC’ye gelen Red Dead Redemption, God of War: Ragnarok, Helldivers 2 ve Silent Hill 2 ve gibi oyunlar da ödül aldı.
Steam Ödülleri 2024 kazananları
Steam yılın en iyi oyunları arasında öne çıkan isimleri duyurdu. İşte farklı kategorilerde yıla damga vuran o oyunlar…
Yılın Oyunu Ödülü
- Kazanan: Black Myth Wukong
- Balatro
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- STALKER 2: Heart of Chornobyl
- Helldivers II
Yılın VR Oyunu Ödülü
- Kazanan: Metro Awakening VR
- Maestro
- Davigo
- Blade and Sorcery
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2
Aşk ile Devam Ettirilen
- Kazanan: Elden Ring
- Stardew Valley
- No Man’s Sky
- DOTA 2
- Baldur’s Gate 3
Steam Deck’te En İyi Oyun Ödülü
- Kazanan: God of War Ragnarok
- Hades II
- Balatro
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
Arkadaşlarla Daha Zevkli
- Kazanan: Helldivers II
- Palworld
- Sons of the Forest
- Satisfactory
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Üstün Görsel Stil
- Kazanan: Silent Hill 2
- Hades II
- Neva
- Metaphor: ReFantazio
- Nine Sols
En Yenilikçi Oynanış Ödülü
- Kazanan: Liar’s Bar
- Balatro
- Satisfactory
- STALKER 2: Heart of Chornobyl
- Helldivers II
Kötü Oynadığınız En İyi Oyun
- Kazanan: Black Myth Wukong
- Tekken 8
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- Ghost of Tsushima
- The Finals
En İyi Oyun Müziği
- Kazanan: Red Dead Redemption
- Horizon Forbidden West
- Fate/stay night REMASTERED
- Frostpunk 2
- Silent Hill 2
Üstün Zengin Hikaye
- Kazanan: Black Myth Wukong
- Mouthwashing
- Final Fantasy XVI
- STALKER 2: Heart of Chornobyl
- Ghost of Tsushima
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın
- Kazanan: Farming Simulator 25
- TCG Card Shop Simulator
- House Flipper 2
- Webfishing
- Tiny Glade
Son olarak geçen yıllardaki Steam Ödülleri 2022 ve Steam Ödülleri 2023 kazananlarına da göz atabileceğinizi hatırlatalım.